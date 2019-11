Syker Blechwaren stellt Insolvenz-Antrag - Betrieb läuft vorerst weiter

46 Mitarbeiter betroffen

Syke – Die Syker Blechwaren GmbH hat beim zuständigen Amtsgericht in Syke einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Dies teilte die Verdener Anwaltskanzlei Willmer Köster am Montagabend in einer Presseinformation mit.