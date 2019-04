Syker Fotografin gewinnt wichtigsten Portrait-Wettbewerb Europas

Syke - Von Michael Walter. Was Anna Müller da geschafft hat, dürfte so schnell niemand toppen. Die 21-jährige Fotografin hat den Live-Foto-Wettbewerb beim Jahrestreffen des Bund der Professionellen Portraitfotografen (BPP) in Köln gewonnen. Dabei hat sie sich gegen international renommierte Kollegen mit zum Teil jahrzehntelanger Berufserfahrung durchgesetzt. Und das Tüpfelchen auf dem i ist dabei: Anna Müller ist noch in der Ausbildung.

Von der Bedeutung dieses Preises in der Branche und von der Konkurrenz her, die sie dabei hinter sich gelassen hat, könnte man ihren Titel in etwa vergleichen mit „jüngste Wimbledon-Siegerin aller Zeiten“. Der BPP ist eine der größten und bedeutendsten Fotografenvereinigungen in Europa. Und für den Wettbewerb, den Anna Müller gerade gewonnen hat, kann man sich nicht melden. Man wird dazu berufen. Das beschränkte sich in diesem Jahr auf fünf handverlesene Fotografen aus der Schweiz, den Niederlanden und Deutschland,

„Anna hat sich letztes Jahr auf der BPP-Convention gewissermaßen dafür qualifiziert“, erzählt ihr Arbeitgeber und Ausbilder Matthias Strohmeyer, der in Syke an der Schloßweide ein Fotostudio betreibt. 2018 hatte Anna in einer anderen Wettbewerbskategorie mit einem eingereichten und im Studio bearbeiteten Portraitfoto gewonnen. „Der Live-Wettbewerb ist nochmal eine ganze Klasse schwerer“, erzählt sie.

Die Aufgabe erfuhr Anna erst eine Woche vor dem Wettbewerb. Sie lautete: Eine sechsköpfige Band fotografieren, ein Konzertplakat und ein dreiseitiges CD-Booklet erstellen und damit eine kleine Geschichte erzählen. Und das alles in 55 Minuten. Die besondere Schwierigkeit dabei: Der Hintergrund war nur 2,75 Meter breit. „Das ist nicht viel Platz für sechs Personen.“

+ Das CD-Booklet erzählt eine kleine Geschichte. © Design und Fotos: Anna Müller

Am Freitag bekam sie das Thema, am Wochenende machte sie sich ein paar Gedanken dazu, und am Montag probierten sie und ihre Kollegen die Umsetzung aus. „Nichts hat funktioniert“, erzählt Anna. „Nichts sah gut aus.“

Erst am Donnerstag, also einen Tag vor der Anreise, hatte sie die Lösung: „Wir haben dann einfach ein Loch in den Hintergrund gerissen und die Menschen dahinter gestellt. Dadurch mussten sie sich ganz automatisch eng aufstellen, so dass die nötige Dynamik ins Bild kam.“

Alles klappte wie am Schnürchen

Beim Wettbewerb klappte dann alles wie am Schnürchen. „Anna war vollkommen souverän“, sagt Matthias Strohmeyer, der ihr als Beleuchter assistiert hatte. Und das vor einem Fachpublikum und einer Jury, bei der jeder mehr Berufserfahrung auf dem Buckel hatte als Anna Lebensjahre.

Mit etwa einem Drittel floss auch die Performance in die Wertung ein. Also der Umgang mit der Technik und den zu fotografierenden Menschen. Anna bekam 28,4 von 30 möglichen Punkten. „Sie hat sich von nichts aus der Ruhe bringen lassen. Die Jury war total von ihr geflasht“, sagt Matthias Strohmeyer. „Ihre Mitbewerber lagen bei 17, 19 und 23 Punkten.“

+ Das Loch im Hintergrund erwies sich als Lösung aller Platzprobleme und Schlüssel zum Erfolg. © Design und Foto: Anna Müller

Für das Booklet verwendete Anna ein Foto von den beiden Gründern der Band und ein zweites, auf dem die vier übrigen Mitglieder in der Rehenfolge stehen, in der sie zu der Band dazugestoßen waren. Und als zentrales Element nahm sie ein Solobild des Sängers.

Die grundlegenden Layouts hatte Anna vorab erstellen dürfen. Somit musste sie die Bilder nur noch ausladen und in die Formen laufen lassen. „Großartig nachbearbeitet hab ich sie nicht mehr. Nur ein paar Glanzstellen weggemacht.“ Zwölf Minuten vor Ablauf der Zeit war sie fertig.

Da war es Mittag. Gegen 18 Uhr gab die Jury dann vor Publikum die Ergebnisse bekannt. Matthias Strohmeyer: „Da machte es auf einmal Puff – und wir haben uns in den Armen gelegen und geheult.“

„Etwas Vergleichbares gibt es nicht“

Jetzt, mit etwas Abstand, sagt Strohmeyer: „Das ist der wichtigste Preis in Europa. Etwas Vergleichbares gibt es nicht. Der Preis kann Anna Türen öffnen. Das wird er wohl auch. Aber das kommt nicht von allein. Sie muss dafür was tun.“

In welche Richtung das gehen könnte? „Schwierige Frage“, sagt Anna Müller. „Erstmal will ich die Ausbildung abschließen. Im Mai ist Prüfung.“ Und dann? Möglicherweise zieht es Anna in die USA. „Mein Lieblingsziel. Da war ich schon fünfmal. Ein Jahr in LA und mich da als Fotografin versuchen – das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Ich muss mich jetzt erstmal sortieren und nachdenken, was ich eigentlich wirklich will.“