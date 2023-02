Tafel Syke dankt Helfern und sieht Armut im Anmarsch

Von: Gregor Hühne

Leitungskreis der Tafel Syke: Johann Beste (Ausgabestelle Br.-Vilsen), Peter Gens (Ausgabestelle Syke), Matthias Brockes (Ausgabestelle Br.-Vilsen), Gisela Schulte (Ausgabestelle Syke), Carla Pfitzner (Ausgabestelle Weyhe), Ralf Grey (Tafel-Sprecher), Wolfgang Arbeiter (Ausgabestelle Syke) und Claus-Dieter Wehmeyer (Ausgabestelle Syke). © Gregor Hühne

Die Tafel Syke blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2022 zurück und wagt den Ausblick auf das laufende Jahr. Vor allem die Maßnahmen in der Corona-Pandemie haben die ehrenamtlichen Helfer stark belastet, aber auch der plötzliche Ansturm von Ukraine-Flüchtlingen brachten die Helfer an den Rand des Kollaps.

Syke – Wie kommt die Tafel mit dem anhaltend hohen Kundenansturm zurecht? Die Zahl hat sich im vergangenen Jahr auf 1.841 fast verdoppelt darunter 582 Kinder, berichtet Ralf Grey, Sprecher der Tafel Syke. An jedem Ausgabetag in Syke kämen rund 100 Abholer – fast am Limit – dahinter stünden 300 bis 400 weitere Menschen. Grey blickt nach einem Treffen des Tafel-Leitungsstabs auf das vergangene Jahr und wagt einen Ausblick.

Zwei Entwicklungen prägten die Arbeit der 122 Ehrenamtlichen in den Ausgabestellen der Tafel Syke in Syke, Weyhe und Bruchhausen-Vilsen im vergangenen Jahr: die Corona-Maßnahmen und das Auftauchen der Ukraine-Flüchtlinge. Verständigungsschwierigkeiten und Mentalitätsunterschiede stellten die Ehrenamtlichen vor gigantische Herausforderungen, so der Tafel-Sprecher. Das habe sich mittlerweile beruhigt.

Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung ist enorm

Positiv sei dabei die „enorme Hilfsbereitschaft“ aus der Bevölkerung, berichtet Grey. Er teilt allen Unterstützern ein „großes Danke, Danke, Danke“ mit und erinnert an ein Beispiel: Eine Mitbürgerin rief ihn im Dezember an und wollte allen Kindern von Tafel-Kunden Schoko-Weihnachtsmänner spenden – rund 600 Stück. „Das krieg‘ ich irgendwie hin“, habe es auf der anderen Seite der Leitung geheißen. Wenig später stand die Palette mit den Süßigkeiten vor der Ausgabestelle Am Feuerwehrturm 3.

Alle tun so, als ob die Tafeln zum Sozialsystem gehören, aber es sind Ehrenamtliche.

Zunehmend Sorge bereite nun die anhaltend hohe Inflation und infolge dessen die Kostensteigerungen in allen Bereichen. „Die Preise steigen ja nicht um 8,4 Prozent“, sagt Grey, „sondern teilweise um das Doppelte“. Eine drastische Wandlung nimmt der Sprecher schon jetzt wahr. Damals, zu Beginn der Corona-Pandemie, hätten die Kunden der Tafel dank der Lebensmittelspenden Geld gespart und am Monatsende übrig gehabt, um davon ins Kino zu gehen, einen Kaffee zu trinken und am sozialen Leben teilzunehmen. Jetzt hingegen gingen die Leute zur Tafel und könnten von dem Ersparten entweder Heizen oder satt werden, so Grey. „Wenn Kunden heute kommen, dann aus der Not heraus“, beschreibt der Tafel-Sprecher den Ernst der Lage.

„Alle tun so, als ob die Tafeln zum Sozialsystem gehören, aber es sind Ehrenamtliche“, beklagt Grey. Die Politik vernachlässige seiner Ansicht nach die Versorgung der Flüchtlinge aber auch der Ärmsten in Deutschland und walze die Verantwortung ab. Er wünscht sich mehr Unterstützung durch die Kommunen, wenngleich er deren Hilfe anerkennt, sofern er die „müßigen“ Diskussionen im Vorfeld ausblende.

Kundenandrang bei der Tafel bereits sehr hoch

Zukünftig rechnet der Leitungskreis der Tafel Syke mit einer Zunahme an Kunden durch Armut und Flüchtlinge. Einen Annahmestopp in Syke gebe es jedoch aktuell nicht, auch wenn das System am Limit laufe.

In Bruchhausen-Vilsen, der kleinsten Syker Ausgabestelle, sei das Limit derweil mit rund 100 Abholern pro Tag erreicht. Vor der Pandemie waren es dort 40 bis 60.

Eine Verjüngung der Ehrenamtlichen strebe die Tafel-Leitung perspektivisch an. Der Großteil der Helfer sei mehr als 60 Jahre alt. Eine Möglichkeit sieht Grey im Bundesfreiwilligendienst. Sogenannte Bufdis könnten hier ab 1. August den Dienst beginnen. „Wir schwimmen auf der Welle der Solidarität“, sagt Grey. Der Aufwand der Tafel sei zwar immens, aber der Rückhalt motiviere.