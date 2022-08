Syker Autor Hendrik Lambertus spricht über seinen „Zauberflöte“-Roman und weitere Projekte

Von: Frank Jaursch

Teilen

Hendrik Lambertus mit dem dritten Band der „Tollkühne Bücher“-Reihe. Sie ist ab Dienstag im Buchhandel erhältlich. © Anne Lambertus

Seit er im Jahr 2018 seinen ersten Roman veröffentlichte, hat Hendrik Lambertus einen festen Platz in der deutschen Autorenszene. Zuverlässig liefert der Syker Schriftsteller mehrere Werke im Jahr ab.

Syke – Mit einem Buch zur Filmadaption der Mozart-Oper „Die Zauberflöte“ hat der 43-Jährige jetzt Neuland betreten. Im Interview spricht er über seine Projekte. Die Fragen stellte Frank Jaursch.

Hendrik Lambertus, eine Fantasy-Geschichte über lebende Bücher, ein historischer Roman mit norddeutschem Setting und eine Film-Adaption: Das sind gleich drei vollkommen unterschiedliche Genres, in denen Sie in den kommenden Monaten Bücher veröffentlichen. Wie machen Sie das? Oder konkreter: Wie schaffen Sie das?

Ich schätze es sehr, als Autor in verschiedenen Genres arbeiten zu dürfen und mich nicht spezialisieren zu müssen – die Welt ist so interessant, und ich liebe es, mich in neue Themen einzuarbeiten! Dabei sehe ich die Themen meiner Bücher gar nicht als so sehr unterschiedlich an: Für mich ist der gemeinsame Oberbegriff „Fantastik und Historisches für junge und ältere Leserinnen und Leser“, das deckt das meiste ganz gut ab.

Und was das Schaffen angeht: Mir tut es gut, wenn ich abwechselnd an unterschiedlichen Projekten arbeiten kann. Das macht den Kopf frei, wenn ich zum Beispiel bei einem historischen Roman gerade nicht gut weiterkomme und stattdessen erst mal ein Weilchen an einem Kinderbuch arbeiten kann. Durch die Wechsel entdeckte ich immer wieder neue Perspektiven, und die Projekte befruchten sich in gewisser Weise gegenseitig.

Setzen Sie sich eigentlich morgens an den Schreibtisch und arbeiten diszipliniert bis 18 Uhr durch, oder reagieren Sie spontan auf Ideen und die Muse, die Sie küsst?

Ich habe das Glück, dass unser Tagesplan als Familie auch ganz gut meinem „Biorhythmus“ beim Arbeiten entspricht: Ich bin am stärksten vormittags und in den Abendstunden, nachmittags hänge ich oft etwas durch. Entsprechend arbeite ich meist in der ersten Tageshälfte, wenn die Kinder in der Schule sind, und dann am Abend wieder, der Nachmittag ist eher Familien- und Haushaltszeit. „Musenküsse“ in Form von Ideen halten sich natürlich nicht an einen Stundenplan, darum achte ich darauf, immer etwas zum Schreiben in Griffweite zu haben. Und manche Ideen brauchen einfach ihre Zeit und müssen reifen, zum Beispiel beim Spazierengehen, Kücheputzen oder Joggen.

Besonders ungewöhnlich ist dabei sicher die Arbeit am Buch zum Roland-Emmerich-Film „The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte“. Wie ist es zu diesem Auftrag gekommen?

Das war eine Anfrage vom Ueberreuter-Verlag: Sie hatten die Lizenz für das Buch zum Film erworben und haben nun bei ihren Autorinnen und Autoren nach einer Fantasy-affinen Person für die Umsetzung gesucht. Ich freue mich sehr, dass sie dabei auf mich gekommen sind, weil ich von Jugend an Opern-Fan bin, das Projekt kommt mir also sehr entgegen!

Erzählen Sie darin nur lose die Handlung des Films von Roland Emmerich nach, oder mussten Sie sich strikt am Drehbuch orientieren? Wie viel Lambertus steckt in dem Buch?

Bei der Arbeit am Buch hatte ich das englische Drehbuch als Grundlage, ohne den Film zu kennen, der da noch in der Produktion steckte – das war schon eine ganz eigene Herausforderung … Glücklicherweise teilt der Verlag meine Sicht, dass Buch und Film sehr unterschiedliche Medien sind, die jeweils eine andere Vorgehensweise brauchen.

Dadurch hatte ich gewisse Freiheiten, zum Beispiel einzelnen Figuren etwas mehr Spotlight zu verleihen oder auch zusätzliche Dialoge für mehr Hintergrund zur Handlung einzuführen. Natürlich dürfen meine eigenen Zutaten trotzdem nicht dem widersprechen, was im Endeffekt auf der Leinwand zu sehen ist, und der „Spirit“ des Films muss bewahrt werden. Besonders herausfordernd war es dabei, dass ich die Handlung ja aus der Innensicht der Figuren schildere, während der Film Bilder „von außen“ zeigt.

Dadurch musste ich mir viele Gedanken zur Motivation und dem Innenleben der Figuren machen und stand teilweise vor einer Art „Puzzle-Aufgabe“, das dann mit den Filmbildern zusammenzubringen. Spannend war es dann, als ich im Mai den Film zum ersten Mal in Berlin sehen durfte! Da habe ich vorher ganz schön geschwitzt, ob das Filmerlebnis auch zu meinem Roman passt; zum Glück war das der Fall, und ich musste im Anschluss nur einige Details anpassen.

War es mitunter frustrierend, nicht alle eigenen Ideen zum Plot so umsetzen zu können, wie Sie es von Ihren anderen Projekten gewohnt sind?

Ja, die festen Vorgaben durch das Drehbuch waren in der Tat ungewöhnlich, und natürlich stand ich auch immer wieder an einem Punkt, wo ich persönlich etwas anders gemacht hätte. Auch musste ich mit Änderungen beim Filmprojekt umgehen und zum Beispiel den Anfang der Geschichte im Nachhinein noch einmal umschreiben, so etwas ist ja im Vorfeld gar nicht planbar. Andererseits arbeite ich aber auch ganz gerne mit Vorgaben und sehe es dann als Herausforderung an, daraus trotzdem etwas Befriedigendes, Eigenes zu machen – Beschränkungen können ja auch förderlich für die Kreativität sein, weil sie zu neuen Denkansätzen zwingen.

Am kommenden Dienstag, 16. August, erscheint die dritte Mission der „Tollkühnen Bücher“. Die Reihe über lebende Bücher, die von Menschen unerkannt als Agenten über ihre schlafenden Artgenossen wachen, quillt förmlich über vor abgedrehten Ideen. Ist dieses Talent nicht in Kinderbüchern verschenkt? Oder anders gefragt: Wann erscheint der erste Lambertus in einem Universum wie Terry Pratchetts Scheibenwelt? Gibt es ein Genre, das Sie niemals betreten würden? Oder eines, an das Sie sich (noch) nicht rantrauen?

Hui, so ein reiches Erzähluniversum wie Pratchetts Scheibenwelt wäre ja ein lebensfüllendes Angehen – allein die Erwähnung im selben Satz ist ja schon ein Kompliment! Ich finde aber auch nicht, dass schräg-bunte Ideen für Kinderbücher „verschenkt“ sind. Im Gegenteil, in diesem Genre schreibe ich sogar besonders gerne, und Kinder sind auch mein Lieblingspublikum, weil sie einerseits begeistert mitgehen und andererseits auch schonungslos ehrliche Rückmeldungen geben.

Außerdem habe ich den Eindruck, dass man sich in der Kinder- und Jugendfantasy stärker mit ungewöhnlichen Ideen „austoben“ darf, während die Fantasy „für Erwachsene“ stärker durch Konventionen und Erwartungen geprägt ist, denen eine Geschichte entsprechen sollte. Wobei ich natürlich auch sehr gerne Fantasy „für Große“ schreibe und dabei auch die spezielleren Ideen nicht zurückhalte!

Was die Genres angeht: „Realistische“ Gegenwartsgenres wie zum Beispiel Krimi oder Romance liegen mir nicht ganz so sehr. Ich habe aber kein Problem damit, wenn meine fantastischen und historischen Sachen Anteile davon enthalten, und ich könnte mir durchaus vorstellen, mal etwas in diesem Bereich zu machen, wenn ich die Genre-Elemente ein bisschen spielerisch durcheinanderwerfen darf.

Ihr erster historischer Roman „Das Erbe der Altendiecks“ entführte den Leser in die Welt der Uhrmacherei. Im November erscheint nun „Der Zorn der Flut“. In welches Jahrhundert geht es diesmal? Und was erwartet die Leser bei dieser Zeitreise?

„Der Zorn der Flut“ spielt im 14. Jahrhundert, genauer gesagt rund um das Jahr 1362. Damals ist die Marcellusflut über die Küsten Norddeutschlands hereingebrochen, eine Jahrhundertflut, die viele tausend Menschenleben gekostet und die Gestalt der Küste für immer verändert hat.

Unter anderem hat sie die legendäre Hafenstadt Rungholt verschlungen. Diese Naturkatastrophe brachte viele soziale und wirtschaftliche Umbrüche mit sich, und im Buch geht es darum, wie diverse Menschen aus verschiedenen Ständen, deren Schicksal miteinander verwoben ist, mit dieser extremen Krisensituation umgehen.

Was ist das für ein Gefühl – in tausenden Haushalten in Deutschland einen Platz im Bücherregal gefunden und zur Unterhaltung in den Familien beigetragen zu haben?

Zu wissen, dass viele Menschen meine Bücher gelesen haben und weiterhin lesen, ist einfach nur schön! Manchmal berichten mir Freundinnen und Freunde, dass sie jemanden mit einem Buch von mir im Wartezimmer oder in der Bahn gesehen haben, das versüßt mir immer sehr den Tag! Ich hoffe jedenfalls, dass meine Geschichten Freude machen, denn nach meinem Gefühl sind sie das, was ich geben kann.

Verraten Sie uns noch Ihre Pläne für die kommenden Monate und Jahre?

Ich habe gerade ein Kinderbuch mit einem ganz anderen Ansatz fertig geschrieben, das im kommenden Jahr erscheinen wird und interessant für Menschen ist, die gerne spielen. Außerdem recherchiere ich aktuell für den nächsten historischen Roman und arbeite an einem neuen Fantasy-Projekt für erwachsene Leserinnen und Leser. Mal gucken, auf was für Ideen ich noch so stoße … Es gibt immer so viel zu erzählen!

Szenenfoto aus „The Magic Flute“ mit Asha Banks, Iwan Rheon und Jack Wolfe. Der Film soll im November in die Kinos kommen. Lambertus hat die Buchumsetzung für die filmische Adaption von Mozarts „Die Zauberflöte“ geschrieben – eine Aufgabe, die der bekennende Opern- und Fantasy-Fan Lambertus gern übernahm. © Tobis