Stadt investiert über den Sommer viel Geld in Kindergärten und Schulen

Syke - Von Michael Walter. Der Elektriker zieht noch ein paar Leitungen, ein paar Lampen hängen noch nicht, und der Klempner muss die Waschbecken und Kloschüsseln noch installieren – ansonsten ist der Anbau am Kindergarten Wundertüte an der Sulinger Straße so gut wie fertig. Bürgermeisterin Suse Laue und Bernd Siemers vom Hochbauaumt stellten gestern die neuen Räume vor.

2010 gebaut, war der für drei Gruppen ausgelegte Kindergarten bald schon wieder zu klein. Als Problem stellte sich heraus: Es gab im Haus zwei Krippen-, aber nur eine Kindergartengruppe. „Wir konnten nie alle Krippenkinder in den Kindergarten übernehmen“, schildert Suse Laue. Durch den Anbau ist jetzt Platz für eine zweite Kindergartengruppe und einen größeren Mitarbeiterraum.

Rund 340. 000 Euro kostet der Anbau. Der größte Teil, 286 .000 Euro, kommt aus Fördertöpfen. Lediglich rund 54. 000 Euro muss die Stadt aus ihren Haushaltsmitteln gegenfinanzieren.

Etwa 170 .000 Euro investiert die Stadt über die Sommerferien in die Sanierung der Werkräume an der Realschule. Neben neuen Möbeln, Werkbänken und Maschinen gibt es dort auch einen neuen Fußboden. Grund: Die alten Fliesen hatten sich als PAK- haltig erwiesen. Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe sind in gebundener Form harmlos. Werden sie jedoch freigesetzt, können sie krebserregend sein. Siemers: „Wir fangen jetzt an. Die Fertigstellung erfolgt im Herbst.“

160 .000 Euro gibt die Stadt für neue Sanitäranlagen an der Grundschule in Heiligenfelde aus. „Das war schon seit vielen Jahren ein Wunsch der Schulleitung“, sagt Laue. „Die Sanierung war auch lange schon nötig, ist aber mehrmals verschoben worden. In diesem Jahr wollten wir das unbedingt machen. Zumal Flickwerk da auch nicht mehr viel bringen würde.“

Bernd Siemers erklärt: „Das ist im Grunde eine komplette Kernsanierung.“ Sämtliche Fliesen wurden rausgerissen, alle Zu- und Ableitungen erneuert und sogar der Unterboden neu gebaut. Grund: Es gab immer ein paar Zentimeter Höhenversatz vom Sanitärtrakt zur daran anschließenden Pausenhalle. Der wird jetzt bei dieser Gelegenheit gleich mit ausgeglichen. „Wir werden bis auf kleinere Restarbeiten rechtzeitig zum neuen Schuljahr fertig“, sagt Siemers. „Diese Woche werden die Fliesenarbeiten erledigt, nächste Woche kommt die Schallschutzdecke unters Dach, und dann werden die neuen Waschbecken und WCs installiert.“ Und eine funktionierende Lüftung gibt es dann auch.

Ungewöhnlich: Auf der Baustelle sind ausschließlich Syker Firmen tätig. Bernd Siemers findet das großartig. „Die sprechen miteinander und klären Probleme gleich vor Ort. Sowas wünscht man sich öfter.“

Einen Steinwurf weiter auf der anderen Straßenseite ist mittlerweile die bauliche Abnahme am neuen Kindergarten erfolgt. „Das Gebäude ist bezugsfertig, draußen haben wir Anfang der Woche Rollrasen verlegt, und die ersten Spielgeräte stehen schon“, sagt Siemers.

Die Stadt ist in diesem Fall allerdings nur Auftraggeber. Bauherr ist ein Privatunternehmen, von dem die Stadt den Kindergarten anschließend mietet. „Dieses Modell würde ich gerne 1:1 für Barrien übernehmen“, sagt Suse Laue. Dort muss die Stadt im nächsten Jahr einen weiteren Kindergarten einrichten.

An der Grundschule am Lindhof bessert die Stadt den Schulhof aus. Außerdem installiert sie zusätzliche Beleuchtung im hinteren Teil des Geländes.