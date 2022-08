Tag der offenen Tür: Alle 45 Minuten eine neue Aktion

Von: Michael Walter

Der versammelte Fahrzeugpark soll nicht alles sein, was die Syker Ortsfeuerwehr bei ihrem Tag der offenen Tür am 11. September zeigt. © Feuerwehr Syke, Ralph Harjes

Am 11. September präsentiert sich die Syker Ortsfeuerwehr bei einem großen Tag der offenen Tür. Das Programm steht bereits und verspricht jede Menge Aktionen auf dem Gelände.

Wenn es nach ihnen ginge, könnte es gleich morgen schon losgehen: Das Programm haben Rainer Brandt und Matthias Horstmann praktisch fertig. Einen großen Tag der offenen Tür planen der Syker Ortsbrandmeister und sein Stellvertreter bei der Feuerwehr. Mit vielen Vorführungen und Mitmachaktionen, Essen, Trinken und Livemusik. „Wir wollen nicht bloß die Halle aufschließen und unsere Fahrzeuge rausfahren“, sagt Horstmann. Die Nummer Zwei im Kommando der Syker Ortsfeuerwehr muss grinsen: „Das ist alles ein bisschen auf meinem Mist gewachsen, und der Rest muss es jetzt ausbaden“, sagt Horstmann. Aber er weiß genau: Seine Leute ziehen mit. Und das begeistert. „Weil wir einfach Bock darauf haben“, sagt er. Und gegenüber nickt Rainer Brandt mit leuchtenden Augen.

Bock darauf, sich wieder zu zeigen, wieder mit vielen Leuten in Kontakt zu kommen, die sonst normalerweise nicht so das Feuerwehr-Gen in der DNA haben wie sie selbst, und ihre eigene Begeisterung mit den Besuchern zu teilen. „Und weil wir so was lange schon nicht mehr gemacht haben.“

Letzter Tag der offenen Tür liegt zehn Jahre zurück

Wie lange? – Eine Sekunde sehen sich Brandt und Horstmann an, rekapitulieren kurz und scheinen dann selbst ein bisschen überrascht: „Das letzte Mal war vor zehn Jahren. Bei der Einweihung des Gerätehauses.“

Am 11. September soll es dort jetzt wieder genauso emsig und quirlig zugehen wie damals. „Die Leute sollen sich auf dem ganzen Gelände bewegen und alle paar Meter etwas neues sehen“ , umschreibt Rainer Brandt. „Es wird recht voll werden – so viel kann ich jetzt schon sagen.“

THW, DRK, Polizei und Co. sind mit dabei

THW, DRK und Polizei haben laut Brandt und Horstmann schon zugesagt. Die Logistik-Gruppe der Stadtfeuerwehr zeigt, wie und womit sie arbeitet. Die Drohnenstaffel der Kreisfeuerwehr macht mit, die Einsatzleitstelle ebenfalls. Der TuS Syke ist dabei und sorgt mit der Music Company für Livemusik. Bungeetrampolin, Hüpfburgen und viele andere kleine Stationen bieten Spaß für Kinder. „Und wir wollen selbst ein bisschen Action zeigen“, sagt Matthias Horstmann.

Beispielsweise will die Syker Ortsfeuerwehr den Einsatz bei einem Verkehrsunfall simulieren, Dummys vom Dach retten und ihr diverses technisches Spezialgerät vorführen. Die Jugendfeuerwehr veranstaltet einen Wettkampf und die Gefahrgutstaffel ist ebenfalls mit von der Partie.

Mit einem Luftbild und Magnetstickern planen Ortsbrandmeister Rainer Brandt (l.) und Stellvertreter Matthias Horstmann, wer wo wie beim Tag der offenen Tür auf dem Feuerwehrgelände was macht. © Walter

Zeitplan muss noch festgelegt werden

„Wir haben ganz grob kalkuliert: Alle 45 Minuten eine Aktion“, sagt Horstmann. Und Brandt ergänzt: „Wer wirklich alles sehen will, muss sich da schon echt beeilen. Die Vorführungen dauern mitunter ja auch eine ganze Zeit.“ Nur noch den Zeitplan muss das Orga-Team festlegen. „Personell ist alles eingetaktet.“

Kritik an der Datumswahl

Ein bisschen Kritik hat es im Vorfeld bereits gegeben. „Wir sind tatsächlich schon gefragt worden, warum wir das ausgerechnet an Nine-Eleven machen“, sagt Matthias Horstmann. Die ganz unspektakuläre Antwort lautet: „Es gibt keinen Hintergedanken dabei. Das ist einfach nur ein Datum, an dem alles passt.“

Am gleichen Wochenende ist auch die Gewerbeschau in Barrien. Wegen dieser Überschneidung habe es ebenfalls Bemerkungen gegeben. Nicht vom Werbering, wie Horstmann und Brandt ausdrücklich betonen. „Mit dem Vorsitzenden Christian Eilers habe ich schon gesprochen“, sagt Horstmann. „Wir sehen da beide keine Konkurrenz zu einander.“ Rainer Brandt hakt ein: „Eher im Gegenteil. Das ist doch vielmehr ein Anreiz, sich auf den Weg zu machen und erst die eine Veranstaltung zu besuchen und danach die andere.“

Zwei Tage vorher richtet die Syker Ortsfeuerwehr den Stadtpokal-Wettbewerb auf ihrem Gelände aus. Rainer Brandt macht das aktuell weit mehr Kopfzerbrechen. Wenn sich dann 18 bis 20 Wettkampfgruppen auf der Wiese beim Gerätehaus tummeln, kommt eine ganze Menge Wasser aufs Gelände – und das muss irgendwo wieder ablaufen können, wenn die Besucher am 11. September keine nassen Füße kriegen oder die Ausstellungsstände nicht im Matsch versinken sollen. Daher lauten die Worte, die Rainer Brandt in letzter Zeit auffallend oft benutzt auch Drainage, graben und Gully.