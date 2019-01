Hygienemängel: Syker Gastwirtin erneut verurteilt

Syke - Von Dieter Niederheide. Zu einer Geldstrafe von 3.200 Euro (160 Tagessätze zu 20 Euro) hat das Amtsgericht Syke eine Syker Gastwirtin verurteilt. Die Angeklagte hatte sich erneut im Gerichtssaal wegen des Verstoßes gegen Paragraph 58 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches vor der Strafrichterin zu verantworten und wurde für schuldig befunden.

Bereits 2018 war die Gastronomin zu 1. 800 Euro verurteilt worden, weil Lebensmittelkontrolleure in Kühltruhen Lebensmittel entdeckt hatten, die abgelaufen waren. Die Truhen befanden sich zudem in einem unhygienischen Zustand. Im ersten Strafprozess wurde der Frau klar gemacht, dass sich das nicht wiederholen dürfe.

Trotzdem gab es einen Rückfall: Bei zwei Kontrollen entdeckten Lebensmittelkontrolleure im Juni und im August erneut in Kühlbereichen des Betriebes Lebensmittel, deren Haltbarkeitsdaten um mehrere Jahre überschritten waren - sie stammten zum Teil aus dem Jahr 2012.

„Mir tut das unendlich leid“

Da die Lebensmittelkontrolleure 2017 die damals gefundenen verdorbenen Waren entsorgt hatten, kam die Frage auf, woher die nun entdeckten abgelaufenen Lebensmittel herkamen.

Die Gastwirtin zeigte sich einsichtig und versicherte: „Mir tut das unendlich leid. Das ist mir so durchgerutscht. Das habe ich übersehen.“ Die Ware sei wohl von einer Truhe in die andere gewandert.

Der Staatsanwalt hielt ihr vor: „Wenn Ihnen das alles zu viel wird, machen Sie doch dicht.“ Seiner Meinung nach sei das Geschehen schon nicht mehr als ein Versehen einzustufen. Er machte der Gastronomin deutlich, dass sie im Fokus der Lebensmittelüberwachung stehe.

Als Zeugin gab eine Lebensmittelkontrolleurin an, dass Ware zum Teil erneut in unhygienischem Zustand entdeckt worden seien. Die Gastwirtin bat: „Geben Sie mir noch eine Chance!“ Zudem sicherte sie zu, in Zukunft alles besser machen zu wollen.

Staatsanwalt beantragt sechs Monate Gefängnis

Der Staatsanwalt wies darauf hin, dass die Angeklagte im ersten Strafprozess eindringlich ermahnt worden war, in Zukunft Zustände wie von die den Lebensmittelkontrolleuren entdeckten nicht mehr einreißen zu lassen. Bei der Frage, wie auf die Angeklagte nun einzuwirken sei, war der Anklagevertreter der Meinung, dass nunmehr eine Freiheitsstrafe unabdingbar und eine Bewährungschance nicht vertretbar sei. Es gehe um die Gesundheit von Menschen. Aus diesem Grund beantragte der Staatsanwalt sechs Monate Gefängnis ohne Bewährung.

„Ich werde alles dafür tun, dass so etwas nicht mehr passiert“, versprach die Frau, die angesichts des Antrages auf eine Freiheitsstrafe doch betroffen schien. Die Strafrichterin sagte, dass sie bei der Angeklagten sehr wohl Einsichtigkeit darüber sehe, dass ihr Verhalten falsch gewesen sei. Sie machte der Verurteilten klar: „Wenn ab heute noch was passiert, ist eine Freiheitsstrafe möglich. Und ob es dann eine Bewährungschance gibt, ist fraglich.“

Lebensmittel mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum hätten im Gaststättengewerbe nichts zu suchen, sagte die Richterin der Sykerin. Die Gastwirtin nahm das Urteil an. Der Staatsanwalt gab noch keine Erklärung darüber ab, ob er Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen wird.

