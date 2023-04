Umfrage zur Cannabis-Legalisierung: „Also, ich werd‘s probieren“

Von: Gregor Hühne

Feuer frei: Ein Kiffer bereitet sich einen sogenannten Joint vor. Die „Tüte“ wird mit Tabak und Cannabis gedreht und dann geraucht. Der Wirkstoff erzeugt beim Konsumenten eine Wirkung, die einige als entspannend und andere als benebelnd beschreiben. © Gregor Hühne

Während das Thema Cannabis-Legalisierung derzeit in aller Munde ist, haben wir uns in einer nicht repräsentativen Umfrage bei den Syker Bürgern und Parteien zu dem Thema umgehört.

Syke – Aktuell bewirbt die Regierungskoalition in Berlin ihre Pläne zur stufenweisen Legalisierung der Droge Cannabis. Das Gesetzesvorhaben hätte auch Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger in Syke. Anlass also für eine nicht repräsentative Umfrage am städtischen Mühlenteich, wo schon heute gelegentlich der Geruch von Cannabis wahrnehmbar ist.

„Ich find‘s okay“, sagt Werner Springer (68) aus Syke über eine mögliche Cannabis-Legalisierung. Ob das aber ausreicht, um den Schwarzmarkt auszutrocknen, wie Springer hofft, glaubt er nicht wirklich. Außerdem gebe es noch eine Menge Unwissenheit. „Drei Pflanzen sollen erlaubt werden. Ist das viel oder wenig?“, fragt der Rentner. Auch über die gesundheitlichen Risiken gebe es seiner Ansicht nach noch Aufklärungsbedarf. „Ich weiß nicht, ob das schädlich ist“, sagt er. Weil jeder ab 18 Jahren Alkohol kaufen oder Zigaretten rauchen könne, findet Springer, dass auch der Konsum von Cannabis im „normalen Maß“ vertretbar sei: „Also, ich werd‘s probieren, wenn‘s erlaubt wird.“

Die Sykerin Beate Schenk (61) sorgt sich derweil um den Schutz der Kinder: „Wer Cannabis rauchen will, konsumiert es schon jetzt, und da weiß man nicht, was drin ist.“ Möglicherweise führe eine Legalisierung zur besseren Kontrolle der Inhaltsstoffe.

Den Eindruck, dass Jugendliche schon früh mit Kiffen in Berührung kommen, bestätigt der 70-jährige Heinz-Hermann Böttcher. Der pensionierte Lehrer berichtet, dass bereits in den 1970er-Jahren seine damaligen Achtklässer in der Realschule Cannabis konsumierten.

Während eines Klassentreffens viele Jahre später, habe der Lehrer seine ehemaligen Schüler gefragt, wie sich deren Cannabis-Erfahrung entwickelte. „Manche haben nach dem ersten Probieren gekotzt und es nie wieder genommen, einige sind tiefer in den Drogenkonsum gerutscht“, erinnert er sich.

Grundsätzlich begrüßt der Pädagoge die geplante Cannabis-Legalisierung als „einen Schritt in die richtige Richtung und um die Klientel aus der Illegalität herauszuholen“. Wichtig sei seiner Meinung nach, einen Schnitt zu machen, damit die Konsumenten nicht in die Kriminalität rutschten und zu härteren Drogen kämen.

Letztlich sei die Legalisierung eine politische Entscheidung, sagt Bernd Krüger (68). Er habe noch nie Berührung mit Cannabis gehabt und sich bisher keine Gedanken darüber gemacht. „In Holland soll das anders geregelt sein“, weiß der Rentner.

Eine Anfrage an die Ratsparteien offenbart unterschiedliche Ansichten. Die größte Unterstützung kommt von Grünen und SPD. „Die SPD Syke unterstützt die Entscheidung, eine Teillegalisierung von Cannabis auf den Weg zu bringen“, so der Parteivorstand. Der sieht bei der schrittweisen Legalisierung einen Weg, um „eine realitätsnahe Cannabispolitik zu entwickeln“. Wichtig sei für die Syker SPD, dass nicht zum Konsum von Cannabis animiert werde und verhaltenspräventive Maßnahmen mitgedacht würden.

Die Syker Grünen verweisen auf die lange Drogenpolitik für Cannabis der Bundesgrünen. Dabei gehe es auch darum, den Schwarzmarkt trockenzulegen. Außerdem sei die Legalisierung „ein gutes Signal für viele Kranke und Konsumenten, die nicht länger kriminalisiert werden, wenn sie sich mit Cannabis versorgen und konsumieren“, schreibt Gerhard Finger, Vorsitzender der Syker Grünen.

Da aber bisher nur Eckpunkte für eine Legalisierung vorlägen und weder in der Fraktion, im Ortsverein, noch im Vorstand eine Diskussion darüber geführt wurde, könne die Syker Partei nichts weiter dazu sagen.

Problematisch findet Marlene Früchtenicht von der FWG die Legalisierung. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Cannabis-Clubs, die Cannabis an ihre Mitglieder abgeben können, im Zaum zu halten sind. Wer soll sie regelmäßig kontrollieren? Wer verhindert, dass Cannabis an Nichtmitglieder verkauft wird? Das Gleiche gilt für die Freigabe, dass jeder bis zu drei Cannabispflanzen anbauen darf. Kommt da regelmäßig jemand vom Ordnungsamt und zählt in jedem Haushalt die Pflanzen?“

Ein Argument gegen den Cannabiskonsum sieht die FWG in Gesundheitsrisiken der Droge wie der psychischen Suchtgefahr. Problematisch sei auch das sinkende Einstiegsalter und exzessives Konsumverhalten, das unter anderem auf die Griffnähe, also Angebote in Freundeskreis und Nachbarschaft, zurückzuführen sei, findet Gabriele Beständig.

Laut Polizeisprecher Thomas Gissing laufe die Kontrolle einer Polizeistreife normalerweise so ab: Wenn die Beamten etwas feststellen, werden sie auch nachhaken. Wurde was geraucht? Wird etwas mit sich geführt?

„Mit Sicherheit wird erst einmal kontrolliert“, versichert Gissing. Doch schon heute sei es in der Praxis so, „wenn man absolut nur die geringste Menge dabei hat, dann wird das Verfahren eingestellt“, berichtet der Polizeisprecher. „Wer also das allererste Mal mit Cannabis erwischt wird, der bekommt nicht die volle Breitseite des Gesetzes ab.“