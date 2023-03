Syker Ratsfrauen kommen für Kommunikations-Coaching zusammen

Von: Horst Meyer

Teilen

Das Coaching für Syker Ratsfrauen haben Mercedes Isabell Jagst (v.l.), Jana Osmer, Marlene Früchtenicht, Edith Heckmann, Moderatorin Bernhild Schrand, Gleichstellungsbeauftragte Kathrin Stern, Stefanie Bremer, Gabriele Beständig, Anja Maaß und Inga-Brita Thiele genossen. © Horst Meyer

„Frauenrelevante Themen“ haben Syker Ratsfrauen laut Edith Heckmann (CDU) jetzt fraktionsübergreifend in einer Coaching-Veranstaltung besprochen.

Syke – Sykes Gleichstellungsbeauftragte Kathrin Stern hatte die Kommunikationswissenschaftlerin Bernhild Schrand aus Hamburg als Moderatorin gewonnen, die auch als Führungskräftecoach und Supervisorin tätig ist.

Schrand versuchte, nach eigenen Worten, den Teilnehmerinnen das Handwerkszeug zu vermitteln, um mit Herz und Verstand schlagfertig und selbstbewusst in der politischen Debatte bestehen zu können. Sie stellte den Tag unter den Begriff „Empowerment“, einem Ansatz in der psychosozialen Arbeit, mit dem Teilnehmer ihre eigenen Stärken entdecken und nutzen lernen.

Nach Schrands Feststellungen fehlt Frauen in der Regel die Kenntnis von Spielregeln, die in der Männerwelt selbstverständlich sind. Gesellschaftspolitisches Engagement fällt nach ihren Erfahrungen mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein wesentlich leichter. Die Bandbreite der bearbeiteten Themen wird an den Schwerpunkten deutlich, die die Teilnehmerinnen im Pressegespräch benannten.

Kommunikation braucht eine Veränderung

Mercedes Isabell Jagst (SPD) nimmt aus der Veranstaltung mit, dass „wir die Kommunikation verändern müssen. Wir wissen zwar, wie es geht, müssen es uns aber immer wieder ins Gedächtnis rufen“.

Stefanie Bremer (CDU) ist wichtig, dass die Rahmenbedingungen auch für Frauen mit Kindern passen. Ohne Vereinbarkeit von Politik und Familie wird es nach ihrer Überzeugung schwer, im Stadtrat einen Querschnitt aus der Bevölkerung abzubilden.

Gabriele Beständig (FWG) möchte alle Generationen einbinden, da alle von den Entscheidungen des Stadtparlamentes betroffen sind. Für Anja Maaß (FWG) bedeutet die politische Arbeit auch Übernahme von Verantwortung, wie sie es bereits aus sportlichem Engagement kennt. Sie fragt sich: „Wie gelingt es, Ehrenamtliche, die sich bereits im Sport engagieren, auch für die Politik zu gewinnen?“

Frauen sollen sich, trotz unterschiedlicher Positionen, austauschen

Inga-Brita Thiele (Grüne) ist es wichtig, dass Frauen sich „fraktionsübergreifend, trotz unterschiedlicher Positionen austauschen und die Ergebnisse dann in die Politik einbringen“. Jana Osmer (Grüne) vermisst als Vertreterin der jüngeren Generation im Stadtrat aktuell Anreize, um politische Arbeit auch für junge Leute attraktiv zu machen. Nachwuchsgewinnung ist auch Marlene Früchtenicht (FWG) wichtig. Sie fragt sich ebenfalls: „Wie kommen wir an junge Leute?“

Bernhild Schrand nimmt aus dem Coaching die Überzeugung mit, dass alle Teilnehmerinnen ihre Ziele mit hohem Verantwortungsbewusstsein verfolgen. Frauen sind in der Politik oftmals unzufrieden, „wenn der rote Faden verloren geht“. „Frauen, die etwas bewegen und gestalten, müssen ihre Macht auch nutzen“, stellt sie fest. Wobei sie Macht im Sinne von Machen definiert.

Alle Teilnehmerinnen bewerten den Tag positiv

Alle Teilnehmerinnen und auch die Moderatorin, bewerteten den Tag positiv, wobei die Erkenntnisse in Gesprächsführung und Kommunikation als zentrale Themen benannt wurden.

Die Gruppe der Ratsfrauen pflegt seit Längerem eine fraktionsübergreifende Gemeinschaft außerhalb der Ratsarbeit. Sie möchten nicht nur die Zusammenarbeit in den Gremien verbessern, sie bieten auch innovative Angebote, um mit Syker Frauen ins Gespräch zu kommen. „Walk und Talk“ ist so ein Angebot. Beim Spaziergang kommt man mit Bürgerinnen ins Gespräch und erfährt so, „wo der Schuh drückt“. Die nächsten Termine wird Kathrin Stern demnächst bekannt geben.