Syker Ortsrat organisiert Weihnachtsfeier für Senioren: Garderobe und Kuchen kosten extra

So war's im vergangenen Jahr: Im rappelvollen Ratssaal sorgte Frank Reglin für den „guten Ton“ bei der Weihnachtsfeier für die Syker Senioren. Ein Teil der Teilnehmer fand damals gar nur in der kleinen Cafeteria der Stadtbibliothek Platz. In diesem Jahr wollte der Ortsrat etwas Neues ausprobieren und zog ins Theater um.

Syke - Von Frank Jaursch. Wenn sich 100 Besucher im Syker Ratssaal treffen, dann ist der Laden rappelvoll. Wenn sich 100 Besucher im Syker Theater treffen, dann geht schnell jede Atmosphäre flöten. Diese Erfahrung mussten am Wochenende die Organisatoren der Weihnachtsfeier für Syker Senioren machen: Ihr neues, verändertes Angebot zog teilweise nicht die erhoffte Resonanz nach sich. Und Kritik gab's obendrauf. Grund: Kaffee, Kuchen und Garderobe gab es in diesem Jahr nur gegen Bares.

Längst ist die Weihnachtsfeier für Syker Senioren, organisiert vom Syker Ortsrat, zu einer etablierten Einrichtung zum Jahresausklang geworden. Wie beliebt die Einladung zu Kaffee und Kuchen geworden ist, zeigte sich spätestens im vergangenen Jahr, als der Ratssaal für die rund 160 Gäste zu klein wurde und einige Senioren auf die Bibliotheks-Cafeteria auswichen.

Der Ortsrat sah Handlungsbedarf – nicht zuletzt aus Gründen der Feuersicherheit. Gemeinsam entschied das Gremium, in diesem Jahr ins Theater umzuziehen und der Feier ein Rahmenprogramm zu verpassen. Und so wartete am Samstag im Theater eine Bremer Theatertruppe mit einem bunten Mix aus Gesang, Sketchen und Lesungen rund ums Weihnachtsfest auf das Publikum.

Dessen Reaktion fiel gemischt aus. Die eigentliche Kritik richtete sich aber auf den Teil jenseits der Kultur. Denn auch die gemütliche Sitzrunde im Ratssaal gehörte in diesem Jahr der Vergangenheit an: Die Senioren gruppierten sich um Stehtischen. Kaffee gab es aus Pappbechern statt aus Porzellantassen.

Und vor allem: Die Einladung zur Weihnachtsfeier war in diesem Jahr eine, zu der man besser Geld mitbrachte. Denn sowohl Kaffee als auch Kuchen gab es nicht, wie in den vergangenen Jahren, umsonst. Eine Schülerfirma der BBS hatte das Catering übernommen und bot selbst gebackene Kuchen und fair gehandelten Kaffee für jeweils einen Euro an. Auch die Garderobe kostete die Besucher einen Euro.

Kaffee und Kuchen waren zwar nach einhelliger Meinung lecker – Verständnis für die „Bezahlschranke“ aber brachte nicht jeder Besucher auf. „Was für eine Frechheit!“, ereiferte sich eine Besucherin.

Sykes Ortsbürgermeister Peter Jahnke rechtfertigte die Neuerung mit Verweis auf die hohen Kosten, die dem Ortsrat durch den Umzug und das Rahmenprogramm entstanden waren. „Wir mussten allein 1500 Euro für die Theatergruppe und die Technik bezahlen“, so Jahnke. Zudem seien wieder kostenlose Taxifahrten für die Senioren organisiert und bezahlt worden. „Wir haben für diese Veranstaltung 400 Euro mehr ausgegeben als im Vorjahr“, erklärte Jahnke. Irgendwo müsse man dann auch mal Grenzen setzen.

In seinen Gesprächen mit Besuchern habe er eher positives Feedback erhalten, fügte er hinzu. Auch zum Thema „Kaffee und Kuchen nur gegen Bezahlung“. „Die meisten haben gesagt: ,Das ist doch selbstverständlich‘.“ Schließlich gehe es „vielleicht um drei Euro“. Und wer nicht gut stehen konnte, für den hätten schließlich auch Sitzplätze mit Tischen zur Verfügung gestanden.

Michael Jünemann, Jahnkes SPD-Genosse und Kollege im Ortsrat, erklärte, er stehe auch im Rückblick „voll dahinter, diese Sache mal auszuprobieren“. Er warb für Verständnis, dass das Engagement der BBS-Schülerfirma nicht zum Nulltarif zu haben sei. „Die Schüler wollen damit eine Klassenfahrt finanzieren.“ Zudem hätten die Schüler etwa bei der Garderobe „bereits eine Preisstruktur vorgefunden“.

Ob es im kommenden Jahr wieder eine Weihnachtsfeier im Theater gibt oder man zum alten Modus Operandi zurückkehrt, hängt von vielen Faktoren ab – etwa von der Anzahl an Meldungen. „Wir werden intern beraten, ob das Konzept dann noch mal gemacht wird“, sagte Jünemann.