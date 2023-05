Tausende strömen für den dritten Syker Hachelauf in die Innenstadt

Von: Ulf Buschmann

Nach dem Start geht es für die Kinder auf die Strecke von rund 900 Metern. © Ulf Buschmann

Die dritte Ausgabe vom Syker Hachelauf ist laut den Veranstaltern vom TuS Syke ein voller Erfolg gewesen. Auf mehr als 1000 Sportler kamen schätzungsweise 3000 Zuschauer, die am Samstag, 13. Mai, in und durch die Innenstadt strömten.

Syke – Sigrun Steinmetz ist an diesem Samstagnachmittag die mit Abstand Coolste – zumindest dann, wenn die Vorsitzende des TuS Syke die Sonnenbrille mit den funky-grünlich entspiegelten Gläsern auf der Nase trägt. Dabei gehöre das Gerät ihrer Tochter, verrät sie. Dann muss Sigrun Steinmetz auch schon wieder an ihren Platz. Mit der typischen Signalklappe für Leichtathletik-Läufe in der Hand eilt sie dorthin, wo die Kinder warten – die Klappe schlägt die TuS Syke Chefin an diesem Nachmittag mehrfach, und das mit sichtlich guter Laune. Die funky Sonnenbrille schiebt sie mal ins Haar und dann gleich wieder auf die Nase.

Nicht nur die Chefetage des nunmehr 104 Jahre alten Vereins ist wohlgestimmt. Auch Tausende Besucher und Sportler lassen es sich gut gehen. Der Grund dafür ist der 3. Hachelauf. Veranstalter ist der TuS Syke. Zu diesem meldeten sich alleine im Vorfeld rund 1200 Läufer aller Altersklassen an. Beziehungsweise wurden gemeldet, so etwa die jüngsten Starter des Jahrgangs 2017. Mitorganisator und Moderator Carsten Dickhut vermeldet, Stand 16 Uhr, weitere 100 Meldungen.

Die TuS Weyhe-Vorsitzende Sigrun Steinmetz. © Ulf Buschmann

Wie viele es am Ende sein werden, weiß er nicht. „Für den Zehn-Kilometer-Lauf ist ja noch etwas Zeit“, sagt Carsten Dickhut kurz auf seine Uhr schauend. Dann konzentriert er sich wieder auf seine Moderation, denn der nächste Zieleinlauf steht gerade an. Angesichts der vielen Sportler mit ihren Familien und all den Interessierten rechnet der Hachelauf-Organisator die Anzahl der Menschen hoch, die sich heute im Syker Zentrum bewegen: „Zwischen 4000 und 4500.“ Florian Kastner, Vorsitzender der Syker Werbegemeinschaft als einer der Hauptsponsoren, wünscht sich „10 000 Läufer in zehn Jahren“.

Zu tun gibt es für die ehrenamtlichen Helfer, darunter alleine 50 Streckenposten, aber auch schon jetzt genug. So etwa am zentralen Anlaufpunkt für alle Aktiven, der Startnummernausgabe sowie gleich daneben bei den Nachmeldungen. Jetzt, zwischen dem Ende der Kinderläufe und dem Start der Wettbewerbe für die Älteren, geht es etwas ruhiger zu. Früher am Tag ist es anders gewesen.

Bei ihnen sind die Medaillen in guten Händen (v.l.): Helen Blumenthal, Julja Mey, Paavo Schmädicke, Lasse Broska und Mike Meil. © Ulf Buschmann

„Es war pausenlos zu tun“, sagt Katrin Bremer intensiv nickend. In ihrer kleinen Holzbude im Innenhof des Kreishauses ist sie zusammen mit Zoe Meyer für die Nachmeldungen zuständig. Im baugleichen Modell nebenan kümmern sich Nicole Segelhorst und Paulina Donacz um Startnummernausgabe. Die beiden Frauen sind indes noch mehr: allgemeines Auskunftsbüro aller Art. Beide Buden sind eine Art Brennglas für die allgemeine Stimmung: Alle sind extrem freundlich und wertschätzend zueinander.

Und wie war das nun mit dem Andrang? „Wir haben gedacht, die haben einen Bus geschickt und die Türen geöffnet“, antwortet Nicole Segelhorst lachend, als ob sich alle verabredet hätten, zum gleichen Zeitpunkt zu kommen.

Läufer brauchen nach dem Ende ihres jeweiligen Wettbewerbs energiereiche, gesunde Nahrung und viel zu trinken. Damit an diesem überaus sonnigen und angenehm warmen Tag niemand aus dem sprichwörtlichen Socken kippt, sorgt das Team von Rewe Monien an der Hauptstraße für Energienachschub. Für Marktbetreiber Philip Morien ist diese Art des Sponsorings eine Herzensangelegenheit – gerade dann, wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Aus diesem Grund unterstützt er den TuS Syke als Veranstalter des Hachelaufs.

Für das Team von Rewe Morien ist die Beteiligung am Hachelauf eine Herzensangelegenheit. © Ulf Buschmann

Betrieblich nutzt Philip Morien diese und weitere Veranstaltungen für sein Auszubildenden-Projekt. Verantwortlich für den Einkauf Hunderter Wassermelonen und Bananen, literweise Getränke und allem anderem, was gebraucht wird, ist nun schon zum dritten Mal Julian Priebe. Auf Nachfrage versichert er, dass er in den vergangenen Nächten nicht von den Früchten, die es umsonst gibt, geträumt habe.

Derweil ist wieder einer der Kinderläufe zu Ende. Immer dann, wenn die Mädchen und Jungen durchs Ziel kommen, schlägt die Stunde von Helen Blumenthal, Julja Mey, Paavo Schmädicke, Lasse Broska und Mike Meil. Die Fünf überreichen den Kindern gleich im Zieleinlauf eine Medaille – und das stets, bevor die stolzen Eltern oder Großeltern ihre Sprösslinge in Empfang nehmen können. Dafür hat sich das Medaillen-Team strategisch gut mit einem großen Tisch an der Seite postiert. Sobald die ersten Läufer zu sehen sind oder von Carsten Dickhut angekündigt werden, steht der sportliche Nachwuchs des TuS Syke bereit.

Zwischendurch schaut Vereinschefin Sigrun Steinmetz vorbei. Aber sie muss sich keine Sorgen machen. Alle Helfer sind motiviert bis in die Zehenspitzen. Sie setzt sich die funky Sonnenbrille wieder auf die Nase, geht zur Startlinie und schlägt den nächsten Lauf für die Kinder an.