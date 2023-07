Syker Stadtrat entscheidet über die Anträge des Jugendparlaments

Von: Frank Jaursch

Für das Projekt „Jugend entscheidet“ erhält die Stadt eine Urkunde von der betreuenden Hertie-Stiftung. V.l. Abdelhafid Catruat, Gabriele Beständig, Stefanie Bremer, Laila Kühle, Kenneth Bak, Suse Laue, Pascal Heidhoff, Rieke und Paul. © Frank Jaursch

Beim Projekt „Jugend entscheidet“ beteiligten sich Jugendliche an Politik und ernteten viel Lob. Das Projekt ist zwar beendet, soll aber weitergehen.

Syke – Wasserspender an den Syker Schulen, Hygieneartikelspender in den WC-Bereichen, Papierhandtuchspender und bessere Sitzgelegenheiten an der Realschule: Eine ganze Reihe von Entscheidungen, die der Syker Stadtrat in den vergangenen Monaten getroffen hat, basieren auf Anträgen von Jugendlichen.

Im Rahmen des Projektes „Jugend entscheidet“ hatten diese die Anträge gemeinsam formuliert und in die politischen Gremien eingebracht. Dieses bemerkenswerte Handeln soll in Syke keine Eintagsfliege bleiben.

Viele Komplimente hatten die Mitglieder der „Jugend entscheidet“-Gruppe seinerzeit von den Kommunalpolitikern bekommen – für durchdachte und gut formulierte Anträge. Nun gab es das Lob zurück – für die Jugend, aber auch für Politik und Verwaltung: Zum Abschluss des offiziellen Projektes überreichte Projektbetreuerin Laila Kühle nicht nur eine Urkunde von der Hertie-Stiftung, sondern hatte auch ein Lob für die Umsetzung parat.

Den meisten Verbalapplaus allerdings gab’s für die Jugendlichen, die von Rieke und Paul (beide 13) vertreten wurden. „Es war spannend zu beobachten, wie vor allem die realistischsten Ideen weitergekommen sind“, bemerkte etwa Bauamtsleiter Pascal Heidhoff.

Tatsächlich hatte das temporäre Jugendparlament sich bereits vor dem Gang in die „offiziellen“ politischen Gremien von Anträgen verabschiedet, die wenig Aussicht auf Erfolg hatten – wie etwa die Einrichtung eines Freizeitparks auf dem Hohen Berg.

Andere Anträge der Jugendlichen bekamen zwar im Stadtrat letztlich keine Mehrheit – allerdings nicht grundsätzlich wegen fehlender Unterstützung, sondern weil die Umsetzung zu kostspielig wäre – oder weil die Mittel erst in den Haushaltsberatungen aufgenommen werden müssen.

„Jugend entscheidet“ soll in Syke weitergehen

Das Projekt ist beendet. Weitergehen aber soll die Beteiligung der Jugend auch in den kommenden Jahren. „Wir wollen das verstetigen“, betonte Bürgermeisterin Suse Laue, die sich als Anhängerin der Jugend-entscheidet-Gruppe outete. „Die Jugendlichen haben ganz viel gelernt“, erklärte Kühle. Sie sieht „Jugend entscheidet“ als Initialprojekt für Syke, das einen Grundstein für die kommenden Jahre darstellen könnte.

Wie das konkret aussehen könnte, verdeutlichten einige der Ratsmitglieder, die das Projekt begleitet hatten – Gabriele Beständig (FWG), Stefanie Bremer (CDU) und Kenneth Bak (SPD). Zweimal im Jahr soll es nach ihrer Aussage lockere Treffen geben, auf denen über weitere Ideen und daraus erwachsende mögliche Anträge diskutiert werden soll; alle zwei Jahre ist darüber hinaus ein „großes Forum“ geplant.

Laila Kühle verdeutlichte anschaulich, wie sehr eine Kommune von dem Einbinden der Jugend profitieren könne. So seien sie – im Gegensatz zu den meisten Erwachsenen – „ständige Nutzer des öffentlichen Raums“. Mögliche Fehlentwicklungen fielen ihnen daher unter Umständen schneller auf.

Die Jugend durch positive Erinnerungen an die Kommune binden

Zudem gebe es noch einen ganz pragmatischen Grund, die Jugend einzubeziehen: Kühle sprach von einer „Bindung an die Kommune. Jugendliche kehren eher zurück an ihren Heimatort, wenn sie damit positive Erinnerungen verbinden.“ Und schließlich wachse damit möglicherweise auch der politische Nachwuchs von Syke heran.

Ein Hinweis, auf den Sykes Jugendpfleger Abdelhafid Catruat explizit einging: „Paul und Rieke werden für Syke noch eine ganz wichtige Rolle spielen“, prophezeite er.

Für Laila Kühle ist mit der Übergabe der Urkunde der Job als Projektbegleiterin erst mal beendet. Sie signalisierte allerdings, den Kontakt der Hertie-Stiftung nach Syke nicht abreißen zu lassen. „Ihr seid jetzt in der ,Jugend entscheidet‘-Familie, wir haben noch ein Auge auf euch.“