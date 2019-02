Georg-Hoffmann-Straße: Bauausschuss stimmt für B-Plan - und damit anders als der Ortsrat

So könnte die geplante Bebauung an der Georg-Hoffmann-Straße aus Richtung Osten aussehen - also von der Rückseite des Grundstücks. Ist das zu hoch und zu massiv für Syke? Diese Frage blieb im Bauausschuss unbeantwortet. Einig war sich das Gremium jedoch: So kurz vor Ende des laufenden Spiels könne man nicht mehr die Regeln ändern. Der Ausschuss empfahl den Bebauungsplan zum Beschluss - und votierte damit gegen den Syker Ortsrat. Das letzte Wort hat nun der Rat der Stadt.

Syke - Von Michael Walter. Im laufenden Spiel die Regeln zu ändern, ist ein sicherer Weg, Investoren aus der Stadt zu treiben - da war sich der Bauausschuss am Mittwochabend grundsätzlich einig. Und deshalb empfahl er am Ende auch den Bebauungsplan Südlich der Georg-Hoffmann-Straße zum Beschluss durch den Rat. Das allerdings schon nicht mehr ganz so einig, sondern mit 5:2 Stimmen bei zwei weiteren Stimmen Enthaltung.

Der Fachausschuss votierte damit anders als zwei Tage zuvor der Syker Ortsrat. Der hatte den Bebauungsplanentwurf als zu groß und zu massiv einstimmig abgelehnt.

Die Entscheidung des Ortsrats stieß im Bauausschuss allgemein auf Unverständnis. Vor allem angesichts der langen Vorlaufzeit - die Bebauung des ausgewiesenen Bereichs neben dem BBS-Parkplatz ist bereits seit 2013 in der politischen Diskussion - und des fortgeschrittenen Planungsstands: Entwurf und Satzung sind ausführlich vorberaten und im Grunde beschlussreif. Stadtplaner Wolfram Schneider sprach die letzten bisher noch offenen Fragen an: „Die Entwässerung des Grundstücks ist geregelt und vom Landkreis bereits genehmigt. Grünbereiche kann man auch ohne ausdrückliche Festsetzung im B-Plan gestalten.“ Zumal, wie Schneider betonte, der Investor sich in dieser Hinsicht immer als sehr kooperativ erwiesen habe.

Das Syker Unternehmen Zelle Immobilien möchte auf dem Grundstück insgesamt 58 Wohnungen in fünf Gebäuden unterschiedlicher Größe bauen.

Die Kritik aus dem Ortsrat an der Größe der geplanten Gebäude konnte der Ausschuss quer durch die Fraktionen nicht nachvollziehen. Wilken Hartje (CDU): „Der Rat hat 2005 schon gesagt, dass dort eine größere Bebauung passen könnte.“ Christian Flor (FWG): „Den Aufstellungsbeschluss für diesen Bebauungsplan hatten alle Gremien einstimmig gefasst. Der Rat hat den Durchführungsvertrag einstimmig beschlossen. Da steht bereits drin, wieviel Wohnungen dort entstehen sollen.“ Reinhard Hansemann (FDP): „Der Plan ist gut. Da warten Leute sehnsüchtig drauf.“ Auch Heinz-Jürgen Michel (Grüne) räumte all das ein, gab aber zu bedenken: „Das heißt ja nicht, dass wir automatisch dem ersten Entwurf zustimmen müssen.“

Lediglich die SPD-Vertreter im Ausschuss hielten sich zurück. Von den Sozialdemokraten war die Kritik im Ortsrat hauptsächlich ausgegangen, aber auch von Grünen und FWG geteilt worden. Jetzt enthielten sich die SPD-Mitglieder der Stimme, die Grünen votierten dagegen. Sie hätten den Entwurf lieber nochmal diskutieren wollen.

Jetzt liegt es am Rat der Stadt, auf seiner Sitzung am 14. Februar das Bauvorhaben endgültig zu beschließen.

Das gilt auch für die Schaltzeiten für die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet. Folgt der Rat dabei der Empfehlung seines Fachausschusses, bleibt alles so, wie es derzeit ist: Der Bauausschuss sprach sich deutlich gegen eine Verlängerung der Beleuchtungszeiten aus.

Grundsätzlich gehen im Stadtgebiet um Mitternacht die Lichter aus und morgens um 6 Uhr wieder an. Dann leuchten sie so lange, bis das Tageslicht einem Messwert von 25 Lux entspricht. Um die 15 Prozent aller Laternen im Stadtgebiet leuchten laut Bauamtsleiter Hein Sievers aber deutlich länger. Etwa auf ausgewählten Straßen zu den Bahnhöfen in Syke und Barrien oder zu Gewerbegebieten. „Und an besonderen Straßenkreuzungen brennen sie die ganze Nacht.“

Der Ausschuss betonte mehrfach, diese 2012 so beschlossene Regelung sei völlig ausreichend und es gebe keinen Grund, sie zu ändern.