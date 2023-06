Syker Seniorenbeirat sucht Wege aus der digitalen Einöde

Von: Frank Jaursch

Neue Medien? Kein Problem! Die Seniorenbeirats-Mitglieder Rolf Meyer (l.) und Peter Wehkamp im Gespräch mit Leslie Schmidt, der Redakteurin für den Kreiszeitungs-Podcast „Kreis und Quer“. © Frank Jaursch

Nicht jeder Senior, nicht jede Seniorin tut sich so leicht im Umgang mit der digitalen Welt. Der Syker Seniorenbeirat möchte dabei helfen, dass sich das ein kleines Bisschen ändert.

Syke – Ein kurzes Interview für den Kreiszeitungs-Podcast „Kreis und Quer“? Kein Problem für Rolf Meyer und Peter Wehkamp. Die beiden Mitglieder des Syker Seniorenbeirats meistern die Fragen der Kreiszeitungs-Kollegin Leslie Schmidt souverän. Zum einen sind die beiden Syker auch im Umgang mit Neuen Medien erfahren. Und zum anderen geht es um ein Thema, das ihnen am Herzen liegt: Nicht jeder Senior, nicht jede Seniorin tut sich so leicht im Umgang mit der digitalen Welt. Und der Syker Seniorenbeirat möchte dabei helfen, dass sich das ein kleines Bisschen ändert.

Für viele ältere Bürger stellt der Umgang mit dem Computer oder Laptop, mit Tablet oder Smartphone eine schier unlösbare Aufgabe dar. Meyer und Wehkamp wissen das – weil sie oft von Bürgern angesprochen werden. Sehr offensichtlich wurden die Probleme nach ihrer Aussage vor einigen Monaten, als Grundstücksbesitzer zur Abgabe der Grundsteuererklärung aufgefordert wurden. „Und die Resonanz von den Finanzämtern bei Nachfragen war nicht immer freundlich“, berichtet Wehkamp. Nur auf größtes Beharren hätten ältere Eigentümer ihre Erklärung schriftlich abgeben dürfen.

Nicht für jeden Senior eine leichte Aufgabe: Der Umgang mit Computern, Tablets und anderen elektronischen Geräten will gelernt sein – und stellt für viele „reifere Semester“ ein echtes Problem dar. © Uli Deck/dpa

Doch die Themen, bei denen Senioren an ihre Grenzen stoßen, werden mehr und mehr. „Aktuelles Beispiel ist das 49-Euro-Ticket der Bahn“, so Meyer. Auch Heike Wilhelm, Fachbereichsleiterin Soziales im Rathaus und zuständig für den Seniorenbeirat, kann von den Problemen ein Lied singen: Als es im vergangenen Jahr um den Heizkostenzuschuss für Ölheizungen ging, seien sehr viele Nachfragen von Senioren gekommen.

Die Bedeutung der digitalen Welt im Alltag wächst: Sei es beim Online-Banking oder beim Bezahlen mit dem Smartphone. Zudem kann mancher durchaus hilfreiche Apps auf dem eigenen Handy gar nicht bedienen – weil die Kenntnis fehlt. „Man fühlt sich abgehängt“, bringt Rolf Meyer das Problem vieler auf den Punkt.

Das soll nicht so bleiben: Auch für die Älteren darf die digitale Welt kein Buch mit sieben Siegeln sein. „Ein Mindeststandard sollte vorhanden sein“, findet Peter Wehkamp. Nur: Wie soll das geschehen?

An der technischen Ausrüstung scheitert es meist nicht

Genügend Menschen mit den Kenntnissen gibt es nach ihrer Überzeugung. Und auch viele, die bereit wären, die digitalen Grundzüge weiterzuvermitteln. Heike Wilhelm erinnert an die erfolgreichen „Technik-Tandems“ der Vergangenheit – also quasi Patenschaften von technik-affinen Menschen für ältere Bürger.

An der technischen Ausrüstung scheitert es meist nicht: Viele Senioren hätten daheim ein Tablet in der Schublade liegen, ist Wilhelm überzeugt. Oft ist eher die Ungeduld des Erklärenden ein Hindernis – und mitunter Auslöser von Diskussionen oder sogar Unfrieden im Familienkreis. Dem „Ich zeig dir das mal eben“ folge vielfach eine Einweisung, der mancher Senior überhaupt nicht folgen kann. „Kinder und Jugendliche machen das oft zu schnell“, weiß Wehkamp.

Vor der Suche nach konkreten Lösungen steht für den Seniorenbeirat erst einmal die Beantwortung einer anderen wichtigen Frage: Was genau sind eigentlich die Wünsche und Bedarfe der Seniorinnen und Senioren? Zur Beantwortung hat der Beirat einen Fragebogen zum Thema Digitalisierung ausgearbeitet (siehe Kasten).

Umfrage unter Senioren zum Thema Digitalisierung. Dieser Zettel kann ausgefüllt, ausgeschnitten und im Rathaus abgegeben werden. © -

„Wo ist der Bedarf? Welche Schwerpunkte sehen die Senioren?“, sagt Meyer. „Wenn wir das wissen, kommt der zweite Schritt: Wie können wir diese Bedarfe befriedigen?“ Die Suche von Freiwilligen, die sich der „Schulung“ der älteren Mitbürger annehmen, dürfte eine weitere Herausforderung sein.

Aber eine, für die es nach Überzeugung des Seniorenbeirats keine Alternative gibt. „Es muss und wird mehrere Wege aus der digitalen Einöde geben“, ist sich Rolf Meyer sicher. Analog zu den Kindergärten, in denen der Nachwuchs die Grundsätze des Zusammenlebens erlernt, spricht er scherzhaft von der Einrichtung von „Seniorengärten“, um die älteren Jahrgänge auf das digitale Leben vorzubereiten.

Wer mit dem Seniorenbeirat in Kontakt treten möchte, kann sich bei Heike Wilhelm unter 04242/164325 melden. Besucher sind auch bei den monatlichen Sitzungen des Beirats willkommen – immer am letzten Montag im Monat, 15 Uhr, an der Waldstraße 1.