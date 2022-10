Syker Paar verbindet Weltreise und Entwicklungshilfe

Von: Michael Walter

Malawi zählt zu den ärmsten Ländern der Erde. Am Ende ihrer Weltreise wollen Diana und Christian Tresp dort unter anderem beim Brunnenbau und in der Lebensmittelverteilung mithelfen. Dafür sammeln sie jetzt Spenden. © Eileen Riedel

Diana und Christian Tresp verbinden ihre Traumreise mit Entwicklungshilfe in Malawi. Sie wollen helfen, Bewässerungsanlagen und Brunnen zu bauen.

Syke – Sich in jungen Jahren einen Traum erfüllen und dabei etwas Gutes tun: Das haben sich Diana und Christian Tresp vorgenommen. Ende Oktober brechen die beiden zu einer Weltreise auf. In sieben oder acht Monaten wollen sie ihre letzte Zwischenetappe erreichen: Malawi.

Diana und Christian Tresp möchten nicht nur mit Kraft und Engagement, sondern auch mit Geld helfen

Der kleine Staat im Südosten Afrikas zwischen Tansania, Mosambik und Sambia zählt zu den ärmsten Ländern der Erde. Die Mehrheit der rund 21 Millionen Einwohner hat weniger als umgerechnet einen Dollar pro Tag und Kopf zum Leben. Diana und Christian Tresp wollen dort etwa zwei Monate lang ehrenamtlich in der Entwicklungshilfe arbeiten und mithelfen, Brunnen und Bewässerungsanlagen zu bauen oder Lebensmittel zu verteilen. Und dafür sammeln sie jetzt Spenden.

Christian und Diana Tresp brechen Ende Oktober zu einer Weltreise auf. An deren Ende werden sie für zwei bis drei Monate ehrenamtlich im afrikanischen Staat Malawi in der Entwicklungshilfe mitarbeiten. © Michael Walter

Diana und Christian Tresp entsprechen nicht unbedingt dem Stereotyp von Weltreisenden und ehrenamtlichen Entwicklungshelfern: Er ist 27, sie ist 24. Beide haben einen christlich-freikirchlichen Hintergrund – er bei der Freien evangelischen Gemeinde in Syke, sie bei der Freien Bibelgemeinde Delmenhorst – und sind seit gut einem Jahr verheiratet. Beide reisen sehr gerne. „Wir wollen so viel wie möglich von der Welt sehen. Nach der Heirat hatten wir uns überlegt: Das mit der Weltreise machen wir am besten jetzt, bevor die Sache mit Familienplanung und Kinderkriegen losgeht“, erzählt Diana Tresp.

Christian nimmt den Ball auf und spielt ihn weiter: „Wir haben aber auch immer gesagt: Uns geht es so gut, wir müssen anderen Menschen helfen. Deshalb haben wir einen Weg gesucht, beides miteinander zu verbinden.“

Die Verbindung nach Malawi kam über Christian und ein befreundetes Pärchen: Mit „ihr“ hat er als Baby auf derselben Säuglingsstation gelegen. Die Eltern blieben in Kontakt und wurden Freunde. Die Kinder ebenfalls. „Sie“ ist heute mit ihrem Partner in der Entwicklungshilfe tätig und gegenwärtig in Malawi im Einsatz. Christian und Diana besuchen sie dort – und wollen bleiben, um zu helfen.

Die Motivation ist für sie klar: „Uns geht’s hier so dermaßen gut, und andere müssen sehen, wo sie was zu essen herkriegen. Hier leben wir alle im Wohlstand und meckern auf hohem Niveau.“

Tresps haben ihre Jobs für die Reise gekündigt

Am 26. Oktober geht es los. Zunächst nach Thailand. Weitere Ziele sind unter anderem Vietnam, die Philippinen, Bali, vielleicht Indien oder Sri Lanka, wahrscheinlich die Vereinigten Arabischen Emirate und ganz sicher Tansania und Malawi. Einen konkreten Zeitplan gibt es nicht. „Wir haben zunächst nur den Flug nach Bangkok gebucht und drei Tage Hostel“, erzählt Christian. Vietnam werden sie noch festmachen: Dafür braucht man ein Visum. „Danach sind wir offen.“ Flug-Hopping, wie es kommt und wie es passt – so lautet der Plan. Irgendwann im Frühjahr wollen sie dann in Malawi sein. Und ob sie dann dort zwei Monate bleiben oder drei, werden sie sehen, wenn es so weit ist.

Wie geht das? Mit Mitte 20? Finanziell relativ leicht, erklären Diana und Christian Tresp. Beide haben schon eine ganze Weile gearbeitet und Geld verdient – sie als Bürokauffrau in einer Spedition, er als Leiter eines Lidl-Markts – keiner von beiden hatte bisher große Ausgaben, sodass beide regelmäßig Geld beiseitelegen konnten.

Beruflich fiel die Entscheidung deutlich weniger leicht: Beide haben für diese Weltreise ihre Jobs gekündigt. „Wir hätten auch unbezahlten Urlaub nehmen können oder ein Sabbatjahr“, sagt Diana. Und wieder fährt Christian ergänzend fort: „Das wäre aber beides mit einem festen Enddatum verbunden gewesen. Und das wollten wir nicht. So können wir flexibel entscheiden, ob wir noch ein paar Wochen oder Monate dranhängen.“ Beide Arbeitgeber hätten aber zu verstehen gegeben: Die Tür für eine Rückkehr steht anschließend offen.

Beide legen großen Wert auf Transparenz. Damit gar nicht erst der Verdacht aufkommt, sie würden sich mit den gesammelten Spenden ihre Reise finanzieren. „Wir haben uns deshalb die größte Spendenplattform für private Zwecke ausgesucht“, sagt Christian Tresp. „Jeder einzelne Spendeneingang ist dort zu sehen – natürlich nicht namentlich, wenn man das nicht will – und was damit passiert. Wir werden dort auch belegen können: Dieses Geld haben wir jetzt für jenes Projekt ausgegeben und so weiter. Das ist total transparent und wir werden jeden Beleg offenlegen. Das ist uns wichtig.“

Eines geht jedoch nicht: Diana und Christian Tresp können als Privatpersonen keine Spendenbescheinigungen ausstellen. „Wir haben tatsächlich überlegt, extra dafür eine Organisation zu gründen. Aber der Aufwand dafür wäre viel zu groß und das lohnt sich für die paar Monate auch nicht.“

Vielleicht aber in naher Zukunft. Denn beide könnten sich vorstellen, nicht nur einmal, sondern dauerhaft solche Projekte in Malawi zu unterstützen. Ob und wie: Das muss die Zeit zeigen. Und die Erfahrung, die sie jetzt gerade mit diesem Erstversuch machen.