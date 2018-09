Rat verabschiedet Heinfried Schumacher (SPD) aus der Kommunalpolitik

„Aber immer ein Erlebnis“

+ © Michael Walter Heinfried Schumacher nimmt die guten Wünsche für die Zukunft von Bürgermeisterin Suse Laue entgegen. © Michael Walter

Syke - Von Michael Walter. Kurz nach 20 Uhr ging am Donnerstag im Syker Ratssaal eine Ära zuende: Heinfried Schumacher nahm seinen Abschied von der Kommunalpolitik. Mehr als 40 Jahre hatte der Sozialdemokrat dem Rat der Stadt Syke angehört – mit Unterbrechung für eine Wahlperiode, in der er als Landtagsabgeordneter in Hannover war. Außerdem war Schumacher seit 1977 Mitglied des Kreistags in Diepholz.