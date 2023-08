Syker Vorkwerk zeigt Werke der Gewinnerin des Werner-Kühl-Preises

Von: Florian Adolph

Teilen

„Existenz“ - Die Künstlerin Nanja Heid mit dem Bild, das die Jury des Werner-Kühl-Preises faszinierte. © Florian Adolph

Mit ihrem Bild „Existenz“ überzeugte Nanja Heid die Jury. Es ist nur eines ihrer Werke die in der Ausstellung mit dem Titel „Rauschen“ gezeigt werden.

Syke – Rauschen – es ist das erste, was wir im Körper unserer Mutter hören, das Rauschen ihres Blutes. Es kann aber auch das Rauschen des Wassers oder des Windes sein. „Rauschen“ ist auch der Name der Bildskulptur, nach der die Einzelausstellung der Künstlerin Nanja Heid im Syker Vorwerk benannt ist.

Anlass für die Ausstellung, die von Sonntag, 13. August, bis zum 17. September im Syker Vorwerk läuft, ist der zwölfte Werner-Kühl-Preis, den die Künstlerin 2022 mit dem Werk „Existenz“ gewann, das ebenfalls zu sehen sein wird.

Zur Eröffnung von „Rauschen“ am Sonntag lädt das Syker Vorwerk um 12 Uhr ein. Sowohl Waltraud Krieghoff, Vorstandsvorsitzende der Werner-Kühl-Stiftung, als auch Nicole Giese-Kroner, Künstlerische Leiterin beim Syker Vorwerk, werden die Gäste begrüßen. Dr. Arie Hartog vom Gerhard-Marx-Haus Bremen wird eine Rede halten, und auch die Künstlerin selbst wird anwesend sein.

„Die Jury war von dem Werk ,Existenz‘ fasziniert, weil es keine typische Malerei ist“, sagt Nicole Giese-Kroner. „Nanja macht eben viel mehr.“ Das Besondere an den Werken der Künstlerin ist, dass es sich bei ihnen tatsächlich nicht nur um Malerei handelt. Bei ihrem Werk „Existenz“ hat Heid mittels Nähmaschine Hunderte Fäden in japanisches Echizen Washi-Papier eingenäht. „Ich habe das Washi-Papier aus Japan. Da gibt es ein ganzes Dorf, das Papier schöpft“, erzählt sie. „Das besteht aus den Fasern des Maulbeerbaumes und Hanf und ist besonders stabil, fast schon wie ein Textil.“

Bei ihrer Arbeit zerfällt das Papier teilweise und wird dann nur noch von den Nähten zusammengehalten. Die weißen und schwarzen Fäden ähneln dabei Blutbahnen und Nervensträngen im Körper und passen damit gut in das Thema Rauschen, das sich in vielen Arbeiten der Künstlerin wiederfindet und sich durch die ganze Ausstellung zieht.

Die Bildskulptur „Rauschen“

Für die große rote Bildskulptur „Rauschen“, nach der die Ausstellung benannt ist, verwendete die Künstlerin chinesisches Reispapier. Die Skulptur passe sich dem Raum an, stehe wie ein Körper im Raum und lege sich anders in Form, je nachdem, wie hoch die Decke ist, erklärt Heid. Die Nahtlöcher werden zu Lichtpunkten. „Sie steht in Resonanz mit Raum, dem Licht und dem Betrachter“, so die Künstlerin.

Die Skulptur „Rauschen“, nach der die Ausstellung benannt ist. © Florian Adolph

Nanja Heids Jahreszyklus „Sequenz“

Teil der Ausstellung ist eine Auswahl aus ihrem Jahreszyklus „Sequenz“. Von April 2018 bis April 2019 hat sie dafür jeden Tag ein Bild hergestellt. In ihnen hat sie die Umgebungsgeräusche der Orte interpretiert, an denen sie am jeweiligen Tag war.

„Obwohl sich viele Klänge wiederholen, gibt es an keinem Tag dasselbe Klangbild wie am vorherigen“, sagt die Künstlerin. „Daher ist auch kein Bild gleich“, ergänzt Giese-Kroner vom Vorwerk. Von den 365 entstandenen Werken werden 25 gezeigt.

In einer Kieler Ausstellung, wo der komplette Jahreszyklus gezeigt wurde, hat ein Ensemble die Werke auch musikalisch umgesetzt. Das soll auch im Syker Vorwerk geschehen. Zu diesem Zweck wurde der elektronische Musiker Norman Neumann aus Bremen eingeladen, um die Bilder musikalisch zu interpretieren. Er hat zugesagt, wann genau er ins Syker Vorwerk kommt, steht allerdings noch nicht fest.

Weitere Informationen

und begleitende Termine zur Ausstellung unter www.syker-vorwerk.de.