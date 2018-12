Tradition seit 18 Jahren: Sternenhimmel-Eltern machen Theater für ihre Kinder

Syke - Von Horst Meyer. Ein Frosch, der bellt, eine Kuh, die vergeblich versucht, in den Hasenstall zu kommen, und ein brütendes Schwein – irgendwas stimmt da nicht auf dem Bauernhof. Das haben die Kinder schnell spitz gekriegt – und sich prächtig amüsiert über das Theaterstück, das ihnen ihre eigenen Eltern vorgespielt haben.

„Seit 18 Jahren spielen Eltern für Kinder der Kindertagesstätte Sternenhimmel im Dezember Theater“, erklärt Elke Tatje. Sie ist, wie auch ihre Kollegin Aldona Balcerek hauptamtliche Mitarbeiterin im Kindergarten. Beide haben die Eltern bei der Vorbereitung begleitet. Dieses Jahr fiel die Wahl auf die Geschichte „Was macht das Schwein auf dem Ei“ von Regine M. Ehlbeck.

Auch die Kulissen, immerhin wandfüllend im Mehrzweckraum des DRK-Seniorenheims am Steinkamp, haben die Eltern selbst gebaut. Eine Hundehütte, einen Kaninchenstall,... Für jedes Tier auf dem Bauernhof gibt es einen speziellen Ort auf der Bühne. Selbst für den Frosch findet sich ein angedeuteter Teich. Und das Schwein macht es sich in seiner Matschkuhle bequem. Die fantasievollen Tierkostüme stammen aus dem Fundus des Kostümverleihs von Bettina Precht aus Süstedt.

Seit Sommer haben die „Schauspieler“ einmal wöchentlich im Kindergarten geprobt. Jetzt bildeten die vier Vormittagsgruppen des Kindergartens das Premierenpublikum.

Acht Tiere leben auf dem Hof von Bauer Michel (Olaf Krömer). Als da wären: Bert der Hofhund (Dennis Lehmann), Frieder der Frosch (Fetije Topojani), Emma das Schaf (Denise Ball), Paule der Hase (Kerstin Krömer), Kuddel das Schwein (Diana Lange), Loretta das Huhn (Sandra Runge) sowie die Kühe Elsa und Betty (beides Barbara Hakkel).

Eines Morgens haben sie keine Lust mehr auf die tägliche Routine. Sie beschließen, zu tauschen. Das Schwein will ein Ei legen während das Huhn sich in der Matschkuhle suhlt. Der Hase übernimmt das Milch geben von der Kuh. Die versucht einen neuen Rekord aufzustellen und eine Möhre in unter zwei Sekunden zu verdrücken. Hofhund und Frosch tauschen ebenfalls. Abends müssen sie allerdings enttäuscht feststellen, dass das mit dem Tauschen nicht so ganz geklappt hat.

Aufmerksames stolzes Publikum

Die Kinder folgten der Handlung gespannt. Sie reagierten erschrocken, als der Frosch plötzlich anfing zu bellen und freuten sich, als die Kuh vergeblich versuchte, in den Hasenstall zu kommen. Sie halfen den Akteuren auf der Bühne im Chor weiter, wenn einmal eine Frage aufgeworfen wurde. Ein dankbares Publikum, das die Mühen der Eltern mit spontanen Reaktionen und Applaus belohnte.

Als Elke Tatje die Schauspieler am Ende vorstellte, fiel dann aus dem Publikum auch schon einmal ein stolzes „meine Mama!“

Diana Lange gehörte dem Ensemble bereits im letzten Jahr an. „Obwohl mein Kind den Kindergarten im Sommer verlassen hat, habe ich mich gerne wieder zur Verfügung gestellt. Es macht einfach Spaß, Kindern eine Freude zu bereiten“, schildert sie ihre Motivation. Barbara Hakkel – erstmals dabei – stellte nach der Vorstellung fest: „Jede Minute der Vorbereitung hat sich gelohnt. Die Kinder reagierten direkt und ehrlich. Jede Vorstellung wird anders sein. Das macht den besonderen Reiz aus.“

Die Nachmittagsgruppen und die Kinder aus dem Hort erleben die Vorstellung am Dienstagnachmittag. Mittwoch kommen vormittags Gruppen aus drei anderen Syker Kindergärten.

Die Kinder machten sich anschließend in Reih und Glied auf den Rückweg zur Bergstraße. Das Theaterstück wird sie sicherlich noch weiter beschäftigen. Insbesondere auch, weil jede Gruppe von den Schauspielern noch ein Geschenk überreicht bekommen hatte.