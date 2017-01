Syker Ortswehr bekommt ihr Schild

Syke - Gute Nachricht aus Diepholz: Die Ortsfeuerwehr Syke bekommt die seit Jahren so sehnlichst gewünschten Warnschilder. Die Verkehrsbehörde habe der Stadt mitgeteilt, dass die „Gefahrzeichen 101“ – das rot umrandete Dreieck mit dem Ausrufezeichen – kommen, erklärte Ralph Harjes, Pressesprecher der Ortsfeuerwehr, gestern im Gespräch mit der Kreiszeitung.

„Das ist für uns schon ein kleines Geschenk“, freute sich Harjes. Er hatte das Fehlen des Schildes auf der Jahreshauptversammlung noch einmal moniert und von Ordnungsamtsleiter Horst Meyer die Zusage abgerungen, es noch einmal beim Landkreis – als zuständige Stelle – zu versuchen.

Mit Erfolg: Mit der Verfügung sei in nächster Zeit zu rechnen, gab Meyer jetzt die gute Nachricht an die Ortswehr weiter. Harjes rechnet damit, dass die Schilder, erweitert um den Zusatz „Feuerwehrzufahrt“, an der Nordumgehung aufgestellt werden, wenn die Wetterlage es zulässt.

In einiger Entfernung zur Ausfahrt werden Autofahrer dann gewarnt. Harjes erhofft sich davon etwas niedrigere Geschwindigkeiten, vor allem aber Rechtssicherheit für die Einsatzkräfte. Wenn es künftig zu einem Unfall im Zuge einer Alarmfahrt kommen sollte, könnten sich Autofahrer nicht auf fehlende Kenntnis berufen. Harjes: „Was lange währt, wird endlich gut.“

