Syker Ausschuss diskutiert über Punktsystem für Kita-Plätze

Von: Michael Walter

Auf Betreuung in der Kita gibt es einen Rechtsanspruch. In welcher Form, das regeln die Kommunen über ihre Satzungen. © dpa

Nachmittagsbetreuung nur noch mit Nachweis des Arbeitgebers, dass die Arbeitszeit 14 Uhr überschreitet, Ferienbetreuung nur mit Arbeitgebernachweis, dass kein Urlaub genommen werden kann: So sieht es der aktuelle Entwurf für die neue Kita-Satzung vor, über den der Ausschuss für Schule, Kita, Jugend und Sport am Donnerstagabend berät. Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 17 Uhr.

Syke – Der erste Entwurf der neuen Satzung hatte in den vergangenen Monaten für Ärger auf Seiten betroffener Eltern gesorgt (wir berichteten). Vor allem, weil die Stadtverwaltung die seit vielen Jahren bewährte Geschwisterkinder-Regelung kippen wollte. Bisher gilt: Wer aktuell schon ein Kind in einer städtischen Kita hat, kann sicher sein, dass dort auch die jüngeren Geschwisterkinder einen Platz bekommen. Das wollte die Verwaltung ändern: Mit dem Argument, mehr Gerechtigkeit zu schaffen, hätten sich alle Eltern jedes Jahr erneut um Kita-Plätze für ihre Kinder bewerben müssen.

Da es einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung gibt, hätte diese Änderung zwar nicht ganz so eine Brisanz gehabt, wie es sich zunächst anhört: Es wäre vor allem um die Nachmittagsbetreuung für die Barrier Grundschulkinder gegangen. Dort bietet die Stadt noch einen Hort und einen „pädagogischen Mittagstisch“ mit etwas kürzeren Betreuungszeiten an. Beides sind freiwillige Leistungen der Stadt, für beides besteht hohe Nachfrage, von der die Stadt nicht weiß, wie sie sie erfüllen soll, und für beides besteht keinerlei Rechtsanspruch.

Nachweis erfolgt über eine Bescheinigung des Arbeitgebers

Der neue Satzungsentwurf sagt dazu: „Ein Bedarf auf Betreuung besteht, wenn die Sorgeberechtigten während der angemeldeten Betreuungszeiten berufstätig sind.“ Der Nachweis erfolgt über eine Bescheinigung des Arbeitgebers. Für Eltern von Kita- und Krippenkindern würde die neue Satzung bedeuten: Ihre Kinder bekommen einen Platz. Punkt. In welcher Kita und für welche Zeiten, wäre aber mehr oder weniger Glückssache.

Der Rechtsanspruch wäre damit abgedeckt. Die Vergabe der konkreten Kita-Plätze würde über ein Punkte-System geregelt. Punkte gibt es etwa für „Berufstätigkeit je Sorgeberechtigten“ und da für Vollzeit mehr als für Teilzeit. Alleinerziehende bekommen Bonuspunkte, Geschwisterkinder ebenso. Und so weiter.

Eltern können bei der Anmeldung Wunsch-Kitas angeben

Bei der Anmeldung können Eltern wie schon bisher bis zu drei Wunsch-Kitas angeben. Reichen in Wunsch-Kita Nummer eins die Punkte nicht für einen Platz, wird in Nummer zwei und Nummer drei gesucht. Gibt es auch dort keinen Platz, kommen alle anderen Kitas in Frage. „Bei Punktgleichheit werden ältere vor jüngeren Kindern aufgenommen“, heißt es im Entwurf. Für alle gilt aber dabei: „Betreuungsplätze nach 14 Uhr können nur bei Bedarf belegt werden.“ Etwa wenn die Eltern nach 14 Uhr arbeiten oder lernen oder studieren. „Eine entsprechende Arbeitgeber- beziehungsweise Schulbescheinigung ist der Anmeldung beizufügen.“

Die Kindertagesstätten sind an 18 Werktagen in den Sommerferien und an fünf Werktagen in den Weihnachtsferien geschlossen. Die Stadt bietet tageweise eine Ferienbetreuung an. Laut der neuen Satzung aber nur noch bei „nachgewiesenem“ Bedarf. Das heißt: Wenn „vom jeweiligen Arbeitgeber ein aktueller schriftlicher Nachweis vorgelegt wird, dass in dem konkreten Zeitraum kein Urlaubsanspruch besteht beziehungsweise der Urlaub nicht genommen werden kann“.