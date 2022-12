Syker Rat entscheidet über höhere Grund- und Gewerbesteuern

Von: Michael Walter

Teilen

Im Syker Rathaus wird in diesen Tagen mit spitzem Bleistift gerechnet. Archivfoto: Jaursch © -

Die letzten Ratssitzungen eines Jahres haben es erfahrungsgemäß gewaltig in sich. Das ist auch 2022 nicht anders: Am Donnerstag (19 Uhr im Ratssaal) hat der Rat der Stadt eine Tagesordnung mit – inklusive aller Unterpunkte – fast 60 Punkten vor sich. Und er beschließt eine Haushaltssatzung, die sich quasi in letzter Minute noch einmal in wesentlichen Punkten gegenüber dem Ergebnis aus der Vorberatung in den Fachausschüssen verändert hat.

Syke – Mit einem Defizit von knapp dreieinhalb Millionen Euro waren Verwaltung und Politik in die Haushaltsberatungen gestartet. Ende November war dieses Defizit dann auf gerade mal rund 220 000 Euro zusammengeschrumpft. Jetzt liegt es wieder bei etwa 750 000 Euro.

Das liegt vor allem am finanziellen Zusammenspiel mit dem Landkreis: Auf der einen Seite zahlen alle Gemeinden im Landkreis Diepholz eine Umlage an den Kreis, auf der anderen Seite zahlt der Kreis an die Gemeinden Gelder im Rahmen des Finanzausgleichs zurück. Wer wie viel bekommt und wie viel zahlen muss, ist unterschiedlich und hängt von der Finanz- und Wirtschaftskraft der jeweiligen Gemeinde ab. Nach dem Prinzip: Die Starken helfen den Schwachen. Vorige Woche hat der Landkreis dazu neue Zahlen an die Stadt übermittelt. Und die besagen, dass Syke unterm Strich gut eine halbe Million mehr zahlen muss als bisher gedacht.

Das hat Folgen – noch nicht so sehr für 2023, aber für die Jahre danach: Denn ab 2024 würde die Stadt nicht mehr genug Geld „verdienen“, um daraus Zinsen und Tilgung für ihre Kredite finanzieren zu können. „Die gesetzlichen Anforderungen können aus heutiger Sicht von 2024 bis 2026 nicht erfüllt werden“, warnt Kämmerer Peter Pawlik eindringlich.

Das alte Syker Problem galt im November schon als gelöst

Dieses alte Syker Problem galt Ende November eigentlich schon als gelöst. Denn die Empfehlung, Grund- und Gewerbesteuern um jeweils 30 Punkte zu erhöhen, auf die sich der Finanzausschuss verständigt hatte (wir berichteten), war zu diesem Zeitpunkt noch ausreichend und Kämmerer Peter Pawlik hatte daraufhin erklärt: „Wir sind wieder im grünen Bereich.“

Jetzt ist das schon wieder Geschichte. Und damit steht der Rat vor der Frage, ob er eine oder sogar beide Steuern nicht doch lieber um 50 Punkte anheben sollte, um die nötigen Mehreinnahmen zu erzielen.

Stadt soll Planungsbüro mit Wessels Hotel beauftragen

In einigen weiteren Punkten hat der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss die Beschlussvorlagen gegenüber der Vorberatung in den Fachausschüssen noch einmal verändert. Das betrifft unter anderem das Thema ÖPNV-Anbindung für den Syker Süden. Der ursprüngliche Vorschlag lautete, die sinnbildlich „letzte Meile“ von der Wohnung bis zur nächsten Bushaltestelle in diesem relativ dünn besiedelten Gebiet durch ein Anrufsammeltaxi zu schließen. Das hat der Verwaltungsausschuss jetzt verworfen. Stattdessen soll die Verwaltung jetzt andere Ideen prüfen und dabei vor allem schauen, wie dieses Problem in anderen Gemeinden gelöst wird. Bis Mai soll ein neuer Vorschlag auf dem Tisch liegen.

Auch zum Thema Wessels Hotel hat der Verwaltungsausschuss einen neuen Beschlussvorschlag vorgelegt: Die Stadt soll ein Planungsbüro beauftragen, gleich mehrere Alternativen auszuarbeiten, was mit dem Altbau passieren soll. Und zwar einmal unter dem Stichwort „Bibliothek“ und einmal unter dem Stichwort „Begegnungs- und Kulturzentrum“. Diese Vorschläge sollen möglichst schon im Januar vorliegen.

Als unstrittig und reine Formsache gilt der Beschluss über den Ankauf von Grundstücken an der B 6 für den Neubau der Feuerwehr in Heiligenfelde.