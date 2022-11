Syker Schulen organisieren nichtöffentlichen Aktionstag gegen Rassismus

Von: Michael Walter

Stadt Syke, Gymnasium und Realschule gestalten gemeinsam das Programm zum „Tag der Jugend“ am 9. November. © Michael Walter

Der „Tag der Jugend“ am 9. November wird in Syke diesmal als geschlossene Veranstaltung am Gymnasium begangen. So sollen mehr Jugendliche erreicht werden.

Syke – Gedenktage erinnern an wichtige Sachen. An Ereignisse, die so bedeutsam sind, dass sie nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Die Crux dabei ist: Je länger diese Ereignisse her sind, desto schwieriger wird es, das Erinnern nicht in bloßen Formen und Symbolen erstarren zu lassen, sondern es mit Leben zu füllen. Und das Gedenken mit einer echten Auseinandersetzung zu verbinden.

Jugendliche konzipieren Aktionen, um die Erinnerungskultur zu fördern

Der 9. November 1938 ist so ein Tag. Das war die Nacht, als in Deutschland und dem „Heim ins Reich“ geholten Österreich die Synagogen brannten. Als jüdische Geschäfte geplündert und verwüstet wurden. Als Juden in ihren Häusern und Wohnungen verprügelt und totgeschlagen wurden. In einer staatlich gelenkten und koordinierten Aktion, die den Übergang von der Judendiskriminierung hin zur offenen Judenverfolgung darstellte und die ein paar Jahre später in den Gaskammern der Konzentrationslager ihre logische Konsequenz fand. In Gestalt von sechs Millionen ermordeten Menschen und etlichen Zehntausenden, denen dasselbe Schicksal nur durch die Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg erspart blieb.

All das ist heute so lange her, dass kaum noch Menschen leben, die das bewusst miterlebt haben. Und von den Jugendlichen so weit weg wie die Erde vom Mars. Wie vermittelt man ihnen „das geht auch Dich was an“?

Der „Tag der Jugend“ soll in Syke das Mittel dazu sein. Aktionen von Jugendlichen mit Jugendlichen für Jugendliche, die zeigen sollen: Das, was es damals gab, gibt es heute noch immer. Rassismus, Diskriminierung und die offen feindselige Ablehnung von allem, was „anders“ ist. Nur dass junge Menschen das heute anders erleben als die Menschen damals.

Voriges Jahr erlebte dieser Tag der Jugend seine Premiere mit einem öffentlichen Programm auf dem Rathausplatz. Dieses Jahr ist der Tag der Jugend an der Schule. Konkret: am Gymnasium, am kommenden Mittwoch von 9 bis 12.30 Uhr im Theater. Stadt, Gymnasium und die Realschule gestalten das Programm gemeinsam.

Der öffentliche „Tag der Jugend“ vor dem Rathaus hatte 2021 zu wenig Jugendliche erreicht

„Das ist ein Ergebnis vom ersten Mal“, erklärt Stadtjugendpfleger Abdelhafid Catruat. Vor einem Jahr waren ihm auf dem Rathausplatz zu wenig Jugendliche dabei. Und auf die Frage, wo man die besser erreichen und einbinden könnte, lautet die logische Antwort: an der Schule.

Das bringt auch einen Nachteil mit sich: Diesmal ist der Tag der Jugend nicht öffentlich, sondern eine schulinterne Veranstaltung mit geladenen Gästen aus Stadt und Landkreis. Für Catruat überwiegen aber die Vorteile.

Stadt, Gymnasium und Realschule gestalten das Programm gemeinsam. Am Gymnasium haben sich die 9. und 10. Klassen mit mehreren Projekttagen vorbereitet. Die Realschule führt ein Theaterstück zum Thema Diskriminierung und Rassismus auf. Das Stück entwickelt die Bremer Theaterpädagogin Christina Schahabi gemeinsam mit den Schülern.

Politikwissenschaftlerin Andrea Röpke bietet Schülern Workshops an

„Auch die Oberschule soll teilnehmen. Da ist aber noch nichts koordiniert“, sagt Catruat. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Live-Musik, diverse Infostände – unter anderem von Polizei, Beratungsstellen und der Landeszentrale für politische Bildung – sowie zwei Workshops mit Andrea Röpke. Andrea Röpke ist Politikwissenschaftlerin und mehrfach preisgekrönte freie Journalistin mit dem Themenschwerpunkt Rechtsextremismus.

„Wir wollten das Thema 9. November hauptsächlich geschichtlich füllen“, erklärt Lehrer Nils Brickwedel, wie alles gekommen ist. „Dann hatte die Schülervertretung die Idee, etwas zu Rassismus zu machen. Und dann wurden wir von der Stadt angesprochen.“ Konkret: von Catruat. Der freut sich, dass das Gymnasium sofort mit von der Partie war. Und Antje Jorek, die Leiterin der benachbarten Realschule, freut sich, dass ihre Schule ebenfalls gefragt wurde und nun inhaltlich dazustoßen kann. „Es interessiert die Schüler auch. Das merkt man deutlich.“

Denn Rassismus, Sexismus und Diskriminierung erleben sie praktisch jeden Tag, sowohl von Lehrern als auch untereinander. Angefangen bei schlechten Witzen und unpassenden Sprüchen zu Aussehen, Hautfarbe oder Religion. „Was innerhalb der Jugendlichen passiert, etwa in den digitalen Medien, ist aber viel schlimmer“, sagt Abdelhafid Catruat. „Das ist noch viel intensiver und grausam. Das kennt bald keine Grenzen mehr.“ Auch dafür will der „Tag der Jugend“ sensibilisieren.