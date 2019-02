Syker Silvester-Würger kommt mit Verwarnung davon

Unter Auflagen

Syke / Verden - Von Wiebke Bruns. Wenn ein Täter bei der Tat so betrunken ist, dass er nicht mehr weiß, was er macht, dann kommt zwar eine strafbefreiende Schuldunfähigkeit in Betracht, aber er kann wegen seines Vollrausches belangt werden. So ein seltener Fall wurde am Dienstag vom Landgericht Verden in dem Prozess gegen einen aus Syke stammenden Angeklagten entschieden. Er hatte im Vollrausch eine junge Frau fast bis zur Besinnungslosigkeit gewürgt.