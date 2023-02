Syker hat ein besonderes Elektro-Auto konstruiert – das nun doch nicht gebaut wird

Von: Michael Walter

Volker Bavendiek war an der Entwicklung des Sion entscheidend mitbeteiligt. Seine Kontakte in die Heimat hat der Heiligenfelder bis heute gehalten.

Der gebürtige Syker Volker Bavendiek hat in den vergangenen Jahren an der Entwicklung eines neuen Elektro-Autos mitgewirkt. Nun kam allerdings das Aus für das Projekt.

Syke – Ein Elektro-Auto für unter 30 000 Euro mit Platz für fünf Personen plus Gepäck, das sich seinen Strom zum Teil auch noch selber produziert? Gibt es nicht – und wird es auch so schnell nicht geben. Obwohl der Syker Volker Bavendiek eines (mit-)entwickelt hat.

Neues Elektro-Auto Sion wird nicht gebaut

Der 54-jährige Heiligenfelder war beim Münchener Unternehmen Sono Motors entscheidend an der Entwicklung des Sion beteiligt. Doch am Freitagabend fiel die Entscheidung im Aufsichtsrat, dieses Auto nun doch nicht in Serie zu bauen. Das Projekt ist damit gescheitert. „Ich bin immer noch überzeugt, dass es das richtige Auto war“, sagt Volker Bavendiek. „Aber wir haben die Gelder nicht zusammengekriegt.“

Volker Bavendiek kennt die Auto-Branche buchstäblich von Kindesbeinen an. Er selber ist Baujahr 69, und 1970 bauten seine Eltern an der B 6 in Heiligenfelde eine Tankstelle mit Werkstatt. Volker lernte Kfz-Mechaniker, machte sein Fachabitur und hat dann Maschinenbau studiert.

1995 verschlug es ihn nach Köln. „Ich hab über 20 Jahre bei einem Ingenieur-Dienstleister gearbeitet“, erzählt Bavendiek. „Für Ford, Renault, VW, Porsche, ...“ 2020 hat die Firma zugemacht. Und Bavendiek musste sich einen neuen Job suchen.

Integrierte Solarzellen in dem nicht mehr verfolgten Elektro-Auto-Projekt des Sykers Volker Bavendiek

Zu Sono ist Volker Bavendiek durchaus nicht aus der Not heraus, sondern aus Überzeugung gegangen. „Ich fand die Idee gut und dachte mir: Da möchte ich mithelfen, das Auto auf die Straße zu bringen.“

Diese Idee lautete schlicht: ein Elektro-Auto bauen, das für jedermann bezahlbar ist. Der Sion sollte das erste Sono-Modell werden, das diese Idee umsetzt. Mit cleverer Software, intelligentem Batteriemanagement, bi-direktionalem Laden und – als Clou – integrierten Solarzellen, die für rund 100 zusätzliche Kilometer pro Woche Strom selbst produzieren – völlig kostenlos.

2016 begann bei Sono die Entwicklung daran. 18 handgefertigte Prototypen waren zuletzt auf Werbetour, um sowohl Käufer als auch Investoren zu gewinnen. Der Plan war: Ende 2023 in die Serienproduktion zu gehen und 2024 die ersten Fahrzeuge auszuliefern. „Dass es jetzt so spät noch schiefgeht, hätte ich nicht gedacht“, sagt Volker Bavendiek. Obwohl: „Dass es eng werden würde, wusste ich schon länger. Von daher war die Entscheidung keine ganz große Überraschung mehr.“

Familie von Elektro-Auto-Konstrukteur Volker Bavendiek lebt noch in Syke

Zuhause in Köln wird er die Enttäuschung langsam verdauen. Und sich irgendwann einen neuen Job suchen. Für ein, zwei Monate hat er noch locker Arbeit. „Wir wollen das Entwicklungsprojekt so abschließen, dass man es verkaufen könnte“, erklärt er. Und Sono wird sich künftig so aufstellen, dass sich das Unternehmen auf Solarzellen für andere Fahrzeughersteller konzentrieren kann.

Den Kontakt nach Syke hat Volker Bavendiek übrigens nie verloren. „Meine Mutter lebt noch in Heiligenfelde. Ich bin auch immer noch Geschäftsführer des Familienbetriebs.“ Die Tankstelle gibt es zwar schon lange nicht mehr, aber immer noch die Werkstatt, „Mindestens einmal im Monat bin ich da“, sagt Bavendiek. Und dann ist da auch noch seine andere große Leidenschaft: der SV Heiligenfelde. Wenn er kann, besucht er gerne die Spiele der Ersten Herren. Schließlich hat er da selber mal gespielt. Als Torwart.