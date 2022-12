Syker Stadtratsmitglied Oliver Kunstmann verlässt „die Basis“

Von: Frank Jaursch

Künftig als parteiloses Mitglied im Stadtrat tätig: Oliver Kunstmann. © Kunstmann

Oliver Kunstmann hat etwa ein Jahr nach seiner Wahl in den Syker Stadtrat die coronakritische Partei „die Basis“ verlassen. Er möchte als Parteiloser weitermachen.

Syke – Von null auf 17 Prozent in zwei Monaten: Als politisch „unbeschriebenes Blatt“ trat Oliver Kunstmann im Sommer 2021 gegen Sykes Bürgermeisterin Suse Laue an. Als Kandidat der Partei „Die Basis“ unterlag er zwar deutlich, holte aber immerhin mehr als 2000 Stimmen und zog für seine Partei auch in den Syker Stadtrat ein. Gut ein Jahr nach der Wahl ist Kunstmann jetzt aus der „Basis“ ausgetreten. Sein Mandat im Rat will er aber weiterhin wahrnehmen.

Oliver Kunstmanns Abstimmungsverhalten passt nach eigener Aussage zu keiner der anderen Parteien

Das erste Jahr in einem kommunalpolitischen Gremium war für Kunstmann eine „interessante Erfahrung“, wie er im Gespräch mit der Kreiszeitung betont. Er habe die Abläufe beobachtet, sich in die Protokolle und Sitzungsvorlagen eingelesen, erste Kontakte zu anderen Ratsmitgliedern geknüpft. Und „mitbekommen, wer mit wem gut kann“.

Als Vertreter der „Basis“ habe er sich zwar nicht explizit ausgegrenzt gefühlt, aber schon gemerkt, „dass der eine oder andere auf Abstand ging“. Meist beschränkte sich seine Tätigkeit auf das Zuhören – lediglich bei seinen Kernthemen Corona und Ausgrenzung sowie bei der Familienhebammen-Problematik habe es Wortmeldungen von ihm gegeben, erklärt Kunstmann.

Mal lag ich mit den Grünen auf einer Linie, mal mit der CDU.

„Und ich bin froh, dass ich beitragen konnte, die Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer um ein Jahr zu verschieben“: Bei der entsprechenden Abstimmung des Rates im März fehlte genau eine Stimme für die Mehrheit, die Erhöhung kommt deswegen erst zu 2023.

Mit großem Interesse habe er auf den Sitzungen dem Austausch von Argumenten zugehört – und dabei durchaus daraufhin seinen Standpunkt geändert, räumt Kunstmann ein. Ein einheitliches Abstimmungsverhalten habe er bei sich nicht beobachten können: „Mal lag ich mit den Grünen auf einer Linie, mal mit der CDU.“

Oliver Kunstmann entfremdet sich aufgrund des Verhalten des Bundesvorstandes von seiner Partei

Bereits Mitte des Jahres allerdings habe Oliver Kunstmann begonnen, allmählich auf Abstand zur Basis zu gehen. In ihm habe sich zunehmend Ernüchterung breitgemacht, „dass viele Betroffene nicht zu Beteiligten wurden“ – mit diesem Claim hatte er sich stets stark identifiziert.

Das Prinzip von Basisdemokratie und Konsensierung sei in der Realität oft schwierig umsetzbar, erläutert Kunstmann anhand eines Beispiels: „Man hat fünf Personen und sechs Meinungen – da ist es mühselig, sich da durchzuarbeiten. Wie kleinteilig will man abstimmen?“

Zwei Faktoren waren es am Ende, die die Entfremdung von seiner Partei beschleunigten. „Zum einen das Verhalten einzelner Mitglieder im Bundesvorstand, die sich nicht daran gehalten haben, wofür die Basis eigentlich steht.“ Die Selbstzerstörung innerhalb des Bundesvorstandes habe er nicht mittragen wollen.

Der zweite Faktor war eine Lagerbildung, die Kunstmann ausmachte – etwa vergleichbar mit den „Fundis“ und „Realos“ bei den Grünen in den 1980er-Jahren. Mit weitergehenden Forderungen wie dem Aufbau einer eigenen „Basis“-Infrastruktur mit Schulen oder Krankenhäusern habe er nichts anfangen können, so Kunstmann.

Zudem habe er beobachtet, dass immer mehr Menschen, mit denen er gut zusammenarbeiteten konnte, „reihenweise aus der ,Basis‘ austraten. Da fehlten mir dann die Mitspieler.“

2000 Wählerstimmen, aber seit der Wahl haben nur zwei Bürger Anliegen an Oliver Kunstmann herangetragen

Der Austritt aus der Partei sei ihm nicht schwergefallen, erklärt Kunstmann. Er blickt lieber nach vorn: „Die Corona-Krise scheint auszuklingen, wir müssen aber noch einiges aufarbeiten.“ Dafür müsse man neue Netzwerke schaffen – „und das geht einfacher, wenn man nicht das Label einer Partei hat“, ist sich Kunstmann sicher.

Vermutungen, seine Wähler könnten ihm einen „Verrat“ vorwerfen, weil sie ihn ja vor allem als „Basis“-Vertreter gewählt hatten, tritt der Barrier durchaus selbstbewusst entgegen. „Wenn man mir das Etikett ,Basis‘ abreißt, bin das ja trotzdem immer noch ich.“

Er sei sich darüber im Klaren, dass viele ihn gewählt hätten, die eigentlich mit dem Thema Politik abgeschlossen und in ihm „einen Versuch“ gesehen hätten. Von ihnen hätte er aber mehr als nur das Kreuz auf dem Wahlzettel erwartet: „Wenn ich mir anschaue, wie viele mich gewählt haben ... Es kamen seit der Wahl nur zwei Personen mit einem Anliegen zu mir.“

Wenn man mir das Etikett ,Basis‘ abreißt, bin das ja trotzdem immer noch ich.

Oliver Kunstmann möchte weiterhin sein Mandat im Rat, im Umwelt- und Bauausschuss sowie als beratendes Mitglied im Barrier Ortsrat wahrnehmen und sich aktiv einbringen, wenn er es für erforderlich hält – als parteiloser Abgeordneter. „Ich muss aber auch nicht zu jedem Thema was sagen.“

Für seinen Rückzug aus der „Basis“ gab es durchaus positives Feedback von anderen Fraktionen. Und wer weiß – vielleicht eröffnen sich ja ganz neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit?

Und für seine Ex-Partei hat er ebenso versöhnliche wie desillusionierte Worte parat: „Die ,Basis‘ war ein guter Versuch“, sagt er rückblickend, „aber er hat sich nicht durchsetzen können.“