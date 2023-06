Syker Kirchengemeinde lädt ein zur Predigtreihe „Lesezeichen“

Von: Gregor Hühne

Sommerpredigtreihe in der Michaels-Kirche Heiligenfelde, in der Christuskirche Syke und der Bartholomäus-Kirche Barrien. Letztere ist auf dem Bild zu sehen. Mit dabei sind die Pastoren (v.l.) Katja Hedel, Christian Kopp, Katja Hermsmeyer, Susanne Heinemeyer und Albertje van der Meer. © Gregor Hühne

Die evangelisch-lutherischen Kirchen in Syke, Heiligenfelde und Barrien laden wieder zu ihrer Predigtreihe „Lesezeichen“ ein.

Syke – Die Sommerferien brechen an und damit beginnt auch wieder die Zeit der Predigtreihe „Lesezeichen“ in der evangelisch-lutherischen Kirche in Syke. Dazu wollen die Pastoren unterschiedliche Bücher vorstellen und deren biblischen Botschaften während der Gottesdienste besprechen. Die Veranstaltungen beginnen jeweils sonntags um 10 Uhr vom 9. Juli bis 13. August. Der Ort ist dabei abwechselnd in einer der Kirchen der Gemeinde: der Michaels-Kirche Heiligenfelde, der Christuskirche Syke sowie der Bartholomäus-Kirche Barrien.

Predigtreihe „Lesezeichen“ in Syke: Von Harry Potter bis Nils Holgersson

Im Mittelpunkt steht jeweils ein von den Pastoren ausgewähltes Buch, das den Ablauf des Gottesdienstes prägen wird. Das Buch könne ein aktueller Roman sein, ein Thriller, oder auch ein alter Kinderbuchklassiker; Jahr für Jahr komme so eine bunte Mischung an Literatur auf die Kanzel.

Wie viele christliche Botschaften dabei in den verschiedenen Büchern versteckt sind, weiß Pastor Christian Kopp. Während der Ankündigung der Veranstaltungsreihe berichtet er beispielsweise, dass der weltbekannte Roman „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“ von Joanne K. Rowling, der von Vikar Sascha Maskow vorgestellt werden soll, nur so strotze von Botschaften aus der Bibel. So gebe es in dem Werk der siebenteiligen Reihe eine Szene, in der Harrys Schulleiter Albus Dumbledore einen magischen Kelch austrinken muss, um Schaden von seinen Freunden abzuwenden. Er opferte sich sozusagen für andere wie Jesus von Nazareth im Garten Gethsemane, vergleicht Kopp.

Auch der Grundgedanke der sogenannten „Horkruxe“ seien Ideen aus der Bibel, führt der Pastor aus. Bei den fiktiven Objekten aus dem Harry-Potter-Universum handelt es sich um Gegenstände, in denen ein Zauberer einen Teil seiner Seele verstecken kann. Das seien im Grunde „tief religiöse Elemente“, erläutert Kopp.

Verständliche Gottesdienste in Syke – auch ohne literarisches Vorwissen

Bei so viel Detailwissen von manch Enthusiasten müsse aber niemand die vorgestellten Werke kennen oder vorher gelesen haben, um sich an den Zusammenkünften und Vorstellungen zu erfreuen. Sicherlich werde es Leute geben, die jedes Buch als Vorbereitung gelesen haben, glaubt Pastorin Katja Hermsmeyer. Aber „alle Gottesdienste sind in sich verständlich“, versichert Pastor Christian Kopp.

Im Anschluss seien die Besucher angehalten, sich beim Kirchenkaffee auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. „In den Büchern steht immer noch mehr“, lädt Kopp Besucher zu einer Tasse Tee oder Kaffee ein. Nach dem Eintauchen in die „Gedankenwelt der Belletristik“ freut sich auch Katja Hermsmeyer auf „spannende Begegnungen zwischen profanen und biblischen Texten“.

Termine 9. Juli, Michaels-Kirche Heiligenfelde. Pastor Christian Kopp stellt den Roman„Der Report der Magd“ von Margaret Atwood vor. 16. Juli, Christuskirche Syke. Pastorin Albertje van der Meer stellt den Roman „Die Ewigkeit ist ein guter Ort“ von Tamar Noort vor. 23. Juli, Bartholomäus-Kirche Barrien. Pastorin Katja Hedel stellt das Buch „Die wunderbare Reise des Nils Holgersson mit den Wildgänsen vor“ von Selma Lagerlöff vor. 30. Juli, Michaels-Kirche-Heiligenfelde. Vikar Sascha Maskow stellt das Buch „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“ von Joanne K. Rowling vor. 6. August, Christuskirche Syke. Pastorin Susanne Heinemeyer stellt den Roman „Der Gesang der Flusskrebse“ von Delia Owens vor. 13. August, Bartholomäus-Kirche Barrien. Pastorin Katja Hermsmeyer stellt das Buch „Der schlauste Mann der Welt“ von Andreas Eschbach vor. Alle sechs „Lesezeichen“-Termine beginnen um jeweils sonntags um 10 Uhr. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen.

Die Rückmeldungen aus den Vorjahren seien positiv und viele Leute gespannt auf die künftige Buchauswahl, so Hermsmeyer.

„Alles, was in unserem Leben vorkommt, kann in den Büchern drankommen“, sagt Kopp über die freie Bücherauswahl für die Predigtreihe. Leider wisse er von religiösen Fundamentalisten in Syke, die beispielsweise das Buch „Krabat“ verbieten wollten, weil „schwarze Magie“ darin vorkomme. „Völlig absurd“, findet der Pastor.

Der Literaturgottesdienst wird seit rund zehn Jahren in Kooperation veranstaltet, berichtet Susanne Heinemeyer. Pastorin Albertje van der Meer hofft, dass erneut viele Menschen in die Gemeinde kommen werden, die sonst womöglich nicht kämen.