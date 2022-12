Syker Gesundheitskreis meldet sich mit Führungswechsel zurück

Von: Michael Walter

Teilen

Wechsel an der Spitze des Gesundheitskreises: Alexandra Szech (links mit Töchterchen Alina) übernimmt die Leitung von Wiltrud Henning. © Michael Walter

Wenn etwas oder jemand Anfang Dezember aus dem Winterschlaf erwacht, ist normalerweise irgendetwas schiefgelaufen. Für den Syker Gesundheitskreis gilt das Gegenteil: Er meldet sich jetzt aus der mehrjährigen Corona-Zwangspause zurück, und das „mit großem Elan“, wie das Orga-Team betont. Gerade hat es das Programm für seine neue Vortragsreihe fertiggestellt.

Syke – An der Spitze hat es übrigens eine Veränderung gegeben: Wiltrud Hennig und Alexandra Szech (früher: Guillot) haben die Rollen getauscht. Nach zehn Jahren, in denen sie den sprichwörtlichen Hut aufhatte, gibt Wiltrud Henning die Verantwortung an ihre bisherige Stellvertreterin ab und übernimmt deren bisherige Rolle. „Ich bin jetzt Rentnerin, mein Mann ist auch Rentner. Da wird das Leben ruhiger“, sagt Wiltrud Henning mit einem selbstironischen Lachen. Und dann ernst: „Meinen Eltern geht es nicht gut, und damit bin ich sehr beschäftigt. Außerdem kommt hinzu: Nach Corona habe ich die Kurve nicht mehr so richtig gekriegt. Das Leben war so derart runtergefahren,...“

Den Gesundheitskreis gibt es seit 1995. Alexandra Szech beschreibt ihn als „einen Ort für Leute, die im weitesten Sinne gesundheitsrelevante Themen ansprechen“. Angefangen hatte er als reiner Frauenkreis unter der Leitung der damaligen Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Syke Agatha große Macke. 2013 übernahm Wiltrud Henning die Leitung und öffnete den Kreis 2017/18 auch für Männer. „Ein reiner Frauenkreis war einfach nicht mehr zeitgemäß“, sagt sie.

Henning Greve war das erste männliche Mitglied

Erstes männliches Mitglied wurde Henning Greve. „Im Gesundheitskreis kommen Homöopathen, Heilpraktiker und Selbsthilfegruppen zusammen“, erklärt er. „Aber auch Familienaufsteller und Geistheiler.“ Die letzten drei Jahre vor der Pandemie hatte der Gesundheitskreis einmal jährlich eine Messe im und ums Rathaus mit mehr als 60 Ausstellern veranstaltet.

Seit diesem August war der innere Zirkel wieder aktiv und hatte seine regelmäßigen Treffen wieder aufgenommen. Und im Januar startet der Gesundheitskreis seine öffentliche Vortragsreihe neu: Bis Ende Juni soll es einmal monatlich eine Veranstaltung im Seminarhaus Waldstraße 1 geben. Den Auftakt gibt am 26. Januar die Heilpraktikerin Maike Hoyer mit einem Vortrag zum Thema „Stoffwechsel und Hormone“, bei dem sie unter anderem der Frage nachgeht, was Darm und Leber mit den Wechseljahren zu tun haben.

Das neue Programmheft steht in den Startlöchern, und der Gesundheitskreis überlegt, seine Messe wieder neu aufzulegen. „Der Zeitpunkt ist noch offen“, sagt Alexandra Szech. „Vielleicht im Herbst ‘23, vielleicht im Frühjahr ‘24.“