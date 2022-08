Sykerin Edith Heckmann erhält das Bundesverdienstkreuz

Von: Frank Jaursch

Edith Heckmann (M.), frisch gebackene Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, mit Sykes Bürgermeisterin Suse Laue und Landrat Cord Bockhop. © Frank Jaursch

Engagiert, empathisch, ehrenamtlich: Edith Heckmann ist seit Jahrzehnten in Syke aktiv. Nun wurde die 69-Jährige dafür mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Syke – In den entscheidenden Momenten war es dann doch alles ein bisschen zu viel für Edith Heckmann. Als Landrat Cord Bockhop ihr die Schatulle mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland überreichte, konnte die Barrierin die Tränen nicht mehr zurückhalten. Sie sei „überwältigt“, erklärte die 69-Jährige wenig später, noch immer von ihren Gefühlen übermannt.

Im Syker Ratssaal nahm Edith Heckmann den Orden, der im Volksmund als Bundesverdienstkreuz bekannt ist, entgegen – für ihr langjähriges ehrenamtliches Wirken auf vielen Ebenen, vor allem in Politik und Kirche. Dass die Zeremonie sie so sehr ergriff, lag vor allem daran, dass einer nicht mehr dabei sein konnte, den Edith Heckmann immer an ihrer Seite wusste: Ehemann Karl-Heinz war erst im Februar dieses Jahres verstorben.

„Ohne ihn und meine tolle Familie hätte ich all das nicht machen können“, erklärte Heckmann in ihren Dankesworten. Er sei es gewesen, der sie stets ermuntert habe, weiterzumachen – zuletzt im vergangenen Jahr. „Ich bin ihm so dankbar dafür.“

Die vier Kinder und (neuerdings) zehn Enkelkinder von Heckmann sorgten indes für viel Lebensfreude im Ratssaal – und dafür, dass der Heckmann-Anteil unter den rund 40 Gästen hoch blieb.

Landrat Cord Bockhop war als Ordensüberbringer der Erste, der die vielen Aktivitäten Heckmanns in einer – natürlich unvollständigen – Aufzählung skizzierte. Darunter mehr als 30 Jahre Kommunalpolitik: Im Jahr 1991 begann ihre politische Karriere im Barrier Ortsrat. Seit 1996 gehört die 69-Jährige der CDU-Stadtratsfraktion in Syke an, seit 2001 zudem dem Kreistag. Sie ist unter anderem Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Frauen im Bundesvorstand der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) und niedersächsische Landesvorsitzende der Frauen in der CDA.

Und auch jenseits der Politik endet ihr Einsatz nicht: Im Barrier Kirchenvorstand ist sie ebenso vertreten wie in der Kirchenkreissynode und in der diakonischen Schuldnerberatung. In ihrer Vita stehen Tätigkeiten als Übungsleiterin beim TSV Barrien und als Schöffin im Amts- und Landgericht.

Bürgermeisterin Suse Laue fand warme Worte für ihre ehrenamtliche Stellvertreterin. „Dies ist eine Ehrung, die du mehr als verdient hast“, erklärte sie und würdigte das Engagement Heckmanns. „Ich freue mich, eine derart zuverlässige, empathische Stellvertreterin zu haben.“

Solche Menschen brauchen wir.

Auch die folgenden Redner hoben die herausragenden Talente der Geehrten hervor: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig lobte den Pragmatismus, die Kompromissbereitschaft und das Durchhaltevermögen Heckmanns, Wilken Hartje als Sprecher der CDU-Ratsfraktion nannte sie „eine Ikone der CDU“, die sich auch nach langer Zeit mit einer Ausdauer für die Menschen um sich engagiere, „die ihresgleichen sucht“. Und Hans Bockhop als Vorsitzender der Kirchenkreissynode brachte es vielleicht am besten auf den Punkt: „Solche Menschen brauchen wir.“

Edith Heckmann mit ihrem Bundesverdienstkreuz, das eigentlich Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland heißt. © Frank Jaursch

Die so vielfach Gelobte nahm – allen Tränen zum Trotz – die hohe Auszeichnung mit sichtbarer Freude entgegen. Noch kurz vor der Ehrung hatte sie eingeräumt, ungewohnt aufgeregt zu sein. Das legte sich nach dem offiziellen Teil, den Edith Heckmann mit ihren Dankesworten beendete – mit einem Satz, an die Menschen im Ratssaal gerichtet, die sie in den vergangenen Jahrzehnten auf unterschiedlichen Etappen ihres Lebens begleitet hatten. „Ich freue mich“, sagte Edith Heckmann, „eine von euch zu sein.“