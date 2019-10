Lastwagen-Panne: B6 zwischen Syke und Heiligenfelde voll gesperrt

Ein liegengebliebener Lastwagen versperrt aktuell die Bundesstraße 6 zwischen Syke und Heiligenfelde auf Höhe des Parkplatzes in Clues. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Heiligenfelde - Am Mittwochabend ist ein Lastwagen bedingt durch eine technische Panne auf der B6 zwischen Syke und Heiligenfelde zum Erliegen gekommen, teilte die Polizei Syke auf Nachfrage mit.

Durch unglückliche Umstände steht das Fahrzeug quer auf der Fahrbahn und droht, umzukippen. Der Laster ist beladen mit Tieren, die aktuell umgeladen werden müssen.

Vollsperrung B6: Umleitung eingerichtet

Es gibt keine Verletzten, aber die Strecke ist in Clues auf Höhe das Rastplatzes an der Bundesstraße 6 voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Wie lange die Sperrung dauern wird, konnte die Polizei am Mittwochabend noch nicht sagen.

