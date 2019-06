Bald kommt der Schatz: Baustellenbesichtigung am Goldhortmuseum

Es war vermutlich eine echte Premiere: Zum ersten Mal tagte der Ausschuss für Naherholung und Kultur am Mittwochabend im Kreismuseum. Das überraschte selbst die Beteiligten. „Waren wir wirklich noch nie hier?“, fragte der Vorsitzende Gerhard Thiel (Grüne) leicht ungläubig. „Zumindest nicht in den letzten 30 Jahren“, lautete die schlagfertige Antwort des Gastgebers.

Syke - Museumsleiter Dr. Ralf Vogeding war dann auch quasi der einzige inhaltliche Tagesordnungspunkt an diesem Abend. „Sie wollen was Neues sehen“, konstatierte er und stellte dann ausführlich vor, wie in naher Zukunft das Goldhort-Museum aussehen wird, das der Landkreis gerade hinter dem Kindermuseum baut. Baustellenbesichtigung inklusive.

Um die 500 Quadratmeter Nutzfläche entstehen dort gerade auf zwei Ebenen. Etwa 200 davon sind Ausstellungsfläche. Der Rest: Schaumagazine, ein Besuchercafé, Nebenräume und ein „Forscherlabor“, in dem die Besucher selbst aktiv werden können.

+ Das Allerheiligste: Wie durch ein Kirchenfenster fällt das Licht durch die Deckenkonstruktion auf die Stelle, an der später der Goldschatz ausgestellt wird. Geplante Fertigstellung: Frühjahr 2020.

Herzstück ist der Bereich, in dem der Goldschatz ausgestellt wird, der 2011 bei Pipeline-Arbeiten in Gessel gefunden wurde. Einer der wissenschaftlich bedeutendsten Funde Europas. Wie durch ein Kirchenfenster fällt das Tageslicht durch eine Öffnung in der pyramidenförmigen Dachkonstruktion auf diese Fläche.

In Syke wird der Schatz allerdings nur als Replikat zu sehen sein. Das Original bleibt im Landesmuseum in Hannover. Mit Ausnahme von drei Originalstücken. „Mehr war nicht drin“, sagt Vogeding mit Blick um die jahrelange Auseinandersetzung über den Verbleib des Funds. „Hannover wollte keinen Präzedenzfall schaffen.“ Immerhin hat Vogeding die Zusage, dass diese drei Originalstücke regelmäßig ausgetauscht werden. So käme mit der Zeit doch noch der gesamte Schatz im Original ins neue Museum. Wenn auch nur häppchenweise.

Besuchern die Bronzezeit näher bringen

Ein neues Museum für drei bis vier Millionen Euro nur für ein Replikat? Ist das sinnvoll? – Ja, findet Vogeding uneingeschränkt. Denn es gehe ja nicht darum, den Schatz bloß zur Schau zu stellen, sondern ihn in einem Gesamtzusammenhang zu zeigen.

Das Konzept dafür steht schon: Im Eingangsbereich erwartet die Besucher ein Prolog. In einem archäologischen A bis Z werden Fachbegriffe erläutert und Untersuchungsmethoden gezeigt. Der nächste Bereich bringt den Besuchern dann die Bronzezeit näher, aus der der Goldhort stammt. Dem schließt sich ein Abschnitt an, in dem es um die Funde beim Trassenbau allgemein geht. „Jede einzelne Fundstelle im Landkreis ist da verzeichnet“, sagt Vogeding.

Und dann kommt das Allerheiligste: der Bereich, in dem der Goldhort liegt. „Der ist dann noch mal in einer Art Extragehäuse“, sagt Vogeding. „Genau unter dem Oberlicht.“ Replikate und Originalteile würden dabei räumlich voneinander getrennt. „Damit man genau erkennen kann: Was ist was?“

Landkreis stärker in den öffentlichen Fokus stellen

Die Pyramidenform des Neubaus ist übrigens Ergebnis eines Architektenwettbewerbs, den der Landkreis als Träger des Museums 2016 ausgelobt hatte. „Wir hatten gedacht, da bewerben sich vielleicht 20 oder 30 junge Architekten“, erinnert sich Vogeding. „Es waren 150!“ Die Entscheidung fällte die Jury dennoch an nur einem Tag. „In mehreren Runden von morgens um neun bis nachts um halb zwei.“

Die eigentliche Absicht hinter dem Ganzen ist laut Vogeding, den Landkreis stärker in den öffentlichen Fokus zu stellen. „Wir haben hier keine großen Schlösser, keine tollen Wasserfälle und keinen Strand.“ Der Goldhort könnte diese Funktion übernehmen und Leute von weiter weg anziehen. „Ein Marketingbüro arbeitet gerade an einem Konzept“, sagt Vogeding.

„Was uns noch fehlt, ist ein griffiger Name.“ Denn niemand komme für ein „Kreismuseum“ aus Hamburg nach Syke. Auch wenn das Goldhort-Museum keine eigenständige Einrichtung wird, brauche es daher trotzdem einen eigenen Namen. Der müsse eingängig sein, ausdrücken, worum es eigentlich geht – eben nicht nur um den Goldhort allein – und darf auch nicht zu akademisch-sperrig sein. Vogeding: „Da muss man erst mal drüber nachdenken.“

Info

