Tafel-Neubau in Syke soll trotz höherer Baukosten Ende April beginnen

Von: Frank Jaursch

Vorgepackte Lebensmittelkisten der Tafel. © Symbolfoto: Lampertheim

Auf dem Weg zu einem neuen Domizil für die Tafel Syke ist jetzt ein wichtiger Meilenstein erreicht: Das Parlament des Kirchenkreises Syke-Hoya hat in einer kurzfristig einberaumten Sitzung entschieden, das Projekt Tafel-Neubau weiterzuverfolgen – trotz stark gestiegener Kosten. Über die Entscheidung berichtet der Kirchenkreis in einer Pressemitteilung.

Syke – Den Beschluss der Synode für einen Neubau gibt es bereits seit August 2021. Mittlerweile wurde an der Ferdinand-Salfer-Straße auch ein passendes Grundstück gefunden. Verändert haben sich allerdings die Baukosten: Sei man vor zwei Jahren noch von 800 000 Euro ausgegangen, liege die Summe jetzt bei knapp 1,2 Millionen Euro. Wie notwendig die Maßnahme ist, verdeutlichte Tafelsprecher Ralf Grey den Delegierten.

„Die Zahl unserer Kunden ist seit Februar 2022 um 67 Prozent gestiegen.“ Zunächst sei es der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine gewesen, der die Zahlen nach oben trieb. Im Laufe der folgenden Monate haben die steigenden Lebenshaltungskosten dafür gesorgt, dass die bisher unsichtbare Dunkelziffer von Bedürftigen aus der Region mehr und mehr sichtbar wurde.

555 Personen sind allein für Syke registriert

1 886 Menschen besitzen momentan einen Ausweis von der Tafel Syke ihren drei Ausgabestellen in Syke, Weyhe und Bruchhausen-Vilsen, der sie vergünstigten Lebensmitteleinkauf berechtigt. 555 Personen sind allein für Syke registriert.

Diese Aufgabe bewältigt das Tafel-Team unter herausfordernden, zum Teil untragbaren Bedingungen: ein marodes und längst viel zu kleines Gebäude, teilweise keine Heizung, eine einzige Toilette für 130 Mitarbeitende und die zum Teil stundenlang wartenden Kunden. Es fehlen Arbeitsflächen, Lager- und Kühlmöglichkeiten. „Wir sind am Limit angelangt“, erklärte Grey.

Im Kirchenkreis Syke-Hoya war man sich laut Presseinformation „schnell einig, dass für die Lebensmittelausgabe dringend das geplante zukunftsfähigere Gebäude gebraucht wird“ – mit mehr Platz und energetisch wie hygienisch aktuellen Standards.

In den Gremien hat es auch kritische Stimmen gegeben

„Dass der Neubau nun rund 400 000 Euro teurer wird, ist für unseren Kirchenkreis natürlich ein ziemlicher Brocken“, erklärt Superintendent Dr. Jörn-Michael Schröder. „In den Gremien hat es auch kritische Stimmen gegeben, die nicht die Kirche, sondern den Staat in der Verpflichtung sehen, die Lebensverhältnisse der Bürger so auszustatten, dass Tafeln nicht nötig sein müssten. Aber die Realität sieht leider anders aus.“

Als Kirche sehe man es als Aufgabe an, zu helfen, wenn Menschen in Not sind. Die Delegierten der Kirchenkreissynode mussten nicht überzeugt werden – sie stimmten fast einstimmig für den Neubau an der Ferdinand-Salfer-Straße. Ende April sollen die Bagger mit den Erdarbeiten beginnen.