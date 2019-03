Thank you for the music!

Syke - Von Detlef Voges. Voller Parkplatz, volles Theater – die Legende Abba lebt. Augenfällig und unüberhörbar. Wer am Donnerstagabend im Syker Theater das Publikum beim Abba Tribute Concert mit der Gruppe Abbamusic tanzend miterlebte, spürte die müden Knochen nicht. Allemal aber Spaß und Freude an einer Musik, die in den 70er-Jahren Dancing in der Disco und im privaten Umfeld zur Pflichtübung machte.

Die Fans sind mitgewachsen, lieben aber ihre Disco-Kings aus Schweden und deren faszinierende Musik offenkundig immer noch. Vielleicht auch als Erinnerung an eine Zeit, als die Drehungen auf dem Parkett unter der Disco-Kugel noch etwas eleganter und schwungvoller ausschauten.

Abba – das war schon immer grenzüberschreitend und inspirierend für alle, die in der Musik etwas für Geist, Seele und Lebenslust suchten. Wie etwa die wunderbare amerikanische Schauspielerin Meryl Streep in dem Film „Mamma Mia“. Im Syker Theater performten acht italienische Musiker das Phänomen Abba. In der Tat nah am Original, wie es in der Vorankündigung hieß.

In die Rollen von Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus schlüpften Angela Castellani (Gesang) und Luca Zabbini (Klavier). Carlo Gorio (Gitarre) und Irene Pertile (Gesang) übernahmen den Part von Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad.

Die vier italienischen Musiker, alle mit einer profunden musikalischen Vita ausgestattet, lieferten eine professionelle Show und hatten das Publikum vom ersten Ton an auf ihrer Seite. Schlagzeug, Bass und zwei Background-Sängerinnen rundeten das Ensemble ab.

Abbamusic benötigte keinen musikalischen Anwärmer. Schon das erste Stück „Voulez-Vous“ sorgte für die richtige Stimmung. Das Disco-Feeling war zurück. Schon vor über 40 Jahren war die mitreißende Pop-Musik von Abba ein Türöffner in jeder Hinsicht: Easy listening Music. Eine Musik, die man nebenbei laufen lassen konnte, entspannend und motivierend. Einfach wohltuend und Stress abbauend.

Gekonnt verarbeiteten die italienischen Musiker dieses Gefühl in einer temperamentvollen Show, wobei ein Song nach dem anderen durch den Saal wanderte: „Super Trouper“, „I Have A Dream“, „The Winner Takes It All“… Hit auf Hit, so dass im Publikum zwischendurch die Verwunderung darüber wuchs, dass Abba diesen und jenen Ohrwurm ja auch geschrieben hatte und er nur wieder aus dem Gedächtniskasten geholt werden musste.

Und bald waren auch die jung gebliebenen Fans nach dem Mitklatschen beim Mitsingen angekommen. Untergehakt von der Musik, stimmte das Publikum bei „Fernando“ oder „Money, Money, Money“ mit ein – textsicher und melodiebewusst.

Das Saalgefühl verflog, das Partygefühl hielt Einzug im Syker Theater. Die Besucher erhoben sich und tanzten zu „Ring, Ring“, „Dancing Queen“ oder „Thank You For The Music“.

Ein Retro-Abend in Syke mit den legendären Abba-Hits, einer blendend aufgelegten italienischen Musik-Gruppe und einer Show, die auch das Glitzernde der 70er- Jahre nicht vergaß mit Schlaghosen, Plateauschuhen, buntem Outfit und einem wundervollen Hauch Leichtigkeit.