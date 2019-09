Tausendsassa Johannes Cernota

Barrien - Von Ruth Cordes. Als Ulrich Meyer und Christiane Palm-Hoffmeister in der Sparkasse am Donnerstagabend die Gäste der Vernissage zur Ausstellung „Zwei Welten“ mit Arbeiten von Johannes Cernota begrüßten, merkte man ihnen die Begeisterung für die ausgestellten Werke an. Die Einführung übernahm der Künstler selbst. Schnell wurde klar, dass diese Ausstellung mit ihrem Titel „Zwei Welten“ untertreibt.

Cernota ist nicht nur Maler mit expressiver Farbigkeit und Ausdruckskraft, er ist ein ebenso beeindruckender Bildhauer. Darüber hinaus ist er Zeichner oder Illustrator und auch Geschichtenerzähler. Das ist noch nicht alles: Er ist auch Pianist, Komponist und Klavierlehrer.

Und er ist einer der Erfinder der Osenzwerge aus Osenland. Eine Sage aus der Feder der Gebrüder Grimm legte den Grundstein für die humoristischen Geschichten aus den tatsächlich existierenden Osenbergen, einer Dünenlandschaft in der Wildeshauser Geest bei Sandkrug – der Heimat von Johannes Cernota. Hinzu gesellten sich die „fiesen Hunteriesen“. Cernota und sein Freund, der Texter Wolfgang Jansen, gingen in Produktion. Es entstanden Kalender mit Limmericks und Schüttelreimen, kleine Büchlein und große Werke. Und es wird klar: „Gegen Osenberger Faxen, ist kein Kraut gewachsen.“

„Zwei Welten“ soll nun die humorvolle Seite des Kreativen mit seiner Kunst verbinden. Auf vielfältige Weise: 20 Arbeiten allein in der Sparkasse – und fast ebenso viele unterschiedliche Techniken. Heraus fällt, weil sie berührt, die Arbeit „Invention Flangranti I“. Mit Rolle, Spachtel, Tuch und Pinsel entstand das Werk in Japan-Aqua auf Karton. Mehrschichtig und dynamisch. Cernota lässt in seinen Arbeiten den Zufall für sich wirken. Was entsteht, bleibt erhalten. So genießt ein „Schneemann“ sein Dasein auf Karton. Wie ein roter Faden schleicht sich trotz aller Ernsthaftigkeit für die Kunst der „fiese Hunteriese“ in die Werke. Man findet ihn als Blindprägedruck, in Malerei und als Bronzefigur. Titel wie „Pas de deux“ können den Betrachter in die Irre führen, man meint, das belustigte Lachen Cernotas hinter einem zu hören. Es sagt ja aber auch niemand, dass der Schaffende nicht seine Freude beim Betrachten der Betrachter haben darf.

Das anschließende Klavierkonzert in der Wassermühle macht deutlich, wie Cernota entschleunigt: Bei Klängen von Erik Satie. Eigene Kompositionen können auf der CD „Passing Pictures“ gehört werden. In Norddeutschland würde sie „Was döst du aus dem Fenster“ heißen. Wie Satie in überdeutlicher Einfachheit und Klarheit komponiert. Sie liegt in der Wassermühle und auch in der Sparkasse zum Erwerb. Ebenso alle erschienenen Bücher und Büchlein.