Syker Rat gibt grünes Licht für Windkraft-Standortsuche und Baugebiet

Von: Michael Walter

Der Syker Rat hat bei seiner Sitzung einen Auslegungsbeschluss für den Flächennutzungsplan und das Baugebiet Heiligenfelder Kämpe gefasst.

Syke – Die wichtigste Entscheidung des Abends traf der Rat der Stadt Syke am Donnerstag ganz schnell und ohne Debatte: Bei nur einer Gegenstimme beschloss er die erneute Auslegung des Entwurfs für einen neuen Flächennutzungsplan.

Teilgebiete können bei der Windkraft-Planung nicht gestrichen werden

Wie bereits berichtet, hatte es bei der Ausweisung von möglichen Standorten für Windkraft mehrere kleinere Änderungen gegeben. Nur zu diesen veränderten Teilflächen werden während der erneuten Auslegung Stellungnahmen und Anregungen aufgenommen.

Vor dieser Abstimmung hatte Henning Greve (Grüne) noch vergeblich versucht, einen Änderungsantrag einzubringen: Er wollte das gesamte „Suchgebiet A“ bei Ristedt aus der Planung streichen lassen, wegen der unmittelbaren Nähe zum Einzugsgebiet der Trinkwassergewinnung des Ristedter Wasserwerks.

„Keine gute Idee“, befand Bauamtsleiter Pascal Heidhoff. Denn: Um ein Teilgebiet aus der Planung zu streichen, müssten die Kriterien für alle Teilgebiete geändert und dann auf das gesamte Stadtgebiet angewendet werden. Die gesamte Planung müsste wieder bei null anfangen.

Nicht mal bei seiner eigenen Partei fand Greve Unterstützung für seinen Vorstoß. Fraktionschefin Inga-Brita Thiele betonte: „Das ist kein Antrag der Fraktion, das ist ein persönlicher Antrag von Henning Greve.“ Und so blieb Greve der Einzige im Rund, der bei der Abstimmung mit Ja votierte.

Kompensationsflächen für Heiligenfelder Kämpe liegen in Twistringen

Als es um den Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan Heiligenfelder Kämpe ging, hatte Greve seine Fraktion hingegen hinter sich. Die Grünen stimmten geschlossen dagegen – allerdings auch als einzige. Vorgeblich weil die Flächen für die vorgeschriebenen Ausgleichsmaßnahmen nicht in Syke liegen, sondern in Twistringen. Was rein rechtlich völlig in Ordnung ist, wie gleich mehrere Sprecher der anderen Fraktionen betonten.

Reinhard Hansemann (FDP): „Dass Kompensationsflächen nicht immer direkt um die Ecke liegen, ist logisch. Erschließungsträger für dieses Baugebiet ist die Kreissparkasse. Die hat bereits Kompensationsflächen in Twistringen. Und das ist in Ordnung, es ist rechtens!“

Auch das zweite Argument der Grünen gegen dieses Baugebiet zog nicht: Die einzige Zufahrt führt über den relativ schmalen Mühlenkamp. In der Tat ein Manko, wie FWG-Fraktionsvorsitzende Marlene Früchtenicht zugab. Aber ihrer Ansicht nach auch das einzige. „Wir haben versucht, anders zu planen. Aber wenn die Eigentümer nicht mitspielen,...“

Kenneth Bak (SPD) ergänzte: Das Mühlenkamp-Quartier sei von Anfang an auf eine Erweiterung in Richtung Heiligenfelder Kämpe ausgelegt gewesen. „Den Anwohnern war immer bewusst: Irgendwann kommt da noch mal was.“ Auch die SPD hätte die Kompensationsflächen lieber in Syke gesehen. „Aber Twistringen ist nicht nur zulässig, sondern auch sinnvoll. Weil bestehende Kompensationsflächen jetzt ausgeweitet und aufgewertet werden.“

Oliver Kunstmann (früher Die Basis) bildet im Syker Rat jetzt eine Gruppe mit der FDP

Wilken Hartje (CDU): „Im Großen und Ganzen passt das. Wir hoffen, dass es demnächst zum Satzungsbeschluss kommt.“

Dass die Grünen auch unter anderen Umständen den Bebauungsplan abgelehnt hätten, legt eine Bemerkung Henning Greves nahe: „Jedes Baugebiet, das verhindert werden kann, ist gut.“

Zu Beginn der Sitzung musste der Rat notgedrungen ein wenig um sich selbst kreisen: Oliver Kunstmann, für die Basis-Partei in den Rat gewählt und kürzlich ausgetreten (wir berichteten), hat sich mit der FDP zu einer neuen Gruppe zusammengetan. Die FDP hat dadurch jetzt einen Sitz mehr als vorher, und dadurch ändert sich die Zusammensetzung der Fachausschüsse des Rats. Die FDP hat jetzt in jedem Ausschuss je einen Sitz. Nicht jedoch im Verwaltungsausschuss: Da musste der letzte Sitz zwischen der FDP und der FWG ausgelost werden. Das Los fiel auf die FWG.