Syke statt Seemannsmission: Gianna Leja ist die neue Diakonin

Von: Michael Walter

Gianna Leja ist 24 und mit 1,84 Metern die Kleinste in ihrer Familie. Und sie ist die neue Diakonin für Syke, Barrien und Heiligenfelde. © Michael Walter

Gianna Leja ist die neue Diakonin für Syke, Barrien und Heiligenfelde. Die 24-Jährige wird sich auch der Jugendarbeit im Kirchenkreis widmen.

Barrien – Es gibt Momente, da kommt man an einen Ort, wo man noch nie zuvor gewesen ist, trifft dort auf Leute, die man nie zuvor gesehen hat, und hat trotzdem das Gefühl, als wäre man gerade nach Hause gekommen. So ungefähr muss es für Gianna Leja gewesen sein, als sie ihr Bewerbungsgespräch in Syke hatte. Gianna Leja ist die neue Diakonin für die drei Kirchengemeinden Syke, Barrien und Heiligenfelde.

Gianna Leja fängt zwei Wochen nach der Zusage vom Kirchenkreis in Syke an

Gerade mal vier Wochen ist es jetzt her, dass die 24-Jährige bei Superintendent Jörn-Michael Schröder zum Vorstellungsgespräch antrat. Einen Tag später hatte sie die Zusage. Sie musste erst mal eine Nacht drüber schlafen, erzählt sie. Denn es war nicht die einzige Zusage. Parallel hatte sie sich auf eine Stelle als Diakonin bei der Seemannsmission in Kiel beworben und dort ebenfalls den Zuschlag gekriegt. Dass sie Syke genommen hat, war vor allem eine Bauch-Entscheidung. „Ich hab mich von Anfang an sehr wohlgefühlt“, sagt sie. Und dieses Gefühl hat sich sogar noch verstärkt, nachdem sie zwei Wochen später ihren neuen Job angetreten hat.

Ein bisschen überstürzt ist das alles für sie gekommen. Im Moment wohnt sie noch provisorisch in Gödestorf. Eine eigene Wohnung ist in Aussicht, die Zusage steht aber noch aus.

Gianna Leja hat vier Jahre lang in Hannover Religionspädagogik und Soziale Arbeit studiert. Auf den Bachelor-Abschluss folgte ein Anerkennungsjahr in Lüneburg. Damit ist sie jetzt Diakonin mit staatlicher und kirchlicher Anerkennung.

Mit 50 Prozent ihrer Arbeitszeit ist sie für die drei Kirchengemeinden in Syke, Barrien und Heiligenfelde angestellt. Die anderen 50 Prozent arbeitet sie für den Kirchenkreis. Und in beiden Fällen in der Jugendarbeit. Auch diese 50:50-Aufteilung war ein Grund, warum sie sich für Syke entschieden hat, erzählt sie.

Leja nimmt sich Jugendgottesdienste und Konfirmandenarbeit vor

Auf beiden Ebenen hat sie ganz unterschiedliche Bedingungen vorgefunden: auf der örtlichen ein bestelltes Feld „mit engagierten Jugendlichen und unglaublich hilfsbereiten Kollegen“. Und in der überörtlichen Kirchenkreis-Jugendarbeit muss sie die Furchen erst noch selber ziehen. „Die hat vorher so noch gar nicht existiert. Da fangen wir quasi bei null an.“ Dort arbeitet Gianna Leja mit zwei anderen Diakonen und einem Jugend-Pastor zusammen, hier mit vier Pastoren und Diakon Bernd Breckner.

Ihr Büro hat sie im Hachehuus in Barrien. Ihre Vorgänger dort hatten zuletzt auffallend kurze Halbwertzeiten. Bei Gianna Leja soll das anders werden. „Ich hab nicht vor, so schnell wieder wegzugehen“, sagt sie. Jugendgottesdienste wird sie organisieren und in der Konfirmandenarbeit mitmachen. Und ansonsten so ziemlich alles mit- und möglich machen, wozu die Jugendlichen Lust haben. Als einer ihrer ersten Termine steht zum Beispiel ein Ikea-Ausflug im Kalender. Möbel aussuchen für einen Gruppenraum.

In Hamburg ist Gianna Leja geboren und in Bremerhaven aufgewachsen. „Mit ganz vielen Geschwistern. Ich bin das vierte von sechs Kindern. Und mit 1,84 Metern die Kleinste in unserer Familie.“ Wenn sie nicht arbeitet, macht sie am liebsten Sport. Früher Reiten, heute joggt sie oder biegt Eisen im Fitnessstudio. Und sie hat einen guten Humor. „Ich bin unheimlich stark, auch wenn man mir das nicht ansieht.“

Gianna Leja ist ein wacher Geist und im positiven Sinn neugierig. Sie bezeichnet sich selbst als Naschkatze und leidenschaftliche Kaffeetrinkerin. Und als empfänglich für Adrenalin-Kicks. „Ich würde gerne mal einen Fallschirmsprung machen.“ Was ihr hingegen komplett fehlt, ist zum Beispiel der sprichwörtliche grüne Daumen: „Bei mir wachsen alle Pflanzen knusprig.“