Syker Mittelaltermarkt: Herzblut statt Spektakel

Von: Frank Jaursch

Gandalf Gerhardsson (r.) in seinem Element: Er erklärt den Besuchern des Mittelalter-Marktes das Kriegshandwerk. © Jantje Ehlers

Der Mittelaltermarkt am Kreismuseum hat am Wochenende wieder mit besonderer Atmosphäre und Mitmach-Angeboten gepunktet. Statt Gauklern gab‘s Glasperlen - und Geschichte(n) gab‘s gratis.

Syke – Für ein Gramm Silber gibt's zehn Hühner, für 80 Gramm ein gutes Pferd. Wer ein ordentliches Schwert bekommen will, muss schon an die 400 Gramm Silber berappen. Doch das Statussymbol eines mittelalterlichen Ritters von Welt ist das Kettenhemd. 600 bis 700 Gramm Silber war so ein in monatelanger Arbeit hergestelltes Stück wert, erzählt Gandalf Gerhardsson den aufmerksamen Zuhörern auf dem Gelände des Kreismuseums.

Gerhardsson – der eigentlich anders heißt, aber seit Jahren beim Mittelaltermarkt als Kriegshandwerker dieses Namens zu Gast ist – ist an diesem Sonntagnachmittag in Syke in seinem Element. Erzählt von dem unerhörten Aufwand, den die Schmiede einst betrieben, um den Körperschutz aus 10 000 bis 15 000 metallenen Ringen (und ebenso vielen Nieten) herzustellen. Und von den enormen Kosten. „Dafür mussten drei Dörfer ein Jahr ackern wie die Bekloppten, damit der Herr Graf ein neues Kettenhemd bekommen konnte.“

Was machte das Leben vor über 1000 Jahren lebenswerter?

Ebenso, wie das Kriegshandwerk ein fester Bestandteil in der Zeit des Mittelalters war, so ist es auch auf dem ansonsten auffallend friedlichen Markt auf dem Museumsgelände zu finden. Der Schwerpunkt allerdings liegt ganz woanders – und das seit Jahren: Dutzende in schlichte Gewandungen gehüllte Idealisten zeigen den Besuchern an ihren liebevoll gestalteten Ständen, mit welchen durchaus bemerkenswerten Techniken die Menschen vor mehr als 1000 Jahren das Leben lebenswerter gestalteten.

Zum ersten Mal in Syke dabei sind Tracy und Florian Albrecht. Das Hildesheimer Paar versteht sich unter anderem auf die Herstellung von Glasperlen. Während sie mit zwei Blasebälgen für die gleichmäßige Belüftung des kleinen Kohleofens und damit für die gewünschte Temperatur von 800 bis 900 Grad sorgt, fügt er mit ruhiger Hand Glasschichten unterschiedlicher Farbe um einen Stab herum zusammen.

Quasi wie nebenbei bekommen die Besucher beim Zusehen noch ganz viele Informationen zum Handwerk und die damalige Zeit geliefert. „Die Wikinger haben Glas nicht selbst hergestellt, sondern importiert und dann weiterverarbeitet“, erzählt Florian Albrecht. Die Ergebnisse dieser Handwerkskunst sind farbenfroh und erstaunlich vielfältig.

Tracy und Florian Albrecht veranschaulichen das Handwerk des Glasperlen-Herstellens. © Ehlers, Jantje

Tracy Albrecht zeigt sich am Sonntagnachmittag ganz angetan von der Location des Marktes: „Wir sind sehr begeistert“, sagt die Hildesheimerin, „wir müssen unbedingt noch mal hierherkommen und uns das Museum angucken.“ Sie lobt zudem die große Freundlichkeit der Gastgeber vom Museum.

Keine Ware aus Fernost, keine kommerziellen Anbieter

Wie die meisten Aussteller haben auch die Albrechts seit Freitag auf dem Kreismuseums-Gelände übernachtet – im eigenen A-Zelt neben dem Verkaufsstand. Ihre Zeltnachbarn waren quasi das Gegenstück der beiden Kreismuseums-„Neulinge“: Antje und Torsten Skopnick sind seit den ersten Ausgaben des Marktes kurz nach der Jahrtausendwende dabei, sie haben 2015 die Organisation des Marktes übernommen. „Das ist das einzige Event, das wir organisieren“, betont Torsten Skopnick den besonderen Stellenwert der Veranstaltung und umreißt die Kernpunkte: keine kommerziellen Anbieter, keine Ware „Made in China“, keine Gaukler und kein großes Spektakel, dafür ganz viel Herzblut. „So lange man uns hier noch haben möchte“, sagt Skopnick, „kommen wir gerne wieder.“

Ein paar Meter weiter bekommt Besucherin Khrystyna für ihre Geschicklichkeit ein Lob von Thomas Topp: Unter seiner Mithilfe hat die 15-Jährige den Anfangsbuchstaben ihres Vornamens als Rune auf ein Stück Leder gedrückt. Eine Lederschnur mit Holzperle macht das Ganze zu einer schmucken Erinnerung an diesen Nachmittag im Kreismuseum. Topps Ehefrau Beate liebt die Atmosphäre in Syke: „Es macht einfach Spaß, den Leuten hier zu zeigen, was es früher alles für Handwerk gab.“ Bei aller Freude aber sehnt sie nach zwei Zeltübernachtungen auch ein bisschen das Bett im heimischen Itzehoe herbei. „Ich freu mich darauf, unter die eigene Dusche zu springen.“

Das Angebot des Wikinger-Mittelaltermarkts im Kreismuseum richtet sich gezielt an die ganze Familie. Auch für die jungen Besucher gab es viel zum Selbst-Ausprobieren. © Ehlers, Jantje