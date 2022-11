Syker SPD-Ortsverein sammelt Ideen zur Zukunft von Wessels Hotel

Von: Michael Walter

Der Altbau von Wessels Hotel soll nach Vorstellungen der Stadtverwaltung ein Begegnungszentrum und neuer Standort der Stadtbibliothek werden. Der Förderverein der Bibliothek ist von dieser Idee inzwischen gar nicht mehr so begeistert wie noch am Anfang. Grund: Ohne einen größeren Anbau nach hinten raus würde das gar nicht funktionieren. Es gäbe sonst nicht annähernd genügend Platz für die Bücher. © Michael Walter

Was soll die Stadt mit Wessels Hotel machen? Ideen dazu versprach sich der SPD-Ortsverein von einem offenen Bürgerdialog am Mittwochabend im Gleis 1. Etwa zwei Dutzend Gäste – mit und ohne Parteibuch – diskutierten angeregt. Deutlich wurde dabei: Ein Verkauf, auch von Teilen des Gebäudekomplexes, ist eigentlich nicht gewünscht.

Syke – Was soll mit Wessels Hotel passieren? Diese Frage diskutierte die Syker SPD am Mittwochabend mit etwa zwei Dutzend Besuchern (mit und ohne Parteibuch) im Gleis 1. Die Ortsvereinsvorsitzenden Scherivan Göcmen und Kenneth Bak – beide sitzen auch für die SPD im Rat der Stadt Syke – erhofften sich zwar nicht unbedingt konkrete Antworten auf diese Frage, aber „möglichst viele Anreize, die wir in die weitere Diskussion mitnehmen können“, so Bak.

Die Stadt hat Wessels Hotel samt aller Nebengebäude aus dem Nachlass der letzten Besitzerin Ilse Delicat gekauft. Aus dem historischen Altbau an der Hauptstraße möchte die Verwaltung ein möglichst vielfältiges Begegnungszentrum machen und auch die Stadtbibliothek dorthin umsiedeln. Um das finanzieren zu können, plant sie, den eigentlichen Hoteltrakt auf dem Hof an den Martinsclub zu verkaufen, der dort ein integratives Wohnprojekt errichten möchte und in diesem Rahmen auch Übernachtungsmöglichkeiten anbieten würde (wir berichteten).

Was soll mit Wessels Hotel passieren? Die Teilnehmer des SPD-Bürgerdialogs diskutieren im Gleis 1 an „Themen-Tischen“ die unterschiedlichen Vorschläge. © Michael Walter

Die SPD steht dieser Idee skeptisch gegenüber: „Wenn die Stadt so ein Objekt kauft, darf sie es nicht gleich wieder weiterverkaufen“, gab Kenneth Bak die Parteimeinung wieder. „Wir wollen, dass die Stadt die Kontrolle behält.“

Es folgte zunächst eine kurze allgemeine Diskussion. Im zweiten Teil des Abends konnten die Besucher dann an vorbereiteten „Themen-Tischen“ ihre eigenen Vorschläge und Ideen festhalten.

Kontrovers wurde dabei das Thema Hotel und Gastronomie diskutiert: Die Einen betonten, es gebe in Syke erheblichen Bedarf an gepflegten Übernachtungsmöglichkeiten und Gastronomie mit deutscher Küche. Die Anderen widersprachen: „Gäbe es dafür tatsächlich einen Markt, hätten wir das schon.“ Vor allem ein Hotel lasse sich in Syke wirtschaftlich nicht betreiben.

Umzug der Bibliothek überzeugt nicht mehr

Sowohl in dieser Diskussionsrunde als auch später an den Themen-Tischen machten Mitglieder des Fördervereins der Bibliothek deutlich: Inzwischen sind sie von der Idee eines Umzugs der Bibliothek in Wessels Hotel gar nicht mehr so begeistert wie noch zu Anfang. Sie haben Zweifel an der Umsetzbarkeit. Es fehle im teilweise denkmalgeschützten Altbau schlicht der Platz. Bei dem, was die Stadt dort alles vorhabe und unterbringen möchte, sei das Haus schon voll, ohne dass ein einziges Buch dort stehe. Für eine funktionierende zeitgemäße Bibliothek müsste erheblich angebaut werden.

Eine „Begegnungsstätte für Leute über 40“ kam als Anregung aus der Runde. „Wo soll man in Syke denn sonst hin, wenn das Hansa Haus voll ist?“

Speziell nach dem alten Schießstand fragte ein anderer Teilnehmer. Nach aktuellem Kenntnisstand sei der Schießstand nicht mehr zu retten und solle abgerissen werden, informierte Kenneth Bak. Der Fragesteller bedauerte das. „Das wäre ein Verlust.“ Der Schießstand böte sich zum Umbau in kleine Shops und dergleichen an.

Syker Firmen müssten sich mit Spenden beteiligen

Aktuelle wie ehemalige Ratsmitglieder warnten: „Wer soll das bezahlen? Diese Frage wird kommen, die muss beantwortet werden.“ Man müsse Syker Firmen ansprechen, ob die bereit wären, sich mit Spenden zu beteiligen.

In einem Punkt sahen sich die Veranstalter am Ende bestätigt: „Teile zu verkaufen, ist eigentlich nicht gewünscht“, fasste Kenneth Bak viele Aussagen des Abends zusammen.

Die an den Themen-Tischen gesammelten Ideen wollen Bak und Göcmen aufbereiten und in den nächsten Tagen auf der Website des SPD-Ortsvereins veröffentlichen. Als Grundlage für weitere Diskussionen.