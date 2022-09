Syke sichtbar machen: Kunstverein feiert 30. Geburtstag nach

Dass dich das Mäuslein beißt… – Manfred Palm staunt über die maltechnisch besonders fein ausgeführten Mäuse auf dieser künstlerisch gestalteten Bank. © Michael Walter

Dass der Kunstverein gerade seinen 30. Geburtstag nachfeiern konnte, hat er im Wesentlichen Manfred Palm zu verdanken: Aus der schieren Not hatte sich Palm vor über 20 Jahren zum Vorsitzenden wählen lassen, um die Vereinsauflösung zu verhindern. Seitdem hat er den Verein geprägt. Über die Kunst Syke sichtbar zu machen, war und ist sein großes Ziel.

Syke – „Ich mach das mal ganz kurz.“ – Vielleicht ist Manfred Palm mit diesem Gesprächseinstieg ein bisschen zu optimistisch. Über 30 Jahre Kunstverein Syke wollen wir uns mit dem Vorsitzenden unterhalten. Das braucht dann halt seine Zeit. Vor allem, weil die Geschichte viele Windungen, Ecken und Kanten hat. Aber nicht zuletzt auch, weil sich Manfred Palm dieser Aufgabe mit der gleichen Hingabe widmet wie allem, was mit dem Kunstverein zu tun hat.

Für den Kunstverein brennt er, und wenn er darüber spricht, sprüht er und sprudelt geradezu über vor Begeisterung. Dabei hat er diese Liebe zur Kunst erst relativ spät für sich entdeckt.

Fangen wir mal mit den Fakten an: Am 22. Februar 1992 wurde der Verein gegründet. „Von fünf jungen Frauen“, wie Palm betont. Jutta Behrens, Barbara Mathis, Ursula Gunkel, Uta Ruff und Sigrid Stief waren der Gründungsvorstand. Manfred Palm war zu dieser Zeit noch Personaltrainer bei der Lufthansa. Über seinen Sohn bekam er zum ersten Mal mit, dass es diesen Verein überhaupt gab. „Er hatte da Zeichenkurse gemacht. Ich hab ihn hingebracht und hinterher wieder abgeholt“, erzählt Palm. Erst Jahre später hat er bei einem Kurs für Comiczeichnen selber Blut geleckt und wurde später Mitglied.

Unter den Mitgliedern gab es Streit

Damit hätte die Geschichte eigentlich zu Ende sein können, wäre der Verein nicht um die Jahrtausendwende in unruhiges Fahrwasser geraten: Unter den Mitgliedern gab es Streit, in welche Richtung sich der Verein weiterentwickeln sollte. Der Vermieter hatte gekündigt und der Verein stand plötzlich ohne Räume da, konnte also auch keine Kurse mehr anbieten und Einnahmen erzielen und geriet somit auch finanziell in Schieflage. Unter diesen Umständen war niemand mehr bereit, sich in den Vorstand wählen zu lassen. Die Auflösung drohte.

Ein Krisenstab tagte. Palm wurde gefragt, ob er nicht Lust hätte, den Vorsitz zu übernehmen. Er hatte. Und da er als alleinerziehender Vater mittlerweile nicht mehr berufstätig war, hatte er auch die Zeit dafür. „Und dann wurde ich gewählt.“

Mehr als 20 Jahre ist das jetzt her, und Palm immer noch Vorsitzender. 82 ist er inzwischen, aber in ihm brennt noch immer dasselbe Feuer. Voriges Wochenende wurde das wieder deutlich. Da hatte der Kunstverein im Vorwerk seinen 30. Geburtstag nachgefeiert.

Über die Kunst Syke sichtbar

Über die Kunst Syke sichtbar zu machen: Das war und ist Palms eigentliches Ziel. „Der gute Ort“ ist das erste Projekt, das ihm dabei einfällt. „Jeder beschreibt seinen Lieblingsort in Text und Bild“, erklärt Palm. Die Broschüre dazu fand damals reißenden Absatz. „Riverside Hache-City“ hatte einen ähnlichen Ansatz und zeigte Syke – nicht ganz ernst gemeint und ein bisschen schräg – als Metropole am Fluss. Und das Fotoprojekt „Menschen in Syke“ stellte die Syker in den Fokus.

Aktuell sind es zehn künstlerisch gestaltete Bänke, die auf ausgewählte Stellen im Stadtbild hinweisen sollen. „Das halten manche nicht für Kunst“, weiß Manfred Palm. Aber sein persönlicher Kunstbegriff ist da sehr klar. „Kunst hat was mit Tun zu tun“, sagt er. „In dem Augenblick, in dem Sie sich mit einer künstlerischen Tätigkeit beschäftigen, ist das Kunst. Das wird nicht von allen so empfunden. Aber es ist die Hingabe, die zählt.“

Seine nächste Ausstellung hat der Kunstverein im Oktober mit Zeichnungen von Claudia Krentz in der Barrier Wassermühle. Titel: „Beinahe Stillstand“.