Kindergarten Farbenfroh: Richtfest mit Rekordverdacht

Syke - Von Michael Walter. Bis die ersten Kinder dort spielen, dürfte noch eine ganze Menge Zeit vergehen. Ein wichtiges Etappenziel ist jedoch schon erreicht: Freitag feierten die Stadt und die Lebenshilfe Richtfest beim Kindergarten Farbenfroh an der Ferdinand-Salfer-Straße.

Lebenshilfe-Geschäftsführer Volker Hinte wollte in seiner Ansprache gern „eine Lanze für das deutsche Handwerk brechen“. Nur 99 Tage hätten Maurer, Zimmerleute und Co. von der Grundsteinlegung bis zum Richtfest gebraucht und bei extremen Temperaturen körperliche Höchstleistungen erbracht. „Dafür höchstes Lob und großen Dank“, so Hinte.

Etwa 2,7 Millionen Euro investiert die Lebenshilfe in den neuen Kindergarten. Im nächsten Frühjahr soll alles fertig sein. Auf einem rund 5000 m² großen Grundstück entsteht eine Kindertagesstätte für fünf Gruppen: Zwei Krippengruppen für Kinder unter drei Jahren, eine integrative Kindergartengruppe und zwei Heilpädagogische Gruppen. Jedem Gruppenraum ist ein separater Differenzierungsraum angeschlossen. Nutzfläche: Zusammen gut 1100 m². Vier der fünf Gruppen existieren bereits. Sie sind derzeit in anderen Einrichtungen untergebracht. Für sie sei „die Zeit der Provisorien“ bald vorbei, so Hinte.

Flexibles Raumkonzept

Bürgermeisterin Suse Laue lobte vor allem das flexible Raumkonzept des neuen Kindergartens. Es ermöglicht laut Laue, dass sich die Räume mit wenig Aufwand anpassen lassen auf für die unterschiedlichen Bedürfnisse von Krippenkindern, Kindergartenkindern oder Kindern, die einer besonderen Förderung befürfen.

Auch der geplante Bewegungsraum wird in sich unterteilbar gebaut und kann als Mehrzweckraum genutzt werden.

Eine Spielstraße soll den Gruppen- mit dem Therapiebereich verbinden. Der Wirtschafts- und Verwaltungsbereich wird separat erschließbar und funktional abgetrennt. Der Baukörper trennt den Eingangsbereich von der Außenspielfläche und umschließt dort einen großen Innenhof.