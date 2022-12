Syker Haushaltsloch ist (fast) weg

Von: Michael Walter

Teilen

Mehr als Kleingeld: Gewerbe- und Grundsteuern werden in Syke ab 2023 um 30 Punkte erhöht. © Tobias Hase, dpa

„Kreative Kameralistik“ des Kämmerers, Mehreinnahmen durch Steuererhöhungen und Zuweisungen vom Land sorgen dafür, dass Syke 2023 kein großes Haushaltsloch befürchten muss.

Syke – Die größte Überraschung dieses langen Abends lieferte Peter Pawlik: Im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft legte der städtische Kämmerer die neuesten Zahlen für den Haushalt 2023 vor. Weit bessere Zahlen als bisher. Und weil auch der Ausschuss seinen Job ernst nahm, konnte Pawlik am Ende einer mehr als dreistündigen Sitzung verkünden: „Wir sind wieder im grünen Bereich.“

Mit einem Defizit von knapp dreieinhalb Millionen Euro waren Verwaltung und Politik vor einigen Wochen in die Beratungen gestartet. Am Ende der Ausschusssitzung ist dieses Defizit auf gerade mal rund 220 000 Euro zusammengeschrumpft. Immer noch ein Defizit, aber nichts, was die Stadt in ihrer Handlungsfähigkeit einschränkt oder gar bedroht. Und genau das war zu Anfang der Haushaltsberatungen das Horror-Szenario.

Wo ist dieses bedrohliche Haushaltsloch nun geblieben? Zum einen Teil hat es der Ausschuss selbst gestopft. Vor allem mit der Erhöhung der Grundsteuern und Gewerbesteuern ab dem kommenden Jahr um jeweils 30 Punkte. Das macht unterm Strich schon mal rund 1,2 Millionen Euro Mehreinnahmen. Zu einem anderen Teil gibt es nächstes Jahr 1,2 Millionen mehr als Zuweisung vom Land. Und zum dritten Teil hat Peter Pawlik einfach ein bisschen getrickst. Kreative Kameralistik, sozusagen.

Zum Beispiel, indem er die Sanierungen für die Realschule und die Grundschule am Lindhof nicht mehr als Bauunterhaltung, sondern als Investitionskosten laufen lässt. Die 600 000 Euro dafür muss die Stadt dann zwar immer noch bezahlen. Aber erstes kann sie diese Summe so bilanztechnisch abschreiben, zweitens belastet sie dann nicht den Ergebnis-, sondern den Finanzhaushalt. Und der Ergebnishaushalt ist der Teil-Haushalt, in dem die Stadt mehr Geld erwirtschaften muss, weil sie aus ihm ihre Kredite bedienen muss.

Das ist auch der Hauptgrund für die jetzt vom Ausschuss empfohlenen Steuererhöhungen. Schon im Vorjahr stand die Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer zur Debatte. Der Rat der Stadt hatte nach langen Diskussionen jedoch damals entschieden, das Thema noch um ein Jahr zu verschieben.

30 Punkte mehr - oder doch lieber 50?

Jetzt ging es nur noch um die Frage: Wieviel? Heißt: Um 30 Punkte oder 50? 50 Punkte mehr Gewerbesteuer war praktisch sofort vom Tisch: Das halten alle im Rat vertretenen politischen Lager für unverhältnismäßig. Anders jedoch bei der Grundsteuer: „30 Punkte reichen nicht“, meinte etwa Wilken Hartje (CDU), fand im Ausschuss jedoch für 50 Punkte keine Mehrheit. Und so stimmt der Rat also am 15. Dezember über jeweils 30 Punkte Erhöhung ab.

Ebenfalls keine Mehrheit fand Hartje für seinen Antrag, die Hundesteuer um zehn Prozent zu erhöhen. Das sei ein symbolischer Akt, aber tue keinem Hundehalter weh. Außerdem gebe es in Syke inzwischen weit mehr Hunde als zu der Zeit, in der die Steuer zuletzt festgesetzt worden ist – auch wenn Hartje das mit „die Hunde haben zugenommen“ etwas unglücklich formulierte.

Zum Thema Wessels Hotel hatte die CDU der Stadt die Pistole auf die Brust gedrückt und eine Grundsatzentscheidung beantragt (wir berichteten). Die kam jetzt allerdings gar nicht erst zur Abstimmung, weil die Stadtverwaltung selbst in die Offensive ging: „Auch die Verwaltung will zeitnah eine Entscheidung über die künftige Nutzung des Areals“, betonte Bürgermeisterin Suse Laue. Allein schon, weil die Fördergelder für die nötigen Planungen bis Mai abgerechnet sein müssen. Zur ersten Sitzung im neuen Jahr will die Verwaltung jetzt eine Beschlussvorlage präsentieren, wie es konkret mit dem Areal weitergehen soll.

Den Haushalt beschließt der Rat am 15. Dezember.