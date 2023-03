Teures Konto, günstiges Online-Banking: KSK Syke ändert Preise

Von: Hans Willms

Bei der Kreissparkasse Syke steigen zum ersten Mal seit fast 30 Jahren die Kontoführungsgebühren. Aber: Wer nur Online-Banking nutzt, zahlt weniger.

Syke – Die Kreissparkasse Syke erhöht ihre Kontoführungsgebühren. Das klassische Girokonto mit allen Serviceleistungen sowohl im Online-Banking als auch in der Filiale am Schalter kostet statt 5,11 Euro künftig 12,90 Euro – und damit mehr als doppelt so viel wie bisher.

Wer ausschließlich Online-Banking nutzt, zahlt künftig weniger

Es geht allerdings auch günstiger. Wer sein Konto nur online führt und relativ selten für wiederkehrende Zahlungen und andere Umsätze nutzt, zahlt 3,90 Euro, Kunden, die ihr Onlinekonto intensiv nutzen und dadurch besonders viele Umsätze haben, müssen monatlich künftig 6,90 Euro berappen.

Die neuen Kontomodelle gelten für Neukunden ab dem 1. April, die Bestandskonten werden erst zum 1. Juli in das neue Preismodell übertragen.

„Für uns ist es die erste Preisanpassung seit fast 30 Jahren“, sagte Olaf Meyer-Runnebohm, als Vertriebsvorstand zuständig für die Firmen- und Privatkunden der Kreissparkasse Syke. Mit den neuen Kontomodellen reagiere die Sparkasse auch auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden. Bis dato zahlen reine Online-Nutzer genau den gleichen Preis wie Kunden, die regelmäßig den persönlichen Service in den Filialen in Anspruch nehmen. Das wird sich künftig ändern.

Kunden müssen der Preisanpassung zustimmen, sonst könnte es zur Konto-Kündigung kommen

Die rund 70 000 Kunden hat die Sparkasse bereits über die neuen Kontomodelle informiert. „Aufgrund ihres bisherigen Nutzungsverhaltens wird ihnen dabei automatisch das zukünftig für sie günstigste Kontomodell eingerichtet“, heißt es in einer Pressemitteilung der Sparkasse. Klar ist aber auch, dass die Kunden der Preisanpassung aktiv zustimmen müssen. Akzeptieren sie das neue Preismodell nicht, führt das allerdings im schlechtesten Fall zu einer Kündigung des Kontos.

„Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir unsere Kunden von unseren neuen Preismodellen überzeugen können“, sagte Meyer-Runnebohm. Und weiter: „Wir sind überzeugt davon, das wir unseren Kunden eine hervorragende Service- und Beratungsleistung zu fairen Preisen anbieten.“