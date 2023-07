Syker Theaterprogramm 2023/24: Bunter Mix von Shakespeare Company bis Rock "n" Roll

Von: Frank Jaursch

Teilen

„Die Niere“ von Stefan Voegel wird am 29. Februar im Syker Theater zu sehen sein. Dabei unter anderem: Katja Weitzenboeck und Dominic Raacke. © Barbara Braun

Alle Jahre wieder, wenn die Stadtverwaltung zur Präsentation des Theaterprogramms der bevorstehenden Saison einlädt, berichtet Kathrin Wilken von dem kulturellen Mix, der die Syker erwartet, und garniert dies mit einigen bunten Aussagen rund um das Zustandekommen des einen oder anderen Deals. Auch beim jüngsten Pressetermin war das nicht anders.

Syke – Es wurde aber auch deutlich: Der Theaterbranche geht es nicht gut, und das hat Auswirkungen – auch auf das Syker Theater. „Es ist eine Herausforderung, neue Stücke zu finden, um ein vielfältiges Programm auf die Beine zu stellen, das viele Genres abdeckt“, sagt Wilken. Zum großen Teil ist das noch der Corona-Krise geschuldet. Viele Künstler müssen erkennen, dass der Gang ins Theater für die Menschen nach wie vor mit einer größeren Überwindung verbunden ist als in der Zeit vor dem Virus. Nicht alle Gruppen haben die Corona-Zeit überstanden. Und viele von jenen, die es noch gibt, spielen für gewöhnlich in größeren Häusern. Zumindest bislang.

Keine leichte Situation für Kathrin Wilken. „Die Theaterlandschaft hat sich verändert“, beschreibt Suse Laue die Situation. Die Bürgermeisterin ist aber dennoch zuversichtlich, dass die Stadt diese Aufgabe auch in den kommenden Jahren bewältigen kann. Für 2023/2024 jedenfalls, so betont Wilken, gibt es wieder einen spannenden Mix – und zwar einen, der zum einen ein Wiedersehen mit Bekannten aus „alten Zeiten“ ermöglicht.

Die Bremer Shakespeare Company kommt zum Saisonauftakt

Die Bremer Shakespeare Company war schon viele Jahre nicht mehr in Syke zu Gast, gibt sich aber zum Saisonauftakt am 28. September wieder die Ehre. Im Rahmen der „Nachhaltigkeitswoche“ präsentiert das Ensemble „99 Schritte zum Meer“, ein „lokal verhaftetes Stück, das viele Themen anschneidet, die uns umtreiben“, erklärt Wilken. Natürlich stehen der Klimawandel und seine Auswirkungen im Mittelpunkt des „sehr aktuellen Stückes zum Auftakt“, so Wilken.

In Kooperation mit dem Förderverein der Stadtbibliothek veranstaltet die Stadt das zweite Schauspiel der Saison: Anfang November wird es eine Krimiwoche geben – und in die passt die rabenschwarze, „fiese“ Krimikomödie „Fisch zu viert“ am 8. November ganz vorzüglich. Im Mittelpunkt: Drei reiche Erbinnen und ein treuer Diener, der mit jeder der Damen ein pikantes Geheimnis teilt.

Musikalisch geht es am 21. November weiter: Als „allerletzte Nachwehe“ der Corona-Zeit soll jetzt tatsächlich die Simon & Garfunkel Tribute Show über die Theaterbühne gehen. Viele Hits von „The Sound of Silence“ bis „Mrs. Robinson“ werden bei dieser „qualitativ sehr hochwertigen“ Show zu hören sein.

In diesem Jahr gibt es wieder ein Kindertheaterstück in Syke

In diesem Jahr gibt es wieder ein Kindertheaterstück in Syke: Am 3. Dezember feiert „Biene Maja“ ihre Premiere, vom 4. bis 6. Dezember gibt es anschließend Schulvorstellungen jeweils um 9 und 11 Uhr. Die Inszenierung des Bremer Tourneetheaters nach Vorlage des berühmten Stoffes von Waldemar Bonsels muss ein paar Namen aus Urheberrechtsgründen etwas ändern (Flip und Willi wurden einst nur für die Zeichentrickserie entwickelt) –, die Geschichte um Maja über Abenteuer, Freundschaft und Toleranz aber bleibt unverkennbar liebenswert und familientauglich.

Einen großen Theaternamen hat Syke wenige Tage später, am 7. Dezember, zu Gast: Das Ohnsorg-Theater kommt mit der (hochdeutschen) Komödie „Frau Bachmanns kleine Freuden“. Bei dem Lustspiel um Handelsvertreter und eine pfiffige Witwe ist ein Happy End garantiert.

Schwerer verdaulich, aber nicht weniger sehenswert ist das erste Stück im neuen Jahr am 27. Januar: „4000 Tage“ ist der Titel des Schauspiels, den die inszenierende Konzertdirektion Landgraf das Etikett „ernste Komödie“ verpasst hat. Im Mittelpunkt: Michael – ein Mann mit einer elfjährigen Wissenslücke – und zwei Menschen, die in gegenseitiger Abneigung ebenso vereint sind wie in der Sorge um „ihren“ Michael. Es geht um Toleranz und Träume, Intrigen und Vertrauen.

Spritzige Dialoge um Freundschaft, Eifersucht und ein Spenderorgan

Spritzige Dialoge um Freundschaft, Eifersucht und ein Spenderorgan: Die Aufführung von „Die Niere“ am 29. Februar hat alles, was einen unterhaltsamen Theaterabend so ausmacht. Die Fernsehstars Dominic Raacke und Kathrin Katja Weitzenböck spielen das Ehepaar, das sich mit einem Nierenleiden der Frau auseinandersetzen muss. „Stefan Vögel hat eine Komödie geschrieben, die nicht an die Nieren, sondern ans Herz geht“, heißt es in der Ankündigung. Die Top-Besetzung tut ihr Übriges.

Den wohl skurrilsten Ausfallgrund hatte Kathrin Wilken beim geplanten Auftritt von Helmut Zierl vor einigen Monaten zu hören bekommen: Wenige Stunden vor dem Auftritt des TV-Stars rief er an – mit einer Autopanne war er in Hamburg liegen geblieben. Der Nachholtermin für seine autobiografische Geschichte „Follow the sun“ ist der 14. März.

Ein Wiedersehen nach zehn Jahren

Ein Wiedersehen nach zehn Jahren – und zwar auf den Tag genau nach zehn Jahren! – gibt es schließlich am 18. April. „Buddy in Concert“ holt die Original-Stars aus dem Buddy-Holly-Musical nach Syke, um eine große Rock ‘n’ Roll-Show zu präsentieren. „Eine wilde Truppe“, weiß Kathrin Wilken, „wir sind froh, dass sie die Coronazeit überstanden haben.“ Eine stimmungsvolle musikalische Zeitreise in die 50er- und 60er-Jahre erwartet die Besucher im Theater – und mit etwas Glück auch im Foyer. Dort trieben vor zehn Jahren die Künstler nämlich auch ihr Unwesen...

Das aktuelle Programmheft steht laut Wilken kurz vor der Fertigstellung und soll anschließend an den bekannten Stellen ausgelegt werden. Darin sollen selbstverständlich auch die Konzertangebote von Jazz Folk Klassik wieder Erwähnung finden.

Das Programm Donnerstag, 28. September, 20 Uhr, „99 Schritte zum Meer“, Shakespeare Company Mittwoch, 8. November, 20 Uhr, „Fisch zu Viert“, Berliner Kriminaltheater Dienstag, 21. November, 19.30 Uhr, Simon & Garfunkel, Dan Haynes / Pete Richards Sonntag, 3. Dezember, 11 Uhr, „Biene Maja“ (Premiere), Bremer Tourneetheater Donnerstag, 7. Dezember, 20 Uhr, „Frau Bachmanns kleine Freuden“, Ohnsorg Theater Samstag, 27. Januar, 20 Uhr, „4000 Tage“, Konzertdirektion Landgraf Donnerstag, 29. Februar, 20 Uhr, „Die Niere“, Komödie Bühnen GmbH Donnerstag, 14. März, 20 Uhr, „Follow the Sun“, Helmut Zierl Donnerstag, 18. April, 20 Uhr, „Buddy in Concert“, Rock ’n’ Roll-Show