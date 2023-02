Sykerin Joy Ewulu spielt ihre ersten TV-Hauptrollen

Von: Michael Walter

Teilen

Szene aus der ZDF-Serie „Hotel Mondial“: Joy Ewulu spielt die neue Rezeptionistin Lara Hildebrand. © Maik Fløder

Als Kind und Jugendliche beeindruckte Joy Ewulu in Syke mit ihrem Gesang, mittlerweile ist die 23-Jährige auf der großen TV-Bühne angekommen.

Syke – Es läuft bei Joy Ewulu. Gerade ist sie im ZDF in ihrer ersten Serien-Hauptrolle zu sehen. Eine weitere Serie, in der sie eine Hauptfigur spielt, ist bereits abgedreht. Aktuell ist sie im Casting für eine dritte Serie. Und auf der Berlinale hofft sie, Kontakte für ihre weitere Karriere knüpfen zu können. Von Syke auf die Bildschirme und Leinwände der Welt.

Auf der Bühne gestanden hat die heute 23-Jährige schon als kleines Mädchen: Im Forum der Grundschule am Lindhof stach sie bereits als herausragende Sängerin hervor. Später am Gymnasium bestätigte sie diesen Eindruck wiederholt bei Auftritten der Schulband. Ihr Talent zum Schauspiel hat sie aber tatsächlich erst später entdeckt: auf der Stage School in Hamburg.

In Hamburg die Begeisterung für das Schauspielen entdeckt

Direkt nach dem Abi 2018 hat sie sich dort in den Sparten Gesang, Tanz und Schauspiel ausbilden lassen. „Bis dahin hatte ich mich eigentlich eher als Sängerin gesehen“, erzählt Joy Ewulu. „Aber ich hab einfach festgestellt: Schauspielen macht mir noch viel mehr Spaß. Es ist kaum zu beschreiben, was man dabei empfindet“, sagt sie und spricht von einer „Ganzkörpererfahrung“.

Ganz klein hat sie danach angefangen: Joy Ewulu erzählt von vielen Kurzfilmen mit Regie-Studenten, bei denen sie als Darstellerin mitgewirkt hat. Und von Werbespots, mit denen sie Brot und Butter verdient hat. Beispielsweise hat sie bei einem betriebsinternen Werbefilm eines großen Versicherungskonzerns mitgewirkt, Werbung für eine Organisation gegen Cyber-Crime gemacht – und für einen Schokoriegel.

Erste Rollen bei „Soko Hamburg“ und „Malibu“

Dann kamen die ersten kleinen Rollen für Fernsehproduktionen: Im ZDF-Zweiteiler „Malibu“ hatte Joy Ewulu eine Nebenrolle und mehrmals auch bei „Soko Hamburg“.

Und jetzt hat sie in „Hotel Mondial“ ihre erste Hauptrolle in einer größeren Serie. Dort spielt sie die Lara Hildebrand – eine junge Frau, die grade frisch von der Uni kommt und im Hotel Mondial an der Rezeption arbeitet. „Außerdem ist sie auf der Suche nach ihrer leiblichen Mutter“, erzählt Joy Ewulu. Gerade ist die Serie angelaufen. Zwölf Folgen gibt’s – und eine Option für eine zweite Staffel, wenn die erste ein Erfolg wird.

Joy Ewulu hatte bei den Dreharbeiten zu „Hotel Mondial“ großen Spaß. © Joy Ewulu

„Das war das allererste E-Casting, an dem ich 2022 mitgemacht habe“, erinnert sie sich. Heißt: Im Prinzip ein kurzes Bewerbungsvideo nach Anweisung aufnehmen. „Drei Live-Castings folgten. Kurz vor Ostern wusste ich: Ich hab die Rolle.“

Wobei Joy Ewulu tatsächlich ein kleines bisschen die Zeit im Nacken saß: „Ich hatte parallel noch an einem anderen Casting teilgenommen und darauf eine Zusage für eine Rolle bei ,Mamma Mia‘ erhalten. Ich wollte aber supergerne die Fernsehrolle spielen.“

Ich war ziemlich fassungslos und habe tatsächlich das eine oder andere Tränchen verdrückt.

Also hat Joy Ewulu ganz vorsichtig mal nachgefragt, wie es denn damit ausschauen würde. „Und dann kriegte ich einen Anruf von meiner Agentin: Du hast den Job! Ich war ziemlich fassungslos und habe tatsächlich das eine oder andere Tränchen verdrückt.“

59 Drehtage für „Hotel Mondial“

Von Ende Juni bis Anfang Oktober stand Joy Ewulu dann für „Hotel Mondial“ vor der Kamera. Fünf Tage die Woche, und an den Wochenenden war Text-Lernen angesagt. „Ich hatte 59 Drehtage“, erzählt sie.

„Der Ablauf variierte von zwölf Stunden am Set, bei denen ich gefühlt in jedem Bild war, bis zu fünf Stunden mit einem Bild. Es gab einige Tage, an denen ich ausschlafen konnte. Aber es gab auch andere, wo ich von morgens um sieben bis abends um sieben gefordert war.“ Und das alte Klischee stimmt tatsächlich: Einen Großteil der Zeit verbringt man in der Maske.

Viel Leerlauf hatte Joy Ewulu anschließend nicht: Direkt nach „Hotel Mondial“ stand sie für eine weitere Serie vor der Kamera. „Kohlrabenschwarz“ heißt sie. Ein Sechsteiler, der auf Paramount+ läuft. „In der Finale-Episode spiele ich die Hauptfigur und werde von Wesen aus alten deutschen Sagen verschleppt.“

Selfie mit Bruce: Der Kontakt zu Fernsehgrößen fällt Joy Ewulu leicht. © Maik Fløder

Seit der Zeit an der Stage School ist für Joy Ewulu Hamburg der Lebensmittelpunkt. Aber Kontakt nach Syke hat sie nach wie vor: „Meine Mama wohnt immer noch da und mein Papa wohnt in Barrien“, erzählt sie. „Deshalb komme ich immer wieder noch mal hin.“

Im Moment allerdings hat sie andere Reiseziele: Am 16. Februar beginnt die Berlinale. Und da will Joy Ewulu unbedingt dabei sein. Gesicht zeigen und Kontakte knüpfen. Wer weiß: Vielleicht sehen wir sie dann demnächst ja sogar auf der großen Leinwand?