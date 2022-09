Nachhaltig überraschend

Von: Michael Walter

Heike Wilhelm und Katharina Brabender (v.l.) können sich ein Stück weit aus dem Fenster lehnen: Im ersten Versuch ist ein ansehnliches Programm für die Nachhaltigkeitswoche vom 18. bis 26. September zusammengekommen. © Michael Walter

Syker stellen in Rekordtempo Programm für Nachhaltigkeitswoche auf

Syke – „Das ist schon ganz sportlich!“ Sozialamtsleiterin Heike Wilhelm wirkt überaus zufrieden, wie sie da so den kleinen Flyer in der Hand durchblättert. Und auch ein bisschen stolz. 14 Veranstaltungen für die Nachhaltigkeitswoche vom 18. bis 26. September stehen darin. Eine 15. ist inzwischen nachgemeldet worden. Und die Tür für weitere ist noch immer offen.

15 Veranstaltungen, die sich nicht die Stadtverwaltung ausgedacht hat, sondern die ihr von den Sykern angeboten worden sind. Auf dem Präsentierteller und quasi aus dem Stand. „Nicht schlecht für einen Erstversuch“, sagt Heike Wilhelm, und erntet zustimmendes Nicken von Klimamanagerin Katharina Brabender. Auf ihre Initiative ist es zurückzuführen, dass sich Syke in diesem Jahr erstmalig an der „European Sustainable Development Week“ beteiligt.

Dafür hatte die Stadt ihre Bürger gezielt nach Ideen und Beiträgen gefragt (wir berichteten). Viel Zeit zum Vorbereiten war nicht: „Im Juli sind wir erst gestartet“, sagt Heike Wilhelm. „Im August mussten wir das Anmeldeportal bereits wieder schließen, weil wir ja das Programm festlegen und den Flyer in Druck geben mussten.“ Der ist jetzt gerade angeliefert worden und geht in den nächsten Tagen in die Verteilung.

Herausgekommen ist ein Mix von Angeboten, die die ganze Woche über dauern und Tagesveranstaltungen. „Die Vielseitigkeit der Angebote hat uns überrascht und gefreut“, sagt Klima-Managerin Katharina Brabender.

Das Spektrum reicht vom Bücherflohmarkt bis zur Ausstellung, vom Themen-Film bis zur Bienenpatenschaft und vom „Kippensammeln für die Umwelt“ bis zum „Escape-Room für eine zukunftsfähige Umwelt“.

In den nächsten Tagen will die Stadtverwaltung die komplette Programmübersicht auf ihren Internetseiten auflisten. Dort werden dann auch alle Angebote gelistet, die es nicht mehr zum Drucktermin in den Flyer geschafft haben. Zum Beispiel eine Kleidertauschbörse.

„Wir werden das im nächsten Jahr auf jeden Fall noch mal machen“, sagt Katharina Brabender. Und Heike Wilhelm zieht schon das erste Fazit aus den Erfahrungen vom ersten Mal: „Wir wissen jetzt, dass wir mehr zeitlichen Vorlauf brauchen.“

Die Stadt wird nicht bei allen Angeboten selbst präsent sein. Und es wird auch keine formelle Auftaktveranstaltung geben. „Das wäre zum Beispiel auch eine Idee für die nächsten Jahre“, sagt Heike Wilhelm.

Veranstaltungen nachmelden

Wer sich an der Nachhaltigkeitswoche noch mit einer eigenen Veranstaltung beteiligen möchte, kann sich damit noch bis Donnerstag, 15. September, bei der Stadt Syke anmelden.



Ansprechpartner:



Katharina Brabender

04242 / 164511

k.brabender@syke.de

Heike Wilhelm

04242 / 164325

h.wilhelm@syke.de

Sarah Müller-Brechlin

s.mueller-brechlin@syke.de

Programmübersicht

in Kürze unter www.syke.de