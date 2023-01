Syker Diakonie-Bus fährt in Ghana Schüler statt Senioren

Von: Horst Meyer

Einsatz in Accra: Nach einer Odyssee und einem Umbau ist der Bus mittlerweile an seinem neuen Einsatzort angekommen. © Privat

Der ehemaliger Kleinbus der Syker Diakonie Tagespflege ist nun in Ghana im Einsatz. Dort unterstützt das Fahrzeug die Hilfsorganisation „Shepherd‘s Heard“ (Herz des Hirten). Kinder und Beteiligte danken für die Hilfe aus Deutschland.

Syke – Eine unendliche Geschichte hat vor Kurzem ihr glückliches Ende gefunden. Der ehemalige Heiligenfelder Pastor Georg Buisman berichtete jetzt, dass der im Dezember 2021 von der Syker Diakonie Tagespflege ausgemusterte und Ghana gespendete Kleinbus (wir berichteten) seit Ende November dort im Einsatz ist. In Syke diente der Bus zum Transport von betagten Mitbürgern zur Tagesbetreuung in der Diakoniestation. In Accra transportiert er Grundschüler zur Schule.

Die nicht staatliche Organisation „Shepherd´s Heart“ (Herz des Hirten), die seit Jahren von der Kirchengemeinde Heiligenfelde unterstützt wird, musste sich gedulden, bevor das sehnsüchtig erwartete Geschenk zur Verfügung stand. Zunächst waren in Heiligenfelde noch einige Wartungsarbeiten fällig.

Abfahrt in Syke: Vor gut einem Jahr startete der Bus der Diakonie-Tagespflege auf seine große Fahrt in Richtung Ghana. © Jantje Ehlers

Mitte Februar 2022 kam der Bus dann im Hamburger Hafen an und wurde zunächst bei einer Spedition untergestellt. Ende Februar ging´s dann mit dem RoRo-Schiff „Grande Congo“ in Richtung Afrika. Wie später in Erfahrung gebracht wurde, mit Zwischenstopp in Antwerpen. Dort kam der Bus auf ein anderes Schiff, mit dem er einen Monat später dann auch tatsächlich in Tema, dem Hafen von Accra, in Ghana ankam.

Die Zollauslösung nahm dann geraume Zeit in Anspruch. Anschließend war das Fahrzeug für den Personentransport in Ghana umzurüsten. Fenster mussten zum Öffnen umgebaut werden. Die vorhandenen Sitzreihen wurden durch schmalere mit mehr Sitzplätzen ersetzt, sodass nun mehr als bisher neun Personen Platz finden.

Erst der Umbau – dann ein Defekt

Eigentlich hätte der Bus dann Mitte des Jahres zum Einsatz kommen können. Eigentlich! Eine Fehlbedienung sorgte aber dafür, dass die Einspritzpumpe im Motor ihren Dienst versagte. Die Beschaffung eines passenden Ersatzteils habe wegen gestörter Lieferketten aufgrund von Corona und Verteuerungen durch den Ukraine-Krieg erhebliche Zeit in Anspruch genommen.

Pastor Thomas Okyere von „Shepherd´s Heart“ freut sich zusammen mit den Kindern, dass der Weg zur Schule durch den Bus erheblich erleichtert wurde. Ursprünglich sollten Spiel-, Lern- und Fußballmaterialien im Bus nach Ghana geliefert werden. Mittlerweile hatten sich aber die Transportbedingungen geändert, sodass für diese Materialien ein anderer Weg gefunden werden musste. Diese Materialien trafen dann auch erst kurz nach Ankunft des Busses in Accra ein.

In Syke fanden bis zu neun Passagiere Platz im Bus – in Accra wurden die zwei Sitzreihen durch vier schmalere ersetzt, sodass mehr Kinder transportiert werden können. © Privat

Sie finden im Kindergarten und im Fußballverein von „Shepherd´s Heart“ neue Verwendung. Thomas Okyere berichtet außerdem, dass die Inflation in Ghana mittlerweile zwischen 30 und 40 Prozent beträgt. Das Leben ist dadurch nach seinen Worten noch viel stärker als bei uns in Europa teurer geworden. Ein Problem insbesondere für die ärmeren Bevölkerungsschichten.

Da kommen die Spenden aus Syke und Heilgenfelde gerade zur rechten Zeit. Pastor Georg Buisman dankt allen hier Beteiligten für ihr Engagement zugunsten des Partnerprojekts in Ghana.