Syker Unternehmensköpfe am Straßenrand

Von: Frank Jaursch

Die Ernst-Boden-Straße ist einer von zwei Standorten, an denen die Köpfe der Werbegemeinschaft Syke derzeit großformatig zu sehen sind. © Frank Jaursch

Die Werbegemeinschaft Syke startet eine neue Image-Initiative - und hofft auf Nachahmer in den eigenen Reihen.

Syke – Seit einigen Wochen lächeln freundliche Gesichter von großformatigen Bannern den Autofahrern in Syke entgegen. Und nein – diese Menschen wollen keine Stimme bei einer Landtagswahl, sondern sie wollen, dass andere ihre Leidenschaft für Syke teilen.

Zu sehen sind – auf den rund 3,40 mal 1,70 Meter großen Bannern – die Vorstandsmitglieder der Werbegemeinschaft (WG) Syke (Florian Kastner, Thomas Kuchem, Michael Lux, Thomas Rath und Tanja Hornburg) sowie mit Andreas Schüttert (Schüttert) und Frank Mithöfer (Nesemann) zwei der angesehensten Geschäftsleute der Stadt.

Die Aktion ist die neueste Imagewerbung der WG, erzählt Geschäftsführer Michael Lux auf Nachfrage. Die ersten Banner mit den Gesichtern waren dabei gewissermaßen ein Probelauf – „um zu sehen, wie so was aussieht“, so Lux. An zwei Standorten – an der Ernst-Boden-Straße und an der Syker Nordumgehung – kann sich jeder davon einen Eindruck verschaffen, wie es aussieht: Dort stehen Bauzaun-Dreiecke mit je zwei der großen Banner. Den Kopf der Banner zieren kurze Aussagen: „Syke – mehr los, als du denkst“ oder „Made in Syke – Syker UnternehmensKöpfe“.

Die Idee dahinter ist laut Lux, die Menschen zum Einkaufen vor Ort zu bewegen. „Das sind Gesichter, die man kennt.“ In den kommenden Monaten sollen alle Mitglieder der Werbegemeinschaft die Gelegenheit erhalten, mit ihrem eigenen Konterfei auf den Bannern aufzutauchen. Zudem können sie die von „Ihr Fotograf“ gefertigten Bilder auf der eigenen Homepage verwenden. Natürlich wurde für die Banner auch ein Syker Unternehmen beauftragt – die G Werbeagentur von Stefan Guse.

Das erste Feedback auf die neue Aktion bezeichnet der WG-Geschäftsführer als positiv. Er lobt die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung als unkompliziert. Lediglich ein ursprünglich vorgesehener Standort nahe der Luise-Chevalier-Schule musste geräumt werden: Der stellte sich als so begehrt heraus, dass mehrere Parteien ihn gern in den kommenden Wochen für ihre Wahlplakate nutzen wollten.