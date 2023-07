Syker Uwe Uibel spendete in 44 Jahren 100 Liter Blut

Von: Frank Jaursch

Teilen

Eine Auszeichnung, die es nicht oft gibt: Uwe Uibel (M.) erhält für seine 200. Blutspende Urkunde, Aufmerksamkeiten, Dank und Glückwünsche von Klaus Richter (r.) und Bernd Stubbemann vom Syker DRK-Ortsverband. © Frank Jaursch

Eine rekordverdächtige Zahl: 200 Mal hat Uwe Uibel im Lauf seines Lebens je einen halben Liter Blut gespendet. Im Gespräch mit der Kreiszeitung erzählt der 65-jährige Syker, warum.

Syke – Diese Zahl muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: 100 Liter Blut hat Uwe Uibel im Laufe seines Lebens gespendet. In 44 Jahren war der Syker 200 Mal beim DRK, um einen Dienst für die Allgemeinheit zu leisten. Und – das gibt er im Gespräch mit der Kreiszeitung erfrischend offen zu – , um was Leckeres zu essen.

So viele Spenden in so kurzer Zeit – das geht nicht so ohne Weiteres. Die Spendetermine in der heimischen Kommune reichen dafür nicht aus. „Da gehört schon so ein bisschen Terminplanung dazu“, sagt Uibel und schmunzelt. Bis zu sechsmal im Jahr dürfen Männer vorbeikommen – ein Maximalwert, den der Syker Jubiläumsspender tatsächlich in den meisten Jahren erreicht hat.

An seinen ersten Eintrag auf dem Spenderausweis kann er sich noch gut erinnern. „Ich war 20, 21, und ein Kollege beim Finanzamt meinte: Lass uns alle zum Blutspenden gehen.“ Eine wegweisende Aufforderung für Uibel: „Manchmal braucht man eben nur die richtige Idee.“

Diese Idee entwickelte sich für den jungen Uwe Uibel zu einem echten Hobby. Im Mittelpunkt stand dabei der „gesellige Teil“ nach dem Spenden. „Man trifft die unterschiedlichsten Leute“, erzählt der 65-Jährige, für den die Gespräche ein wichtiger Bestandteil seines Steckenpferds waren. Und natürlich das Büfett, das sich in Auswahl und Qualität von Ort zu Ort deutlich unterschieden habe.

Das beste Büfett gab‘s lange in Thedinghausen

„Ich könnte Ihnen sagen, wo es die besten Büfetts gab“, verkündet Uibel mit einem Lächeln. Na – wo gab es denn nun die besten Büfetts? „Lange Zeit in Thedinghausen“, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen. „Dahinter konnte sich jedes gute Hotel verstecken.“

Uibel ist rumgekommen im Laufe der Jahrzehnte. Mal spendete er Blut im Marriot-Hotel in Bremen, mal in Eystrup, Sudwalde oder Weyhe.

Damit nahm er im Prinzip ein Verhalten vorweg, das in den vergangenen Jahren deutlich beliebter geworden ist. Blutspender tun das heute nicht mehr automatisch an ihrem Wohnort, bemerkt Klaus Richter, Vorsitzender des DRK-Ortsverbands Syke. „Die jungen Leute schauen sich heute erst die Lokalitäten an und entscheiden danach, wo sie Blut spenden“, so Richter.

Der Imbiss im Anschluss hat fast immer zuverlässig dafür gesorgt, dass Uwe Uibel seinen Aderlass ohne Probleme absolvieren konnte. Mit zwei Ausnahmen: Einmal, in Sudwalde, hätten die DRK-Frauen an einem heißen Sommertag Kuchen gemacht – und Uibel hatte den Ehrgeiz, von jeder Sorte zu probieren. „Das war dann wohl doch ein bisschen viel.“ Und einmal fehlte der Kaffee zum Büfett – was sich nach der Heimkehr in einem schwächelnden Kreislauf niederschlug.

Die 200 war schon immer das Ziel.

Für seinen langjährigen Spenderfleiß erhielt er eine Tasche mit vielen DRK-Aufmerksamkeiten – vom Schreibset bis zur Thermoskanne. Wie viele Spenden möchte Uwe Uibel noch machen? „Die 200 war schon immer das Ziel“, räumt er ein. Ein bisschen wird er dem DRK aber wohl als Stammgast erhalten bleiben – vielleicht sogar noch ein paar Jahre länger?! Wie Klaus Richter erzählt, gibt es angesichts sinkender Spendenzahlen die Bestrebung, die Altersgrenze aufzuheben. „Ein paar Hürden müssen da aber noch genommen werden.“

Dass er anderen den regelmäßigen Gang zum Blutspenden ans Herz legt, versteht sich von selbst. „Wenn ich keinen Sinn darin sähe, würd’ ich ja nicht kommen.“ Hat Uwe Uibel denn noch einen Appell für mögliche Spender parat? Er überlegt kurz – und antwortet: „Die Zahl 200 ist ja wohl Appell genug.“