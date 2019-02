Veranstalter ziehen durchweg positives Fazit nach Gesundheitsmesse

Syke - Von Michael Walter. Draußen Aprilwetter, drinnen Bienenkorb - so könnte man ungefähr die Gesundheitsmesse umschreiben, zu der der Gesundheitskreis Syke für Samstag ins und ums Rathaus eingeladen hatte. Wer trockenen Fußes vom Rathaus ins Gemeindehaus oder zum Spieker auf der alten Posthalterei wollte, musste schon ein bisschen Glück haben, um die Pausen zwischen den vielen Regenschauern abzupassen.

Mehr als 60 Aussteller aus dem Bereich der alternativen und ganzheitlichen Gesundheitsangebote hatten die Organisatorinnen Alexandra Guillot und Wildtrud Henning zusammengebracht. Und um es vorwegzunehmen: Wenn darunter Hokuspokus war, fiel er nicht auf.

Wie berichtet, hatte im Vorfeld Grünen-Ratsherr Heinz-Jürgen Michel speziell drei Angebote aus dem Gesamtpaket so bezeichnet und als für das Rathaus unangemessen kritisiert. „Einer dieser drei Aussteller hat auf Grund dieser Kritik noch kurzfristig abgesagt“, sagt Wiltrud Henning. Die beiden anderen verloren sich geradezu in der Vielfalt von Entspannungs-, Bewegungs-, Ernährungs- und Beratungsangeboten.

Mit der Besucherresonanz waren die Veranstalterinnen rundum zufrieden: 350 Eintrittsbänder hatten Wiltrud Henning und ihr Team im Vorfeld angefertigt. Fast alle waren am frühen Nachmittag bereits weg.

Ein ganz besonderes Dankeschön verteilten die beiden Chef-Organisatorinnen in Form von Blumen an die Mitglieder des Gospelchors der Christuskirchengemeinde: Gleich zweimal war der am frühen Nachmittag mit jeweils rund 60 Mitgliedern zu einem kleinen Flashmob zusammengekommen. Zuerst hatte er im Rathaussaal gesungen und dann unmittelbar darauf noch einmal im Gemeindehaus. „Das war einfach wunderschön“, sagt Wiltrud Henning. „Und es passte so gut zu der positiven und freundlichen Stimmung, die hier herrscht. Einfach eine schöne Energie.“