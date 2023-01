Syke weiht Gedenktafel am Standort der ehemaligen Synagoge ein

Von: Michael Walter

Teilen

Bürgermeisterin Suse Laue und Stadtarchivar Hermann Greve weihten zum Holocaust-Gedenktag eine Stele an der Gesseler Straße 9 ein. An dieser Stelle stand 171 Jahre lang die Synagoge der jüdischen Gemeinde. Erst 1977 wurde sie abgerissen. Seitdem erinnerte nichts mehr daran. © Michael Walter

Die Stadt Syke hat 46 Jahre nach dem Abriss der ehemaligen jüdischen Synagoge an deren Standort, Gesseler Straße 9, eine Gedenktafel eingeweiht.

Syke – Syke hatte mal eine Synagoge. Das ist jetzt erstmal nichts außergewöhnliches – viele kleine Städte hatten bis zur Nazi-Zeit jüdische Gemeinden. Die Syker Synagoge stand aber noch bis 1977. Dann wurde sie abgerissen. Und seitdem erinnerte nichts mehr daran, dass es sie überhaupt jemals gegeben hatte. 46 Jahre lang. Bis jetzt.

Ersten jüdischen Bewohner Sykes werden um 1730 nachgewiesen

Freitag, am Holocaust-Gedenktag, weihte Bürgermeisterin Suse Laue gemeinsam mit Vertretern der örtlichen Politik eine Stele mit einer Gedenktafel ein. Sie steht auf dem Bürgersteig vor der Gesseler Straße 9. Vor dem Grundstück, auf dem 171 Jahre lang die Synagoge gestanden hat. Wobei sie die letzten vier Jahrzehnte keine Synagoge mehr war, sondern eine Scheune. Stadtarchivar Hermann Greve fasste vor den Teilnehmern der kleinen Feier die Geschichte der jüdischen Gemeinde und ihrer Synagoge zusammen.

Seit dem Mittelalter sind Juden gegenüber Christen fast immer benachteiligt worden: Sie durften die meisten Berufe nicht ausüben und auch ihren Wohnort nicht frei wählen. Für Syke sind die ersten jüdischen Bewohner um 1730 nachgewiesen.

Mit der französischen Besatzung unter Napoleon von 1803 bis 1813 wurden Juden gleichberechtigt. In vielen Orten waren es jüdische Händler und Unternehmer, die den Gemeinden durch Spenden das finanzielle Überleben sicherten, denn die Kommuenen mussten große Summen für die Besatzungskosten tragen. Quasi als Gegenleistung erlaubte man den jüdischen Gemeinden den Bau von Synagogen.

So muss es auch in Syke gewesen sein, folgert Hermann Greve aus den wenigen vorhandenen Quellen. Jedenfalls wurde 1806 an der heutigen Gesseler Straße die Synagoge als „Schul- und Bethaus“ gebaut.

Höchste jemals registrierte Zahl in Syke lebender Juden: 35 (1810 und 1895)

Auch wenn die kurze Phase der Gleichberechtigung mit der Niederlage Napoleons endetel und unter dem Königreich Hannover wieder die alten Beschränkungen galten, nahmen die jüdischen Gemeinden in den folgenden Jahrzehnte einen bedeutenden Aufschwung, blieben insgesamt aber immer noch klein. 1810 lebte in Syke 35 Juden – das ist die höchste jemals registrierte Zahl. 1824 waren es noch 26, im Jahr der „Reichsgründung“ 1871 waren es 27, dann 1895 noch einmal 35. Im Jahr der „Machtergreifung“ durch die Nazis 1933 lebten in Syke 21 Juden. Ab 1935 gerieten sie zunehmend unter Druck und litten unter der staatlich gesteuerten Judenverfolgung. Bis 1939 hatten fast alle Syker Juden ihren Heimatort verlassen. Die meisten waren nach Bremen gezogen, um in der Anonymität der Großstadt möglichst nicht aufzufallen.

Zu dieser Zeit war die Syker Synagoge längst verkauft. Im Sommer 1938 – also noch Monate vor der Pogromnacht – verkaufte die jüdische Gemeinde sie an einen Landwirt. „Der Kaufbetrag ist nicht bekannt“, sagt Hermann Greve. Aber: „Ich habe vor kurzem im Nachlass der Zimmerei Rippe ein Dokument gefunden. Auch der jüdische Friedhof an der Hohen Straße sollte verkauft werden. Dazu ist es aber nie gekommen.“ Greve folgert daraus, dass die jüdische Gemeinde zu dieser Zeit praktisch schon nicht mehr bestand.

Ehemalige Synagoge wurde Opfer der 1970er-Jahre-Mentalität und abgerissen

Da die Synagoge faktisch keine Synagoge mehr war, überstand sie auch die Pogromnacht am 9. November 1938. Der neue Eigentümer baute nebenan ein Wohnhaus und nutzte die ehemalige Synagoge als Scheune.

Sie stand bis 1977. Dann wurde sie abgerissen. „Das war die 70er-Jahre-Mentalität“, sagt Greve. „Da galten alte baufällige Gebäude als Schandfleck.“ Es hat aber auch keine Erinnerungskultur gegeben. Dass dort mal eine Synagoge war, war durchaus kein Geheimnis. „Natürlich hat da später niemand gerne drüber gesprochen.“

Auch heute hat so mancher anscheinend immer noch Probleme damit: Die Eigentümer des Hauses, das heute an der Stelle steht, waren nicht erbaut, dass die Stadt dort eine Gedenktafel aufstellen wollte. Sie hätten sie lieber anderswo gesehen. Weit, weit entfernt.