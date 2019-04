Syker Gymnasium wird nach den Sommerferien zur Ganztagsschule

Syke - Von Michael Walter. Das Gymnasium Syke wird zur Ganztagsschule. Das hat jetzt der CDU-Landtagsabgeordnete Volker Meyer mitgeteilt. Nach den Sommerferien startet das Gymnasium demnach mit einem offenen Ganztagsangebot in das neue Schuljahr.

„Ich freue mich, dass das Land dem erklärten Wunsch von Schule und Eltern gefolgt ist“, so Meyer in einer Pressemitteilung. „Mit dieser Entscheidung machen wir deutlich, dass wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter verbessern werden.“

Insgesamt entstehen laut Meyer landesweit 30 Ganztagsschulen zum neuen Schuljahr. „Gute Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungskonzepte werden immer stärker nachgefragt. Deshalb halten wir am weiteren Ausbaukurs fest und kalkulieren auch für die kommenden Jahre mit neuen Ganztagsangeboten“, so Meyer weiter.

Für die Schule ändert sich dadurch mehr als für die Schüler. Schon im Vorfeld hatte die Schulleitung gegenüber der Elternvertretung immer wieder deutlich gemacht, dass das Gymnasium ohnehin seit langem umfangreiche Angebote in den Nachmittagsstunden macht.

Stunden am Nachmittag künftig angerechnet

Andreas Gläser, der stellvertretende Schulleiter, erklärt: „Der entscheidende Unterschied ist, dass wir die Lehrerstunden dafür in Zukunft angerechnet bekommen.“ Bisher schöpft die Schule die Lehrerstunden für ihre Nachmittagsangebote aus ihrem ganz normalen Kontingent. Mit der Anerkennung als offene Ganztagsschule werden ihr diese Stunden aber zusätzlich gutgeschrieben. Das heißt, das Verhältnis von geleisteten Stunden zu vorhandenen Lehrern ändert sich dadurch. Gläser: „Prozentual geht die Lehrerversorgung damit runter.“ Und dadurch steigen für die Schule die Chancen, zusätzliche Lehrerstellen bewilligt zu bekommen.

„Das meiste, was wir jetzt schon nachmittags haben, wollen wir weiterführen“, sagt Andreas Gläser. Das sind in erster Linie die bisherigen AGs Bigband, Chor, Musiktheater, Schulgarten, Kochen und Schach. „Zusätzlich möchten wir gerne an ein bis zwei Tagen in der Woche eine Hausaufgabenhilfe einrichten. Die gibt es in dieser Form bisher noch nicht. Nur Förderunterricht für einzelne Fächer.“ Die Hausaufgabenhilfe soll laut Gläser in Form eines Betreuungsangebots eingerichtet werden. Vermutlich zunächst beschränkt auf die fünften und sechsten Klassen.

Bereits jetzt Pflichtunterricht am Nachmittag

Es gibt derzeit für einzelne Jahrgänge auch Pflichtunterricht am Nachmittag. „Der hat allerdings mit der Ganztagsschule nichts zu tun“, erklärt Gläser. „Daran wird sich somit auch nichts ändern.“

Ändern muss sich hingegen was beim Thema Mittagessen: Wird das Gymnasium eine Ganztagsschule, muss auch eine richtige Mensa her. Bisher gibt es aber nur eine Cafeteria, die vom Bistro Delcasy – einer Einrichtung der Lebenshilfe – betrieben wird. „Der Landkreis wird die Cafeteria zur Mensa umbauen“, sagt Andreas Gläser. „Mit Küche und Essensausgabe.“ Aber erst nächstes Jahr. Nach den Sommerferien wird das Cafeteria-Angebot wahrscheinlich erstmal so weiterlaufen. Wir müssten dann eine Weile etwas improvisieren.“ Eine Entscheidung, wer die zukünftige Mensa betreiben wird, ist laut Gläser noch nicht gefallen.

Ab 2020 will der Landkreis ohnehin auf dem Schulgelände bauen: Wenn 2020 der zwölfte Jahrgang als erster nach der Abitur-Reform wieder zum 13. Jahrgang wird, fehlen der Schule Unterrichtsräume. Deshalb soll auf dem zur Grundschule gelegenen Teil des Schulhofs ein Anbau entstehen. Insgesamt will der Landkreis bis 2022 rund 8,5 Millionen Euro am Gymnasium investieren.